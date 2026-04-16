One UI 8.5 ile Galaxy S24 serisine dört yeni yapay zeka özelliği geliyor

Galaxy S24 serisine dört yeni yapay zeka özelliği geliyor
Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S24 Ultra için hazırlanan S928BXXU5DZD9 numaralı dahili test yazılımı, dört yeni Galaxy AI özelliğini ortaya çıkardı: Advanced Audio Eraser, Call Screening, Creative Studio ve geliştirilmiş Photo Assist.
Advanced Audio Eraser (Gelişmiş Ses Silme): Bu özellik, Instagram, Netflix ve YouTube gibi uygulamalarda istenmeyen sesleri azaltmanıza olanak tanıyor. Özellik, Hızlı Ayarlar panelinden açılabiliyor ve gürültü azaltma seviyesi manuel olarak ayarlanabiliyor.
Call Screening (Çağrı Filtreleme): Cihaz üzerindeki yapay zeka sayesinde, meşgul olduğunuzda gelen çağrılar sizin yerinize yanıtlayabiliyor. Sistem, arayan kişiden kimlik ve arama nedeni bilgilerini alıyor, görüşmeyi kaydediyor ve daha sonra incelemeniz için metne döküyor.
Creative Studio: Özellikle S Pen destekli cihazlara özel olan bu yeni uygulama; çizimler, davetiyeler, profil kartları, çıkartmalar ve duvar kâğıtları oluşturmanıza imkan veriyor. Kullanıcılar ister çizim yaparak ister metin komutlarıyla içerik üretip çeşitli sanatsal efektler uygulayabiliyor.
Photo Assist: Güncellenen Photo Assist, metin komutlarıyla fotoğraf düzenlemeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar başka görsellerden nesne veya kişileri alıp mevcut fotoğrafa nasıl ekleneceğini detaylı şekilde tarif edebiliyor.
Samsung'un, kararlı sürüm öncesinde birkaç beta güncellemesi daha yayımlaması bekleniyor. One UI 8.5'in stabil versiyonunun ise önümüzdeki ay Galaxy S24 serisi için dağıtıma çıkacağı tahmin ediliyor.