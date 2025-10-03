2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8’i dağıtmaya devam ederken, bir sonraki güncelleme olacak One UI 8.5 ile gelecek yenilikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, kullanıcıların fotoğraflarını başkalarıyla paylaşırken hassas bilgilerini koruyacak yeni bir özelliğe rastlandı.

Samsung One UI 8.5 ile AI bildirim özetleri ve 3D ikonlar geliyor 1 gün önce eklendi

One UI 8.5 ile gizlilik koruması özelliği geliyor

Samsung, One UI 8.5 ile Gizlilik Koruması adlı yeni bir özellik sunacak. Bu özellik, fotoğraflarınızı paylaşırken hassas bilgileri otomatik olarak bulanıklaştıracak veya düzenleyecek. Ehliyet, pasaport, uçuş bileti gibi hassas bilgiler içeren bir belgenin fotoğrafını biriyle paylaştığınızda, o kişiyle paylaşmak istemediğiniz hassas bilgilerin gizlenmesini seçebileceksiniz. Paylaşım menüsünde “Daha Fazla" bölümünden Gizlilik Koruması seçeneğine dokunduktan sonra paylaştığınız fotoğraf hassas bilgileri algılayacak ve bulanıklaştıracak.

Kullanıcılar, detaylı ekranda düzenleme stilini ve gizlemek veya göstermek istedikleri kısımları seçebilecek. Ayrıca, ekranın sağ tarafındaki karşılaştırma düğmesine dokunarak fotoğrafın düzenlenmiş ve düzenlenmemiş hallerini karşılaştırabilecek.

Bu özellik, One UI'ın önceki sürümlerinde mevcuttu ancak yalnızca Çin ile sınırlıydı. Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle bu özelliği diğer ülkelerdeki kullanıcılarına da sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 8.5, fotoğraflardaki kişisel bilgileri otomatik gizleyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: