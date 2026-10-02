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    One UI 9.0 bazı Samsung telefonlarda şarj hızını yavaşlattı

    Bazı Samsung telefon kullanıcıları, sosyal medyadan One UI 9.0 güncellemesinin ardından şarj hızının düştüğünü bildirmeye başladı. Yavaş şarj sorunu Galaxy S25 ve daha eski modelleri etkiliyor.

    samsung telefon yavaş şarj one ui 9 güncelleme sorunu Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, yavaş şarj sorunu Galaxy S25 serisiyle birlikte bazı eski modelleri etkiliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, yazılım güncellemesi sonrasında maksimum şarj gücünün düştüğünü, buna bağlı olarak da şarj hızının yavaşladığını iddia ediyor.

    Galaxy S25 Plus ve bazı eski modellerde yavaş şarj sorunu

    Bazı kullanıcılar, Samsung'un ısıyı azaltmak ve pil güvenliğini artırmak amacıyla şarj sistemini değiştirmiş olabileceğini düşünüyor. Bu varsayım, Galaxy S25+ telefonlarıyla ilgili pil kaynaklı yangın çıkma olaylarına dair haberlerin ardından gündeme geldi.

    Şarj hızındaki yavaşlama, normal sıcaklık kontrollerinden, şarj cihazından, kablodan veya pil ayarlarından da kaynaklanıyor olabilir. Şimdilik bunun planlı bir güvenlik değişikliği mi yoksa bir yazılım sorunu mu olduğu belirsizliğini koruyor. Samsung'un yangın vb. olayların tekrarlamaması için One UI 9.0 güncellemesiyle şarj hızlarını bilinçli olarak düşürüp düşürmediğini resmi açıklamayla öğreneceğiz.

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