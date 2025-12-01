One UI 8.5, rahatsız edici reklam bildirimlerini otomatik olarak sessize alacak

Aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamalar derin uyku moduna alınacak
Yeni özellik, uygulama içinde reklam gösteren uygulamaları değil, aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamaları engellemeye odaklanıyor. Ne yazık ki, uygulama içi reklamlar sistem tarafından engellenemiyor; bunları kaldırmak için genellikle premium abonelik gerekiyor. Ancak bildirim bombardımanı söz konusu olduğunda, One UI 8.5 bu sorunu sizin adınıza çözecek.
Samsung, sürekli olarak reklam bildirimi gönderen uygulamaları otomatik algılayıp kontrol eden iki aşamalı bir sistem geliştiriyor gibi görünüyor. Temel Engelleme, sık sık reklam bildirimi gönderdiği bilinen önceden belirlenmiş bir uygulama listesi kullanıyor. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri tespit edilirse, One UI 8.5 uygulamanın reklam bildirimlerini otomatik olarak engelleyecek ve sizi rahatsız etmeyi bırakması için uygulamayı derin uyku moduna geçirecek.
Akıllı Engelleme özelliği ise; cihazınızdaki bildirimleri yerel olarak analiz ediyor. Sistem bir bildirimin reklam olduğunu algılarsa, çok sık da bildirim alıyorsanız, bu bildirimleri engelleyecek. Samsung, bu analizin her zaman mükemmel olmayabileceğini ancak günlük bildirim spamlarını önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.
Sık reklam bildirimi gönderdiğinden derin uyku moduna alınan uygulamalar, Ayarlar - Cihaz bakımı - Bakım raporu menüsü altından görülebilecek.
One UI 8.5, 2026'nın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte sunulacak. Önümüzdeki hafta Galaxy S25 serisiyle sınırlı olacak beta programı bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.