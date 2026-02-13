One UI 8.5, yeni ekran kaydı özelliğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra için yayınlanan dördüncü One UI 8.5 beta sürümü, uzun süredir beklenen bir özelliği getirdi: Kısmi ekran kaydı. Bu özellik, kullanıcıların ekranın tamamını değil, yalnızca belirli bir bölümünü kaydetmelerine olanak tanıyor.

Ekranın bir bölümü kaydedilebilecek

Bu özelliğin öne çıkan kısmı, telefonun ekrandaki video alanını otomatik olarak algılayabilmesi. Kaydı başlattığınızda, sistem sizin için ana içerik alanını seçiyor. Çerçeveyi ayarlamanıza ya da yeniden boyutlandırmanıza gerek kalmadan, kaydı başlatmak için sadece dokunmanız yeterli oluyor. İsterseniz alanı kendiniz de seçebiliyorsunuz. Ancak otomatik algılama, işlemi daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Ekran kaydedici hala tam ekran kaydını destekliyor.

Samsung, One UI 8.0 sürümünde ekran görüntüleri için benzer bir otomatik algılama özelliği zaten eklemişti. One UI 8.5 ile bu, ekran kaydında da uygulanacak.

Samsung, şu anda belli ülkelerde ve Galaxy S25 serisiyle sınırlı olacak şekilde One UI 8.5’i test ediyor. Final sürümü, bu ayın sonlarında Galaxy S26 lansmanıyla aynı zaman gelecek. Diğer birçok Galaxy telefon ve tablet teknik olarak güncellemeye uygun olsa da, Samsung henüz kesin bir dağıtım takvimi paylaşmadı.

