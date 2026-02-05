One UI 8 Watch güncellemesi Galaxy Watch 5 Pro’da pil yüzdesini hatalı gösteriyor

Tam Boyutta Gör One UI 8 Watch güncellemesi, Samsung’un Galaxy Watch serisi için sunduğu en kapsamlı yazılım adımlarından biri olarak Aralık ayında dağıtıma girdi. Ancak güncellemenin tamamlanmasının ardından özellikle Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarından gelen geri bildirimler, beklenmedik bir pil göstergesi sorununa işaret ediyor. Kullanıcı raporlarına göre problem, saatin gerçek pil performansından ziyade ekranda gösterilen şarj yüzdesinin tutarsız davranmasıyla sınırlı. Ocak 2026 güvenlik yamasında bu durumun giderilmemesi ise konunun halen çözüme kavuşmadığını gösteriyor.

One UI 8 Watch’ta batarya göstergesi neden yanlış değerler gösteriyor?

İlk bulgular, sorunun ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını da netleştiriyor. One UI 8 Watch yüklü Galaxy Watch 5 Pro modellerinde saat, şarjdayken normalden çok daha hızlı doluyormuş izlenimi veriyor. Şarj işlemi sona erdiğinde ise pil yüzdesi kısa süre içinde sert bir düşüş yaşayabiliyor ve bazı örneklerde birkaç dakika içinde yüzde 75 seviyelerine kadar gerileyebiliyor.

Sorunun teknik tarafına bakıldığında, kullanıcıların ortak noktada buluştuğu detay batarya göstergesinin yanlış kalibre edilmiş olması. Yani pilin gerçek kapasitesi ve kullanım süresi değişmiyor. Yalnızca ekranda görülen değerler gerçeği doğru yansıtmıyor.

Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro tasarımı ilk kez görüntülendi 1 gün önce eklendi

Benzer bir davranış, daha hafif düzeyde olmak üzere standart Galaxy Watch 5 modelinde de gözlemleniyor. Bu modelde saat şarjdan çıkarıldıktan hemen sonra pil yüzdesinin yaklaşık yüzde 98’e düşmesi rapor edilmiş durumda. Ancak burada düşüş sınırlı kalıyor ve Galaxy Watch 5 Pro’daki kadar agresif bir seviye kaybı yaşanmıyor.

Her Galaxy Watch 5 Pro kullanıcısının bu durumdan etkilenmediğini de belirtmek gerekiyor. Bazı kullanıcılar One UI 8 Watch güncellemesini sorunsuz şekilde kullanmaya devam ederken, belirli cihazlarda pil göstergesi hatası ortaya çıkıyor. Bu sebeple problemin evrensel bir yazılım hatasından ziyade, belirli üretim partileri veya kullanım senaryolarıyla tetiklenen bir kalibrasyon uyuşmazlığı olması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

One UI 8 Watch, Galaxy Watch 5 Pro'nun pil göstergesini bozdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: