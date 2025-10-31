One UI 8.5, sosyal medyada veri kullanımını azaltacak bir özelliğe sahip olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki yazılım sürümü One UI 8.5 önemli yeniliklerle gelecek. Bunlardan biri, yakın zamanda ortaya "Ağ Pil Tasarrufu" özelliğiydi. Bu özellik, güç tüketimini azaltmak ve pil ömrünü uzatmak için ağ kullanımını akıllı olarak kısıtlıyor. Görünüşe göre yazılım, kısıtlı kotaya sahip kullanıcılar için mobil veri kullanımını azaltacak bir özelliğe de sahip olacak.

One UI 8.5 ile "Uyarlanabilir Veri Tasarrufu" özelliği gelecek

One UI 8.5 kodlarında, Samsung’un yeni bir “Uyarlanabilir Veri Tasarrufu" (Adaptive Data Saver) özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, sosyal medyada gezinirken daha az veri kullanılmasını sağlayacak. Özellik açıkken, videolar yalnızca kullanıcı izlemeye karar verdiğinde indirilecek. Detaylar henüz net değil ancak açıklamada çoğu durumda video hızında veya kalitesinde fark edilmeyecek bir değişiklik olacağı belirtiliyor.

Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek 1 gün önce eklendi

Bu özellik birkaç farklı şekilde çalışabilir. Örneğin, sosyal medya uygulamalarında otomatik video oynatmayı durdurarak veri kullanımını azaltabilir. Böylece, izlenmeyen videolar önceden indirilmeyeceği için internet tüketimi azalır.

Ayrıca, Samsung’un önbelleğe alma davranışını da hedef alabileceği düşünülüyor. Uygulamalar genellikle kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre videoları önceden indirir, bu da içeriklerin hızlı açılmasını sağlar. Ancak bu yöntem veri tüketimini artırır. Uyarlanabilir veri tasarrufu, bu gereksiz ön indirmeleri sınırlayarak veri kullanımını azaltabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

One UI 8.5, sosyal medyada veri kullanımını azaltacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: