    One UI 8.5, fotoğraflardaki kişisel bilgileri otomatik gizleyecek

    Samsung telefonların bir sonraki güncellemesi One UI 8.5 olacak. Yeni One UI sürümü, kullanıcıların fotoğraf paylaşırken gizliliğini korumasına yardımcı olacak bir özellik getiriyor.

    One UI 8.5 gizlilik koruması fotoğraf bulanıklaştırma & gizleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8’i dağıtmaya devam ederken, bir sonraki güncelleme olacak One UI 8.5 ile gelecek yenilikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, kullanıcıların fotoğraflarını başkalarıyla paylaşırken hassas bilgilerini koruyacak yeni bir özelliğe rastlandı.

    One UI 8.5 ile gizlilik koruması özelliği geliyor

    Samsung, One UI 8.5 ile Gizlilik Koruması adlı yeni bir özellik sunacak. Bu özellik, fotoğraflarınızı paylaşırken hassas bilgileri otomatik olarak bulanıklaştıracak veya düzenleyecek. Ehliyet, pasaport, uçuş bileti gibi hassas bilgiler içeren bir belgenin fotoğrafını biriyle paylaştığınızda, o kişiyle paylaşmak istemediğiniz hassas bilgilerin gizlenmesini seçebileceksiniz. Paylaşım menüsünde “Daha Fazla" bölümünden Gizlilik Koruması seçeneğine dokunduktan sonra paylaştığınız fotoğraf hassas bilgileri algılayacak ve bulanıklaştıracak.

    Kullanıcılar, detaylı ekranda düzenleme stilini ve gizlemek veya göstermek istedikleri kısımları seçebilecek. Ayrıca, ekranın sağ tarafındaki karşılaştırma düğmesine dokunarak fotoğrafın düzenlenmiş ve düzenlenmemiş hallerini karşılaştırabilecek.

    Bu özellik, One UI'ın önceki sürümlerinde mevcuttu ancak yalnızca Çin ile sınırlıydı. Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle bu özelliği diğer ülkelerdeki kullanıcılarına da sunacak.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 50 dakika önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

