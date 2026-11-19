Yapay Zeka Özeti:
- Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni arayüzün cihazlara gelişmiş yapay zeka araçları, yeni animasyonlar ve performans iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Yayınlanan muhtemel listede ise Galaxy Z Fold ve Flip modelleri, S24, S25 ve S26 serileri ile çok sayıda Tab, A ve M serisi telefon yer alıyor. Ancak bu listenin henüz resmi olmadığını ve zamanla değişebileceğini hatırlatalım.
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Samsung'un One UI 9.5 üzerinde çalışmaya başlamasıyla birlikte hangi Galaxy cihazlarının yeni sürüme geçeceği merak konusu oldu. One UI 9.5, One UI 9.0 ile aynı Android 17 sürümünü temel alacak. Ancak bu durum, One UI 9.0 güncellemesini alan bütün cihazların yeni arayüze de kavuşacağı anlamına gelmiyor. Samsung'un güncelleme politikası ve önceki dağıtım geçmişi dikkate alınarak hazırlanan liste şu şekilde:
One UI 9.5 güncellemesi alması beklenen Galaxy cihazlar
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
Galaxy S serisi
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Galaxy A serisi
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A27
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36
- Galaxy M17
- Galaxy M17e
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M07
- Galaxy M06
Galaxy F serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F36
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F07
- Galaxy F06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Ancak bu listedeki modellerin resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bu nedenle nihai güncelleme listesi farklılık gösterebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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