Android 17 almayacak Samsung telefonlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi için geri sayım sürerken, yeni sürümü alamayacak Galaxy cihazlar da netleşmeye başladı. Google'ın Android 17'yi Pixel telefonlar için yayınlamasının ardından gözler Samsung'un One UI 9.0 dağıtım takvimine çevrildi. Ancak bazı Galaxy modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8'in son büyük işletim sistemi güncellemesi olacağı belirtiliyor.

Android 17 almayacak Samsung telefonlar

Samsung henüz resmi listeyi paylaşmasa da şirketin mevcut yazılım güncelleme politikası doğrultusunda Android 17 tabanlı One UI 9.0 desteği alamayacak modeller büyük ölçüde netleşmeye başladı. Listede yalnızca amiral gemisi telefonlar değil, çok sayıda Galaxy A, M ve F serisi model ile bazı tabletler de yer alıyor.

Buna göre Galaxy S22 serisi, S21 FE, Galaxy Z Fold 4& Flip 4 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14, Galaxy A06, Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M14, Galaxy M05 ve bu cihazların F serileri Android 17'yi pas geçecek. Hemen aşağıdan One UI 9.0 güncellemesi almayacak Galaxy modellerine göz atabilirsiniz.

Samsung'dan desteği bitmiş Galaxy telefonlara sürpriz güncelleme! 3 gün önce eklendi

Samsung'un One UI 9.0 sürümünü önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. İlk dağıtımın ise her zamanki gibi yeni amiral gemisi modellerle başlaması, ardından uygun Galaxy S, Z, A ve Tab serilerine kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Galaxy S serisi

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Katlanabilir Galaxy modelleri

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy A serisi

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14 (4G / 5G)

Galaxy A06

Galaxy A05

Galaxy A05s

Galaxy M serisi

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M14

Galaxy M05

Galaxy F serisi

Galaxy F53 5G

Galaxy F33 5G

Galaxy F14

Galaxy F05

Diğer modeller

Galaxy XCover 6 Pro

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One UI 9.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu

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