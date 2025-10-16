One UI 8.5 bataryayı korumak için ağ kullanımını kısıtlayacak

One UI 8.5 yeni enerji tasarrufu çözümleri
Galaxy S25 Ultra beta testlerinden sızdırılan bilgiler, Samsung One UI 8.5 ara yüzü ile enerji tasarrufu konusunda yeni bir çözüm getirildiğini gösteriyor. Ağ Enerji Tasarrufu adındaki yeni özellik ağ kullanımına yöneliyor.
Bu yeni özellik Galaxy S25 serisinde karşımıza çıkan Now Brief özelliği ile aynı temeli kullanıyor. Kişisel Veri Analizi adındaki yapay zekâ modeli kullanıcının davranışlarını analiz ederek ne zaman telefonu bekleme moduna aldığını, uykuya daldığını ya da uyandığını öğreniyor. Telefon boşta kaldığı zamanlarda arka plan ağ kullanımını kısıtlıyor. Kullanıcı isterse özelliği kapatabiliyor.
İlk kez Galaxy S26 serisi ile birlikte sunulacak bu özellik gelecek Galaxy telefonlarında bataryanın çok da büyümeyeceği izlenimi uyandırıyor. Diğer taraftan Kişisel Veri Analizi modeli bilindiği kadarıyla Galaxy S23 gibi önceki serilerle uyumlu değil. Bu bakımdan ağ enerji tasarrufu Galaxy S24 ve sonrası ile uyumlu olabilir.