One UI 9.0 bazı Samsung telefonlarda şarj hızını yavaşlattı

Galaxy S25 Plus ve bazı eski modellerde yavaş şarj sorunu
Bazı kullanıcılar, Samsung'un ısıyı azaltmak ve pil güvenliğini artırmak amacıyla şarj sistemini değiştirmiş olabileceğini düşünüyor. Bu varsayım, Galaxy S25+ telefonlarıyla ilgili pil kaynaklı yangın çıkma olaylarına dair haberlerin ardından gündeme geldi.
Şarj hızındaki yavaşlama, normal sıcaklık kontrollerinden, şarj cihazından, kablodan veya pil ayarlarından da kaynaklanıyor olabilir. Şimdilik bunun planlı bir güvenlik değişikliği mi yoksa bir yazılım sorunu mu olduğu belirsizliğini koruyor. Samsung'un yangın vb. olayların tekrarlamaması için One UI 9.0 güncellemesiyle şarj hızlarını bilinçli olarak düşürüp düşürmediğini resmi açıklamayla öğreneceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: