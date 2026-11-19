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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni arayüzün cihazlara gelişmiş yapay zeka araçları, yeni animasyonlar ve performans iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Yayınlanan muhtemel listede ise Galaxy Z Fold ve Flip modelleri, S24, S25 ve S26 serileri ile çok sayıda Tab, A ve M serisi telefon yer alıyor. Ancak bu listenin henüz resmi olmadığını ve zamanla değişebileceğini hatırlatalım. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9.0 dağıtımını tamamlamaya hazırlanırken bir sonraki büyük arayüz güncellemesi One UI 9.5 için de çalışmalarını sürdürüyor. Android 17 tabanlı olacak yeni sürümün Galaxy cihazlara yeni Galaxy AI araçları, yenilenmiş animasyonlar ve çeşitli yazılım iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Güncelleme alması beklenen Galaxy modellerinin listesi de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 "En İyi İnovasyon Ödülü" kazandı 1 gün önce eklendi

Samsung'un One UI 9.5 üzerinde çalışmaya başlamasıyla birlikte hangi Galaxy cihazlarının yeni sürüme geçeceği merak konusu oldu. One UI 9.5, One UI 9.0 ile aynı Android 17 sürümünü temel alacak. Ancak bu durum, One UI 9.0 güncellemesini alan bütün cihazların yeni arayüze de kavuşacağı anlamına gelmiyor. Samsung'un güncelleme politikası ve önceki dağıtım geçmişi dikkate alınarak hazırlanan liste şu şekilde:

One UI 9.5 güncellemesi alması beklenen Galaxy cihazlar

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S serisi

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy A serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A27

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M47

Galaxy M36

Galaxy M17

Galaxy M17e

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M07

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F36

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F07

Galaxy F06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Ancak bu listedeki modellerin resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bu nedenle nihai güncelleme listesi farklılık gösterebilir.

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