Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.5 ile Galaxy S24 serisine dört yeni yapay zeka özelliği geliyor

    Galaxy S24 Ultra için hazırlanan yeni One UI 8.5 sürümünde, dört yeni Galaxy AI özelliği ortaya çıktı. İşte Galaxy S24 serisine gelecek yeni yapay zeka özellikleri...

    Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 8.5’in ikinci beta güncellemesini kısa süre önce yayımladı. Bu sürüm çoğunlukla hata düzeltmelerine odaklansa da yalnızca iki yeni özellikle geldi. Ancak kararlı sürümle birlikte daha fazla yeniliğin sunulması bekleniyor.

    Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S24 Ultra için hazırlanan S928BXXU5DZD9 numaralı dahili test yazılımı, dört yeni Galaxy AI özelliğini ortaya çıkardı: Advanced Audio Eraser, Call Screening, Creative Studio ve geliştirilmiş Photo Assist.

    Advanced Audio Eraser (Gelişmiş Ses Silme): Bu özellik, Instagram, Netflix ve YouTube gibi uygulamalarda istenmeyen sesleri azaltmanıza olanak tanıyor. Özellik, Hızlı Ayarlar panelinden açılabiliyor ve gürültü azaltma seviyesi manuel olarak ayarlanabiliyor.

    Call Screening (Çağrı Filtreleme): Cihaz üzerindeki yapay zeka sayesinde, meşgul olduğunuzda gelen çağrılar sizin yerinize yanıtlayabiliyor. Sistem, arayan kişiden kimlik ve arama nedeni bilgilerini alıyor, görüşmeyi kaydediyor ve daha sonra incelemeniz için metne döküyor.

    Creative Studio: Özellikle S Pen destekli cihazlara özel olan bu yeni uygulama; çizimler, davetiyeler, profil kartları, çıkartmalar ve duvar kâğıtları oluşturmanıza imkan veriyor. Kullanıcılar ister çizim yaparak ister metin komutlarıyla içerik üretip çeşitli sanatsal efektler uygulayabiliyor.

    Photo Assist: Güncellenen Photo Assist, metin komutlarıyla fotoğraf düzenlemeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar başka görsellerden nesne veya kişileri alıp mevcut fotoğrafa nasıl ekleneceğini detaylı şekilde tarif edebiliyor.

    Samsung’un, kararlı sürüm öncesinde birkaç beta güncellemesi daha yayımlaması bekleniyor. One UI 8.5’in stabil versiyonunun ise önümüzdeki ay Galaxy S24 serisi için dağıtıma çıkacağı tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan juke kullanıcı yorumları en iyi tavuk markası i shift şanzıman nedir yokuşta arabayı stop ettirmeden kaldırmak trim sesi giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum