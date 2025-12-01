Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.5, rahatsız edici reklam bildirimlerini otomatik olarak sessize alacak

    Samsung'un One UI 8.5 sürümü, spam bildirim gönderen belirli uygulamaları engelleyecek yeni bir özellik getiriyor. Aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamalar, otomatik olarak sessize alınacak.

    Samsung One UI 8.5 reklam bildirimi gönderen uygulamaları engelle Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8.5 sürümüyle Cihaz Bakımı menüsüne kullanışlı bir yeni özellik ekledi. Telefonunuz, uygulamalardan gelen rahatsız edici reklam bildirimleriyle sürekli olarak uyarı veriyorsa, yaklaşan güncelleme buna son verecek. One UI 8.5, bu uygulamaları bildirim panelinize spam göndermeye devam edememeleri için otomatik olarak derin uyku moduna geçirecek.

    Aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamalar derin uyku moduna alınacak

    Yeni özellik, uygulama içinde reklam gösteren uygulamaları değil, aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamaları engellemeye odaklanıyor. Ne yazık ki, uygulama içi reklamlar sistem tarafından engellenemiyor; bunları kaldırmak için genellikle premium abonelik gerekiyor. Ancak bildirim bombardımanı söz konusu olduğunda, One UI 8.5 bu sorunu sizin adınıza çözecek.

    Samsung, sürekli olarak reklam bildirimi gönderen uygulamaları otomatik algılayıp kontrol eden iki aşamalı bir sistem geliştiriyor gibi görünüyor. Temel Engelleme, sık sık reklam bildirimi gönderdiği bilinen önceden belirlenmiş bir uygulama listesi kullanıyor. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri tespit edilirse, One UI 8.5 uygulamanın reklam bildirimlerini otomatik olarak engelleyecek ve sizi rahatsız etmeyi bırakması için uygulamayı derin uyku moduna geçirecek.

    Akıllı Engelleme özelliği ise; cihazınızdaki bildirimleri yerel olarak analiz ediyor. Sistem bir bildirimin reklam olduğunu algılarsa, çok sık da bildirim alıyorsanız, bu bildirimleri engelleyecek. Samsung, bu analizin her zaman mükemmel olmayabileceğini ancak günlük bildirim spamlarını önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.

    Sık reklam bildirimi gönderdiğinden derin uyku moduna alınan uygulamalar, Ayarlar - Cihaz bakımı - Bakım raporu menüsü altından görülebilecek.

    One UI 8.5, 2026'nın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte sunulacak. Önümüzdeki hafta Galaxy S25 serisiyle sınırlı olacak beta programı bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rover 414 si alınır mı tcl 65c7k yorum start pxe over ipv4 gündüz sinyal var gece sinyal yok tokat seyahat wifi şifresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum