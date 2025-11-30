One UI 8, Samsung'un bazı katlanır telefonlarında dokunmatik soruna yol açtı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 4 veya Z Fold 5 kullanıcısı olarak cihazınızı Android 16 tabanlı One UI 8’e güncelledikten sonra dokunmatik ekranda sorun yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. One UI 8 güncellemesi sonrası, ekranın ortasının dokunmaya tepki vermediğini söyleyen kullanıcılar var. Bu, belirli uygulamaları veya özellikleri kullanmayı zorlaştırdığından önemli bir sorun. Peki, neden kaynaklanıyor?

Bu sorun genellikle telefonun ekran boyutu maksimuma ayarlandığında ve "Çoklu pencere menüsünü tek pencerede göster" özelliği açık olduğunda ortaya çıkıyor. Bu iki ayar da açık olduğunda, ekranın ortası düzgün çalışmayabiliyor.

Dokunmatik ekran tepkisini iyileştirmenin en kolay yolu, çoklu pencere menü özelliğini kapatmak. Çoklu pencere menüsünü 1 pencerede göster seçeneğini kapattıktan sonra, ekranın ortası tekrar normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

Samsung’un bu sorunu tamamen çözecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

