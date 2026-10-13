Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 9'a güncellerken dikkat: Telefonunuz takılı kalabilir!

    Bazı Samsung telefon kullanıcıları One UI 9'a güncelleme yaparken hata ekranında takılı kaldıklarını paylaşmaya başladı. Normal yeniden başlatma da sorunu çözmüyor.

    samsung telefon one ui 9 güncelleme sonrası takılı kaldı sorunu Tam Boyutta Gör
    Bazı Samsung Galaxy kullanıcıları, telefonlarını One UI 9'a güncelledikten sonra ilginç bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını bildirmeye başladı. Telefonlarında XML "Erişim Reddedildi" hatası gördüklerini ve kurulum ekranında cihazın takılı kaldığını, ana ekranın görünmediğini belirtiyorlar.

    One UI 9'e güncelledikten sonra XML ekranı çıkıyor!

    samsung one ui 9 güncelleme xml ekranı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya paylaşımlarına göre, sorun güncelleme yüklendikten ve telefon yeniden başlatıldıktan sonra başlıyor ve belli bir modelle sınırlı değil. En yeni Galaxy S26 serisinden Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisine kadar uzanıyor. Hatta katlanabilir telefonlar da bu sorundan etkileniyor.

    Kullanıcılardan çözüm yolları

    Kullanıcılardan gelen çözüm yolları var. Ses Kısma ve Güç düğmelerini birlikte basılı tutarak telefonu yeniden başlatmak, daha sonra Güvenli Mod'a girip Wi-Fi ve mobil veriyi kapatmak, telefonu normal şekilde yeniden başlatıyor. Telefon ayarlarına erişim olmaması durumunda ise çözüm, modemi kapatmak veya SIM kartı geçici olarak çıkarmak. Telefonu daha sonra yeniden başlatmak da sorunu çözebiliyor.

    Samsung henüz bu sorun için resmi bir çözüm açıklamadı. Şirket bir çözüm sunana kadar, One UI 9’a güncellemeden önce uçak modunu açmakta fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kostok ne demek samsung tv iptv uygulaması ip tv cihazı dozdoz böceği direksiyon kılıfı nasıl dikilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    NOTHING Phone (4a)
    NOTHING Phone (4a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix G16
    Asus Rog Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum