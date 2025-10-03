One UI 8.5, fotoğraflardaki kişisel bilgileri otomatik gizleyecek

One UI 8.5 ile gizlilik koruması özelliği geliyor
Samsung, One UI 8.5 ile Gizlilik Koruması adlı yeni bir özellik sunacak. Bu özellik, fotoğraflarınızı paylaşırken hassas bilgileri otomatik olarak bulanıklaştıracak veya düzenleyecek. Ehliyet, pasaport, uçuş bileti gibi hassas bilgiler içeren bir belgenin fotoğrafını biriyle paylaştığınızda, o kişiyle paylaşmak istemediğiniz hassas bilgilerin gizlenmesini seçebileceksiniz. Paylaşım menüsünde “Daha Fazla" bölümünden Gizlilik Koruması seçeneğine dokunduktan sonra paylaştığınız fotoğraf hassas bilgileri algılayacak ve bulanıklaştıracak.
Kullanıcılar, detaylı ekranda düzenleme stilini ve gizlemek veya göstermek istedikleri kısımları seçebilecek. Ayrıca, ekranın sağ tarafındaki karşılaştırma düğmesine dokunarak fotoğrafın düzenlenmiş ve düzenlenmemiş hallerini karşılaştırabilecek.
Bu özellik, One UI'ın önceki sürümlerinde mevcuttu ancak yalnızca Çin ile sınırlıydı. Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle bu özelliği diğer ülkelerdeki kullanıcılarına da sunacak.
