Android 17 almayacak Samsung telefonlar belli oldu

Android 17 almayacak Samsung telefonlar
Samsung henüz resmi listeyi paylaşmasa da şirketin mevcut yazılım güncelleme politikası doğrultusunda Android 17 tabanlı One UI 9.0 desteği alamayacak modeller büyük ölçüde netleşmeye başladı. Listede yalnızca amiral gemisi telefonlar değil, çok sayıda Galaxy A, M ve F serisi model ile bazı tabletler de yer alıyor.
Buna göre Galaxy S22 serisi, S21 FE, Galaxy Z Fold 4& Flip 4 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14, Galaxy A06, Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M14, Galaxy M05 ve bu cihazların F serileri Android 17'yi pas geçecek. Hemen aşağıdan One UI 9.0 güncellemesi almayacak Galaxy modellerine göz atabilirsiniz.
Samsung'un One UI 9.0 sürümünü önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. İlk dağıtımın ise her zamanki gibi yeni amiral gemisi modellerle başlaması, ardından uygun Galaxy S, Z, A ve Tab serilerine kademeli olarak sunulması bekleniyor.
Galaxy S serisi
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Katlanabilir Galaxy modelleri
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy A serisi
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A14 (4G / 5G)
- Galaxy A06
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
Galaxy M serisi
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M05
Galaxy F serisi
- Galaxy F53 5G
- Galaxy F33 5G
- Galaxy F14
- Galaxy F05
Diğer modeller
- Galaxy XCover 6 Pro
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş