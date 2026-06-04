One UI 8.5'te kamera sorunu: Samsung'dan açıklama geldi

"Kamera modülünden ses geliyor" şikayetlerine yanıt
One UI 8.5’e güncelleyen bazı kullanıcılar, telefonu kısa bir süre kullandıktan sonra Kamera uygulamasını her açtıklarında hafif, boğuk bir ses fark ettiklerini paylaştı.
Ses güncellemeden sonra ortaya çıktığı için, bazı kullanıcılar yazılımın kamerada bir soruna neden olmuş olabileceğini düşündü. Bu, toplulukta sesin normal mi yoksa bir sorunun işareti mi olduğu konusunda sorulara ve tartışmalara yol açtı.
Bir Samsung topluluk moderatörü duruma açıklık getirdi. Moderatöre göre, ses kameranın içindeki küçük bir parçadan “aktüatörden” geliyor. Bu parça, telefon bir nesneye odaklanmaya çalışırken, yani otomatik odaklama modundayken, kamera merceğini hareket ettiriyor.
Samsung, sesin normal olduğunu ve kamera çalışmaya başladığında oluşabileceğini söylüyor. Telefonda kullanılan kamera modülüne bağlı olarak, bazı cihazlarda ses daha net duyuluyor. Samsung, bunun kameranın tasarımının bir parçası olduğunu ve bir arıza ya da hasar anlamına gelmediğini ekliyor.
Kullanıcıların endişelenmesine gerek yok çünkü ses, kamera çalışması sırasında beklenen bir durum. Hafif kamera sesi, kameranın odaklanma ve çalışma şeklinin normal bir parçası.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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