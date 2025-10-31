Giriş
    One UI 8.5, sosyal medyada veri kullanımını azaltacak bir özelliğe sahip olacak

    Samsung'un bir sonraki yazılım sürümü One UI 8.5, kısıtlı kotaya sahip kullanıcılar için mobil veri kullanımını azaltacak bir özelliğe sahip olacak.            

    One UI 8.5, sosyal medyada veri kullanımını azaltacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki yazılım sürümü One UI 8.5 önemli yeniliklerle gelecek. Bunlardan biri, yakın zamanda ortaya "Ağ Pil Tasarrufu" özelliğiydi. Bu özellik, güç tüketimini azaltmak ve pil ömrünü uzatmak için ağ kullanımını akıllı olarak kısıtlıyor. Görünüşe göre yazılım, kısıtlı kotaya sahip kullanıcılar için mobil veri kullanımını azaltacak bir özelliğe de sahip olacak.

    One UI 8.5 ile "Uyarlanabilir Veri Tasarrufu" özelliği gelecek

    One UI 8.5 kodlarında, Samsung’un yeni bir “Uyarlanabilir Veri Tasarrufu" (Adaptive Data Saver) özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, sosyal medyada gezinirken daha az veri kullanılmasını sağlayacak. Özellik açıkken, videolar yalnızca kullanıcı izlemeye karar verdiğinde indirilecek. Detaylar henüz net değil ancak açıklamada çoğu durumda video hızında veya kalitesinde fark edilmeyecek bir değişiklik olacağı belirtiliyor.

    Bu özellik birkaç farklı şekilde çalışabilir. Örneğin, sosyal medya uygulamalarında otomatik video oynatmayı durdurarak veri kullanımını azaltabilir. Böylece, izlenmeyen videolar önceden indirilmeyeceği için internet tüketimi azalır.

    Ayrıca, Samsung’un önbelleğe alma davranışını da hedef alabileceği düşünülüyor. Uygulamalar genellikle kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre videoları önceden indirir, bu da içeriklerin hızlı açılmasını sağlar. Ancak bu yöntem veri tüketimini artırır. Uyarlanabilir veri tasarrufu, bu gereksiz ön indirmeleri sınırlayarak veri kullanımını azaltabilir.

