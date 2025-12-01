One UI 8.5, rahatsız edici reklam bildirimlerini otomatik olarak sessize alacak

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.5 sürümüyle Cihaz Bakımı menüsüne kullanışlı bir yeni özellik ekledi. Telefonunuz, uygulamalardan gelen rahatsız edici reklam bildirimleriyle sürekli olarak uyarı veriyorsa, yaklaşan güncelleme buna son verecek. One UI 8.5, bu uygulamaları bildirim panelinize spam göndermeye devam edememeleri için otomatik olarak derin uyku moduna geçirecek.

One UI 8.5 beta programı için tarih verildi 5 gün önce eklendi

Aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamalar derin uyku moduna alınacak

Yeni özellik, uygulama içinde reklam gösteren uygulamaları değil, aşırı reklam bildirimi gönderen uygulamaları engellemeye odaklanıyor. Ne yazık ki, uygulama içi reklamlar sistem tarafından engellenemiyor; bunları kaldırmak için genellikle premium abonelik gerekiyor. Ancak bildirim bombardımanı söz konusu olduğunda, One UI 8.5 bu sorunu sizin adınıza çözecek.

Samsung, sürekli olarak reklam bildirimi gönderen uygulamaları otomatik algılayıp kontrol eden iki aşamalı bir sistem geliştiriyor gibi görünüyor. Temel Engelleme, sık sık reklam bildirimi gönderdiği bilinen önceden belirlenmiş bir uygulama listesi kullanıyor. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri tespit edilirse, One UI 8.5 uygulamanın reklam bildirimlerini otomatik olarak engelleyecek ve sizi rahatsız etmeyi bırakması için uygulamayı derin uyku moduna geçirecek.

Akıllı Engelleme özelliği ise; cihazınızdaki bildirimleri yerel olarak analiz ediyor. Sistem bir bildirimin reklam olduğunu algılarsa, çok sık da bildirim alıyorsanız, bu bildirimleri engelleyecek. Samsung, bu analizin her zaman mükemmel olmayabileceğini ancak günlük bildirim spamlarını önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.

Sık reklam bildirimi gönderdiğinden derin uyku moduna alınan uygulamalar, Ayarlar - Cihaz bakımı - Bakım raporu menüsü altından görülebilecek.

One UI 8.5, 2026'nın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte sunulacak. Önümüzdeki hafta Galaxy S25 serisiyle sınırlı olacak beta programı bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 8.5, reklam bildirimlerini otomatik sessize alacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: