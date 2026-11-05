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    One UI 9'da yeni sorun: İnternet kopuyor, SIM kart algılanmıyor!

    Bazı Samsung telefon kullanıcıları, One UI 9 güncellemesinden sonra mobil veri, Wi-Fi ve SIM kart algılama gibi sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor. Daha kötüsü kesin çözüm yolu yok!

    One UI 9 wifi internet kopuyor SIM kart algılanmıyor sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy telefonlar için kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Güncelleme, birçok yeni özellik getirmenin yanı sıra bazı Galaxy AI (yapay zeka) özelliklerini de eski Samsung amiral gemisi modellerine kazandırıyor ancak güncelleme süreci herkes için sorunsuz ilerlemiyor gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, One UI 9 güncellemesinin Wi-Fi ve hücresel bağlantı kopmalarına ve SIM kart sorunlarına yol açtığını bildiriyor.

    WiFi ve hücresel internet bağlantısı kopuyor

    Kullanıcı paylaşımlarına göre, rastgele Wi-Fi kopmaları, 5GHz bandında geçiş hataları ve Wi-Fi üzerinden arama gibi IMS hizmetlerinin çalışmaması gibi sorunlar mevcut. A56 ve A52s gibi orta segment Galaxy A serisi modellerden, Galaxy S24 Plus ve Galaxy Z Fold 7 gibi üst segment cihazlara kadar pek çok modeli etkiliyor.

    Fiziksel SIM kart hiç algılanmıyor

    Sorun, ağ bağlantılarıyla da sınırlı değil. Fiziksel SIM kartların hiç algılanmadığını, cihaz içi tanılama araçlarının ise herhangi bir SIM kart tespit edemediğini bildiren kullanıcılar var. Ağ ayarlarını sıfırlamak veya cihazı fabrika ayarlarına döndürmek gibi standart çözüm yolları sorunu gidermiyor. Bazı kullanıcılar, Geliştirici Seçenekleri arasındaki “Connectivity Labs" menülerini kullanarak Wi-Fi 7 modunu devre dışı bırakmak suretiyle geçici bir çözüm bulmuş olsalar da, bu seçenek her telefonda bulunmuyor.

    Sorunun hem Exynos hem de Snapdragon işlemcili cihazlarda görülmesi, hatanın belirli bir işlemciye özel sürücülerden ziyade, Samsung'un genel One UI 9 platform çatısından veya güncellenmiş modem yazılımı dosyalarından kaynaklandığını düşündürüyor.

    Pil tüketimi sorunu da var

    Samsung topluluk moderatörleri cihazı güvenli modda başlatma önerisinde bulunsa da, acil düzeltme yaması (hotfix) yayınlanması gerekiyor. Çünkü, bu ağ bağlantı kopmaları, SIM kart algılamama dışında pil tüketimi sorunu da var. Güç tüketimindeki belirgin artış, benzer kullanım süreleri ve alışkanlıkları için cihazların eskisinden daha sık şarj edilmesini gerektiriyor.

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