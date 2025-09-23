Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.5 ile gelecek dört yeni yapay zeka özelliği ortaya çıktı

    Samsung'un bir sonraki yazılım güncellemesi One UI 8.5 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni sürümle beraber en az dört yeni yapay zeka özelliği eklenecek. Peki bu özellikler neler?

    One UI 8.5 ile gelecek dört yeni yapay zeka özelliği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başlamışken, gözler şimdiden bir sonraki büyük güncelleme olan One UI 8.5’e çevrilmiş durumda. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, yeni sürümün oldukça kapsamlı bir güncelleme olacağına işaret ediyor.

    Beklendiği üzere, bu sürümde de yeni yapay zeka özellikleri yer alacak. Ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S26 serisiyle birlikte, kutudan One UI 8.5 yüklü şekilde gelecek ve en az dört yeni Galaxy AI özelliği tanıtılacak.

    İşte One UI 8.5 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri

    X platformundaki One UI 8.5 sızıntısında öne çıkan bu yeni özelliklerden biri Meeting Assist (Toplantı Yardımı). Bu özellik toplantılardaki konuşmaları ve sunum ekranlarını anlık olarak çevirebilecek.

    Touch Assist (Dokunma Yardımı) adlı bir başka özellik ise ekrandaki metinleri işleyerek okuma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, özetleme, düzeltme, çevirme, kopyalama, arama gibi en sık kullanılan işlevler için öneriler sunan Smart Clipboard (Akıllı Pano) özelliği de eklenecek.

    Son olarak, Social Composer (Sosyal İçerik Üretici) özelliği kullanıcıların yüklediği görsellere uygun sosyal medya gönderileri, başlıklar oluşturmasına yardımcı olacak. Ayrıca alışveriş uygulamalarında yapılan alımlara göre inceleme metinleri üretme imkanı da sağlayacak.

    Bunun dışında geliştirilmekte olan başka yapay zeka özellikleri de bulunabilir. Samsung’un One UI 8.0’ı yeni sunmaya başladığı düşünüldüğünde, One UI 8.5’in Galaxy S26 serisiyle birlikte, gelecek yılın başlarında yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yoklama kaçağı muayene olursa hemen askere alınır mi elektrikli traktör ne oldu renault scenic 2001 otomatik vites yorumları binada tek dairede elektrik kesintisi septum deviasyonu ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum