    One UI 8.5, Samsung'un en uzun beta programı oldu

    One UI 8.5, Samsung için büyük utanç kaynağı oldu! Küresel dağıtımının 4 Mayıs'ta başlaması beklenen One UI 8.5, şirket tarihindeki en uzun soluklu beta süreci oldu.

    Samsung, 7 Aralık’ta Galaxy S25 serisiyle başlattığı One UI 8.5 beta programını hâlâ sürdürüyor. Bu, kullanıcıların bugüne kadarki en uzun yazılım test sürecine dahil olduğu anlamına geliyor. Bu, gurur duyulacak bir başarı değil; dünyanın en büyük akıllı telefon satan şirketi için utanç verici bir tablo.

    Yeni One UI beta programı, 7 Aralık'ta Galaxy S25 serisi için açıldı. İlk beta sürümü kayıtların başladığı gün yayınlandı ve Samsung bugüne kadar 9 beta sürümü daha ekleyerek programa devam etti. Bu güncellemeler, uyumlu modeller için birkaç yeni özellik ve kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yanı sıra hata düzeltmeleri getirdi.

    Daha sonra, Galaxy Z Fold 7/Flip 7 gibi birkaç başka telefonun yanı sıra S24 ve S23 serisi gibi önceki nesil amiral gemisi telefonlar da programa dahil edildi.

    Samsung’un beta programını öncelikli olarak 30 Nisan’da Kore’de, Mayıs ayı başlarında da küresel olarak sonlandıracağı söyleniyordu. Ancak bu, gerçekleşmedi ve One UI 8.5, şirketin bugüne kadar açtığı en uzun beta programı oldu. Testin toplam süresi 4 ayı geçti ve hâlâ devam ediyor.

    Samsung, One UI 8.5 final sürümü için bir yayın tarihi açıklamadı ancak 4 Mayıs itibarıyla güncellemenin dağıtılması bekleniyor.

