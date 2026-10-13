One UI 9'a güncellerken dikkat: Telefonunuz takılı kalabilir!

One UI 9'e güncelledikten sonra XML ekranı çıkıyor!
Kullanıcılardan çözüm yolları
Kullanıcılardan gelen çözüm yolları var. Ses Kısma ve Güç düğmelerini birlikte basılı tutarak telefonu yeniden başlatmak, daha sonra Güvenli Mod'a girip Wi-Fi ve mobil veriyi kapatmak, telefonu normal şekilde yeniden başlatıyor. Telefon ayarlarına erişim olmaması durumunda ise çözüm, modemi kapatmak veya SIM kartı geçici olarak çıkarmak. Telefonu daha sonra yeniden başlatmak da sorunu çözebiliyor.
Samsung henüz bu sorun için resmi bir çözüm açıklamadı. Şirket bir çözüm sunana kadar, One UI 9’a güncellemeden önce uçak modunu açmakta fayda var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: