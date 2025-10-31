One UI 8.5, sosyal medyada veri kullanımını azaltacak bir özelliğe sahip olacak

One UI 8.5 ile "Uyarlanabilir Veri Tasarrufu" özelliği gelecek
One UI 8.5 kodlarında, Samsung’un yeni bir “Uyarlanabilir Veri Tasarrufu" (Adaptive Data Saver) özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, sosyal medyada gezinirken daha az veri kullanılmasını sağlayacak. Özellik açıkken, videolar yalnızca kullanıcı izlemeye karar verdiğinde indirilecek. Detaylar henüz net değil ancak açıklamada çoğu durumda video hızında veya kalitesinde fark edilmeyecek bir değişiklik olacağı belirtiliyor.
Bu özellik birkaç farklı şekilde çalışabilir. Örneğin, sosyal medya uygulamalarında otomatik video oynatmayı durdurarak veri kullanımını azaltabilir. Böylece, izlenmeyen videolar önceden indirilmeyeceği için internet tüketimi azalır.
Ayrıca, Samsung'un önbelleğe alma davranışını da hedef alabileceği düşünülüyor. Uygulamalar genellikle kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre videoları önceden indirir, bu da içeriklerin hızlı açılmasını sağlar. Ancak bu yöntem veri tüketimini artırır. Uyarlanabilir veri tasarrufu, bu gereksiz ön indirmeleri sınırlayarak veri kullanımını azaltabilir.
