2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bazı Samsung Galaxy kullanıcıları, telefonlarını One UI 9'a güncelledikten sonra ilginç bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını bildirmeye başladı. Telefonlarında XML "Erişim Reddedildi" hatası gördüklerini ve kurulum ekranında cihazın takılı kaldığını, ana ekranın görünmediğini belirtiyorlar.

One UI 9.0 bazı Samsung telefonlarda şarj hızını yavaşlattı 1 hf. önce eklendi

One UI 9'e güncelledikten sonra XML ekranı çıkıyor!

Tam Boyutta Gör Sosyal medya paylaşımlarına göre, sorun güncelleme yüklendikten ve telefon yeniden başlatıldıktan sonra başlıyor ve belli bir modelle sınırlı değil. En yeni Galaxy S26 serisinden Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisine kadar uzanıyor. Hatta katlanabilir telefonlar da bu sorundan etkileniyor.

Kullanıcılardan çözüm yolları

Kullanıcılardan gelen çözüm yolları var. Ses Kısma ve Güç düğmelerini birlikte basılı tutarak telefonu yeniden başlatmak, daha sonra Güvenli Mod'a girip Wi-Fi ve mobil veriyi kapatmak, telefonu normal şekilde yeniden başlatıyor. Telefon ayarlarına erişim olmaması durumunda ise çözüm, modemi kapatmak veya SIM kartı geçici olarak çıkarmak. Telefonu daha sonra yeniden başlatmak da sorunu çözebiliyor.

Samsung henüz bu sorun için resmi bir çözüm açıklamadı. Şirket bir çözüm sunana kadar, One UI 9’a güncellemeden önce uçak modunu açmakta fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 9'a güncellerken dikkat: Telefonunuz takılı kalabilir!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: