One UI 8, Samsung'un bazı katlanır telefonlarında dokunmatik soruna yol açtı

Bu sorun genellikle telefonun ekran boyutu maksimuma ayarlandığında ve "Çoklu pencere menüsünü tek pencerede göster" özelliği açık olduğunda ortaya çıkıyor. Bu iki ayar da açık olduğunda, ekranın ortası düzgün çalışmayabiliyor.
Dokunmatik ekran tepkisini iyileştirmenin en kolay yolu, çoklu pencere menü özelliğini kapatmak. Çoklu pencere menüsünü 1 pencerede göster seçeneğini kapattıktan sonra, ekranın ortası tekrar normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.
Samsung’un bu sorunu tamamen çözecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.