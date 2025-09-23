Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başlamışken, gözler şimdiden bir sonraki büyük güncelleme olan One UI 8.5’e çevrilmiş durumda. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, yeni sürümün oldukça kapsamlı bir güncelleme olacağına işaret ediyor.

Beklendiği üzere, bu sürümde de yeni yapay zeka özellikleri yer alacak. Ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S26 serisiyle birlikte, kutudan One UI 8.5 yüklü şekilde gelecek ve en az dört yeni Galaxy AI özelliği tanıtılacak.

İşte One UI 8.5 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri

X platformundaki One UI 8.5 sızıntısında öne çıkan bu yeni özelliklerden biri Meeting Assist (Toplantı Yardımı). Bu özellik toplantılardaki konuşmaları ve sunum ekranlarını anlık olarak çevirebilecek.

Touch Assist (Dokunma Yardımı) adlı bir başka özellik ise ekrandaki metinleri işleyerek okuma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, özetleme, düzeltme, çevirme, kopyalama, arama gibi en sık kullanılan işlevler için öneriler sunan Smart Clipboard (Akıllı Pano) özelliği de eklenecek.

Vivo'nun 5G destekli V60 5G ve V60 Lite modelleri Türkiye'de! 4 sa. önce eklendi

Son olarak, Social Composer (Sosyal İçerik Üretici) özelliği kullanıcıların yüklediği görsellere uygun sosyal medya gönderileri, başlıklar oluşturmasına yardımcı olacak. Ayrıca alışveriş uygulamalarında yapılan alımlara göre inceleme metinleri üretme imkanı da sağlayacak.

Bunun dışında geliştirilmekte olan başka yapay zeka özellikleri de bulunabilir. Samsung’un One UI 8.0’ı yeni sunmaya başladığı düşünüldüğünde, One UI 8.5’in Galaxy S26 serisiyle birlikte, gelecek yılın başlarında yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

One UI 8.5 ile gelecek dört yeni yapay zeka özelliği ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: