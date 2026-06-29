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    Android 17 almayacak Samsung telefonlar belli oldu

    Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini alamayacak Galaxy telefon ve tablet modelleri netleşti. İşte büyük Android güncellemesine veda edecek cihazların güncel listesi.

    One UI 9.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi için geri sayım sürerken, yeni sürümü alamayacak Galaxy cihazlar da netleşmeye başladı. Google'ın Android 17'yi Pixel telefonlar için yayınlamasının ardından gözler Samsung'un One UI 9.0 dağıtım takvimine çevrildi. Ancak bazı Galaxy modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8'in son büyük işletim sistemi güncellemesi olacağı belirtiliyor.

    Android 17 almayacak Samsung telefonlar

    Samsung henüz resmi listeyi paylaşmasa da şirketin mevcut yazılım güncelleme politikası doğrultusunda Android 17 tabanlı One UI 9.0 desteği alamayacak modeller büyük ölçüde netleşmeye başladı. Listede yalnızca amiral gemisi telefonlar değil, çok sayıda Galaxy A, M ve F serisi model ile bazı tabletler de yer alıyor.

    Buna göre Galaxy S22 serisi, S21 FE, Galaxy Z Fold 4& Flip 4 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14, Galaxy A06, Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M14,  Galaxy M05 ve bu cihazların F serileri Android 17'yi pas geçecek. Hemen aşağıdan One UI 9.0 güncellemesi almayacak Galaxy modellerine göz atabilirsiniz.

    Samsung'un One UI 9.0 sürümünü önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. İlk dağıtımın ise her zamanki gibi yeni amiral gemisi modellerle başlaması, ardından uygun Galaxy S, Z, A ve Tab serilerine kademeli olarak sunulması bekleniyor.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Katlanabilir Galaxy modelleri

    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8 Ultra

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A33 5G
    • Galaxy A14 (4G / 5G)
    • Galaxy A06
    • Galaxy A05
    • Galaxy A05s

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M14
    • Galaxy M05

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F53 5G
    • Galaxy F33 5G
    • Galaxy F14
    • Galaxy F05

    Diğer modeller

    • Galaxy XCover 6 Pro
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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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