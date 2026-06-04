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    One UI 8.5'te kamera sorunu: Samsung'dan açıklama geldi

    One UI 8.5'te yeni sorun! Güncellemeden sonra kamera bölümünden hafif bir ses geldiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı şikayetinin ardından Samsung'dan açıklama geldi: Durum normal!

    samsung telefon kameradan ses geliyor one ui 8.5 açıklama Tam Boyutta Gör
    One UI 8.5 güncellemesi, kamerada yaygın bir soruna yol açmış gibi görünüyor. Güncellemeden sonra telefonlarının kamera bölgesinden hafif bir ses geldiğini dile getiren çok sayıda kullanıcı var. Ses çok hafif ve anca sessiz bir yerdeyken duyulabiliyor.

    "Kamera modülünden ses geliyor" şikayetlerine yanıt

    One UI 8.5’e güncelleyen bazı kullanıcılar, telefonu kısa bir süre kullandıktan sonra Kamera uygulamasını her açtıklarında hafif, boğuk bir ses fark ettiklerini paylaştı.

    Ses güncellemeden sonra ortaya çıktığı için, bazı kullanıcılar yazılımın kamerada bir soruna neden olmuş olabileceğini düşündü. Bu, toplulukta sesin normal mi yoksa bir sorunun işareti mi olduğu konusunda sorulara ve tartışmalara yol açtı.

    Bir Samsung topluluk moderatörü duruma açıklık getirdi. Moderatöre göre, ses kameranın içindeki küçük bir parçadan “aktüatörden” geliyor. Bu parça, telefon bir nesneye odaklanmaya çalışırken, yani otomatik odaklama modundayken, kamera merceğini hareket ettiriyor.

    Samsung, sesin normal olduğunu ve kamera çalışmaya başladığında oluşabileceğini söylüyor. Telefonda kullanılan kamera modülüne bağlı olarak, bazı cihazlarda ses daha net duyuluyor. Samsung, bunun kameranın tasarımının bir parçası olduğunu ve bir arıza ya da hasar anlamına gelmediğini ekliyor.

    Kullanıcıların endişelenmesine gerek yok çünkü ses, kamera çalışması sırasında beklenen bir durum. Hafif kamera sesi, kameranın odaklanma ve çalışma şeklinin normal bir parçası.

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    Nat Alianovna 9 saat önce

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    PoTemKiN_02 12 saat önce

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