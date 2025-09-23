One UI 8.5 ile gelecek dört yeni yapay zeka özelliği ortaya çıktı

Beklendiği üzere, bu sürümde de yeni yapay zeka özellikleri yer alacak. Ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S26 serisiyle birlikte, kutudan One UI 8.5 yüklü şekilde gelecek ve en az dört yeni Galaxy AI özelliği tanıtılacak.
İşte One UI 8.5 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri
X platformundaki One UI 8.5 sızıntısında öne çıkan bu yeni özelliklerden biri Meeting Assist (Toplantı Yardımı). Bu özellik toplantılardaki konuşmaları ve sunum ekranlarını anlık olarak çevirebilecek.
Touch Assist (Dokunma Yardımı) adlı bir başka özellik ise ekrandaki metinleri işleyerek okuma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, özetleme, düzeltme, çevirme, kopyalama, arama gibi en sık kullanılan işlevler için öneriler sunan Smart Clipboard (Akıllı Pano) özelliği de eklenecek.
Son olarak, Social Composer (Sosyal İçerik Üretici) özelliği kullanıcıların yüklediği görsellere uygun sosyal medya gönderileri, başlıklar oluşturmasına yardımcı olacak. Ayrıca alışveriş uygulamalarında yapılan alımlara göre inceleme metinleri üretme imkanı da sağlayacak.
Bunun dışında geliştirilmekte olan başka yapay zeka özellikleri de bulunabilir. Samsung'un One UI 8.0'ı yeni sunmaya başladığı düşünüldüğünde, One UI 8.5'in Galaxy S26 serisiyle birlikte, gelecek yılın başlarında yayınlanması bekleniyor.