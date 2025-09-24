Giriş
    Android 16 One UI 8 güncellemesi alan Samsung telefonlar

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy cihazlara sunmaya başladı. Güncelleme ilk olarak S25 serisiyle çıktı, şimdi katlanabilirler ve bazı A modelleri de listede.

    One UI 8 güncellemesi artık bu Samsung telefonlar için hazır!
    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 kararlı güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Haziran ayında Android 16'nın çıkışının ardından bir süre bekleyen şirket, Google'dan sonra kararlı sürümü sunan ilk marka oldu. Peki güncelleme halihazırda hangi modellere sunuldu? İşte Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi alan Samsung telefonlar...

    Android 16 One UI 8 güncellemesi alan Samsung telefonlar

    Galaxy S25, S25+, S25 Ultra ve S25 Edge modelleriyle başlayan One uı 8.0 güncellemesi, halihazırda S24 Ultra, S24+ ve S24 FE modellerine de ulaştı. Katlanabilir tarafta Galaxy Z Fold6, Z Flip6 ve özel sürüm olan Galaxy Z Fold SE güncelleme listesinde yer alıyor. Orta segmentte ise Galaxy A56 ve A36 modelleri One UI 8 kararlı sürüme kavuştu. 

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S25 Edge
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S24
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fip 6
    • Galaxy Z Fold SE
    • Galaxy A56
    • Galaxy A36

    Samsung’un güncelleme süreci henüz yeni başladığı için liste şimdilik kısa görünüyor. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla modelin dahil edilmesi bekleniyor. Şirket güncellemeleri genellikle bölge bazlı dalgalar halinde yayımlıyor. Örneğin, S25 serisi için güncelleme Kore'de başladıktan yalnızca iki gün sonra diğer ülkelere açıldı.

    Bu nedenle cihazınız listede olsa bile güncellemeyi hemen görememeniz normal. Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi manuel kontrol edebilirsiniz.

    One UI 8.0, yeni arayüz, canlı animasyonlar, gelişmiş Live Translate, Circle to Search entegrasyonu ve Knox Vault güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte geliyor. Ayrıca DeX arayüzünde daha esnek kullanım sunuluyor ve Samsung Notes ile Takvim uygulamaları Rutinler üzerinden daha güçlü bir şekilde entegre ediliyor.

    • 18 Eylül'den itibaren: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 Ultra
    • 25 Eylül'den itibaren: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE ve Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6, Galaxy A56 5G ve Galaxy A36 5G, 
    • 2 Ekim'den itibaren: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 FE ve Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26, Galaxy A17 ve Galaxy A17 5G, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 Lite
    • 6 Ekim'den itibaren: Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16 ve Galaxy A15 5G, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra ve Galaxy Tab S9 FE
    • 16 Ekim'den itibaren: Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy A07, Galaxy A06 5G ve Galaxy A06, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra
    • 23 Ekim'den itibaren: Galaxy A33 5G
