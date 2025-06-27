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    One UI 8 kararlı sürüme çok yakın: Ne zaman kullanıma sunulacak?

    Samsung, Galaxy S25 serisi için şimdiden kararlı bir One UI 8 güncellemesi hazırlamış gibi görünüyor. Yeni sürüm numarasında artık beta etiketi yer almıyor. Peki One UI 8 ne zaman kullanıma sunulacak?

    One UI 8 kararlı sürüme çok yakın: Ne zaman kullanıma sunulacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisi için şimdiden kararlı bir One UI 8 güncellemesi hazırlamış gibi görünüyor. Yeni sürüm numarasında artık beta etiketi yer almıyor.

    Galaxy S25 Ultra için hazırlanan en son One UI 8 sürüm yapısı BYFB ismini taşıyor. Buradaki "B" harfi, bu sürümün beta olmadığını gösteriyor, çünkü beta yazılımlar genellikle "Z" harfi ile kodlanıyor. Elbette Samsung bu güncellemeyi herkese sunmayabilir, ancak beta olmayan yapı numarasına geçilmiş olması, resmi One UI 8 sürümünün artık çok yakın olduğunu düşündürüyor.

    Samsung’un One UI 8’i, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin tanıtımıyla birlikte (9 Temmuz) resmi olarak dağıtmaya başlaması olası. One UI 8 çok fazla yeni özellik içermediği ve şu anda test kullanıcılarına sunulan beta sürümleri gayet stabil çalıştığı için bu hedef makul görünüyor.

    One UI 8 neler sunacak?

    Android 16 üzerinde geliştirilen One UI 8, One UI 7 gibi büyük tasarım değişiklikleri getirmiyor, yine de birçok yeni özellik kullanıcılara sunuluyor. Bunlar arasında, geliştirilmiş Galaxy AI, daha iyi gizlilik ve güvenlik özellikleri, daha kolay dosya paylaşımı, yeni kilit ekranı saat tasarımı, telefon görüşmelerinde canlı altyazı ve Auracast'e daha kolay erişim gibi değişiklikler yer alıyor. One UI 8 ayrıca tabletler ve katlanabilir cihazlar için kullanıcı deneyimin iyileştiren değişiklikler getiriyor. One UI 7 ile birlikte tanıtılan Now Bar ve Now Brief ise One UI 8'de daha özelleştirilmiş içgörüler ve öneriler sunuyor.

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