One UI 9'da yeni sorun: İnternet kopuyor, SIM kart algılanmıyor!

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un yeni One UI 9 güncellemesi, kullanıcılar arasında ciddi sorunlara yol açtı. Güncelleme sonrasında Wi-Fi kopmaları, hücresel veri kesintileri ve fiziki SIM kartın algılanmaması gibi problemler yaşanıyor. Hem orta hem üst segment modelleri etkileyen bu hatanın fabrika ayarlarına dönmekle düzelmediği ve aşırı pil tüketimine neden olduğu belirtiliyor. Mağdur olan kullanıcılar, Samsung'dan acil bir düzeltme yaması bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy telefonlar için kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Güncelleme, birçok yeni özellik getirmenin yanı sıra bazı Galaxy AI (yapay zeka) özelliklerini de eski Samsung amiral gemisi modellerine kazandırıyor ancak güncelleme süreci herkes için sorunsuz ilerlemiyor gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, One UI 9 güncellemesinin Wi-Fi ve hücresel bağlantı kopmalarına ve SIM kart sorunlarına yol açtığını bildiriyor.

One UI 9'a güncellerken dikkat: Telefonunuz takılı kalabilir! 3 hf. önce eklendi

WiFi ve hücresel internet bağlantısı kopuyor

Kullanıcı paylaşımlarına göre, rastgele Wi-Fi kopmaları, 5GHz bandında geçiş hataları ve Wi-Fi üzerinden arama gibi IMS hizmetlerinin çalışmaması gibi sorunlar mevcut. A56 ve A52s gibi orta segment Galaxy A serisi modellerden, Galaxy S24 Plus ve Galaxy Z Fold 7 gibi üst segment cihazlara kadar pek çok modeli etkiliyor.

Fiziksel SIM kart hiç algılanmıyor

Sorun, ağ bağlantılarıyla da sınırlı değil. Fiziksel SIM kartların hiç algılanmadığını, cihaz içi tanılama araçlarının ise herhangi bir SIM kart tespit edemediğini bildiren kullanıcılar var. Ağ ayarlarını sıfırlamak veya cihazı fabrika ayarlarına döndürmek gibi standart çözüm yolları sorunu gidermiyor. Bazı kullanıcılar, Geliştirici Seçenekleri arasındaki “Connectivity Labs" menülerini kullanarak Wi-Fi 7 modunu devre dışı bırakmak suretiyle geçici bir çözüm bulmuş olsalar da, bu seçenek her telefonda bulunmuyor.

Sorunun hem Exynos hem de Snapdragon işlemcili cihazlarda görülmesi, hatanın belirli bir işlemciye özel sürücülerden ziyade, Samsung'un genel One UI 9 platform çatısından veya güncellenmiş modem yazılımı dosyalarından kaynaklandığını düşündürüyor.

Pil tüketimi sorunu da var

Samsung topluluk moderatörleri cihazı güvenli modda başlatma önerisinde bulunsa da, acil düzeltme yaması (hotfix) yayınlanması gerekiyor. Çünkü, bu ağ bağlantı kopmaları, SIM kart algılamama dışında pil tüketimi sorunu da var. Güç tüketimindeki belirgin artış, benzer kullanım süreleri ve alışkanlıkları için cihazların eskisinden daha sık şarj edilmesini gerektiriyor.

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