Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.5 bataryayı korumak için ağ kullanımını kısıtlayacak

    One UI 8.5 kullanıcı ara yüzünün son aşaması yaklaşırken yeni özellikler de birer birer sızdırılıyor. Samsung yapay zekâ modelini kullanarak ağ kullanımını kısıtlamayı amaçlıyor. 

    One UI 8.5 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında yıllardır beklenen batarya devrimi bir türlü gerçekleşmedi. Aksine üreticilerin ultra hızlı şarj ya da yazılım tabanlı enerji tasarrufu teknolojileri ile kullanıcılara çeşitli çözümler sunduğunu görüyoruz. 

    One UI 8.5 yeni enerji tasarrufu çözümleri

    Galaxy S25 Ultra beta testlerinden sızdırılan bilgiler, Samsung One UI 8.5 ara yüzü ile enerji tasarrufu konusunda yeni bir çözüm getirildiğini gösteriyor. Ağ Enerji Tasarrufu adındaki yeni özellik ağ kullanımına yöneliyor. 

    Bu yeni özellik Galaxy S25 serisinde karşımıza çıkan Now Brief özelliği ile aynı temeli kullanıyor. Kişisel Veri Analizi adındaki yapay zekâ modeli kullanıcının davranışlarını analiz ederek ne zaman telefonu bekleme moduna aldığını, uykuya daldığını ya da uyandığını öğreniyor. Telefon boşta kaldığı zamanlarda arka plan ağ kullanımını kısıtlıyor. Kullanıcı isterse özelliği kapatabiliyor.

    İlk kez Galaxy S26 serisi ile birlikte sunulacak bu özellik gelecek Galaxy telefonlarında bataryanın çok da büyümeyeceği izlenimi uyandırıyor. Diğer taraftan Kişisel Veri Analizi modeli bilindiği kadarıyla Galaxy S23 gibi önceki serilerle uyumlu değil. Bu bakımdan ağ enerji tasarrufu Galaxy S24 ve sonrası ile uyumlu olabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pre ne demek notere soru sormak hotels.com güvenilir mi apartman ortak alan su aboneliği ücreti şırınga nerede satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum