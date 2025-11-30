Giriş
    One UI 8, Samsung'un bazı katlanır telefonlarında dokunmatik soruna yol açtı

    One UI 8 güncellemesi, Samsung'un katlanır telefonlarında yeni bir soruna yol açtı. Bazı Galaxy Z Fold 4/5 kullanıcıları, Android 16'ya güncelledikten sonra ekran sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 & Z Fold 5 One UI 8 dokunmatik ekran sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Fold 4 veya Z Fold 5 kullanıcısı olarak cihazınızı Android 16 tabanlı One UI 8’e güncelledikten sonra dokunmatik ekranda sorun yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. One UI 8 güncellemesi sonrası, ekranın ortasının dokunmaya tepki vermediğini söyleyen kullanıcılar var. Bu, belirli uygulamaları veya özellikleri kullanmayı zorlaştırdığından önemli bir sorun. Peki, neden kaynaklanıyor?

    Bu sorun genellikle telefonun ekran boyutu maksimuma ayarlandığında ve "Çoklu pencere menüsünü tek pencerede göster" özelliği açık olduğunda ortaya çıkıyor. Bu iki ayar da açık olduğunda, ekranın ortası düzgün çalışmayabiliyor.

    Dokunmatik ekran tepkisini iyileştirmenin en kolay yolu, çoklu pencere menü özelliğini kapatmak. Çoklu pencere menüsünü 1 pencerede göster seçeneğini kapattıktan sonra, ekranın ortası tekrar normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

    Samsung’un bu sorunu tamamen çözecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

