    One UI 9 ile WhatsApp aramaları Telefon geçmişine geliyor

    One UI 9'un yeni beta sürümüyle birlikte, Samsung'un yerleşik arama uygulaması, normal çağrıların yanında WhatsApp gibi uygulamalardan gelen çağrıları da göstermeye başladı.

    iPhone'lardaki Telefon uygulaması, normal aramaların yanında, WhatsApp, Telegram veya Google Meet gibi uygulamalar üzerinden yapılan aramaları da tek bir yerde gösterebiliyor. Android telefonlarda ise bu özellik yer almıyordu. Google kısa süre önce Android 17 ile birlikte bu özelliği ekleyeceğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte Google Telefon uygulamasını varsayılan arama uygulaması olarak kullanan cihazlarda VoIP tabanlı uygulama aramaları da telefon geçmişinde listelenebilecek.

    Şimdilik WhatsApp ve Google Meet destekleniyor

    Samsung ise bu yeniliği daha da hızlı şekilde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre One UI 9 Beta 2 sürümünde Samsung Telefon uygulaması artık WhatsApp ve Google Meet üzerinden yapılan aramaları da arama geçmişinde gösteriyor.

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, klasik telefon aramalarının yanında WhatsApp sesli aramaları ve Meet görüşmelerini de aynı listede görebiliyor. Özelliğin Galaxy S26 üzerinde çalışan One UI 9 Beta 2 sürümünde aktif olduğu doğrulandı.

    Samsung ayrıca kullanıcıya kontrol seçeneği de sunuyor. Eğer farklı uygulamalardan gelen arama kayıtlarının telefon geçmişinde görünmesi istenmiyorsa, Telefon uygulamasındaki ayarlardan bu özellik kapatılabiliyor.

    Şimdilik desteklenen uygulamalar arasında WhatsApp ve Google Meet bulunuyor. Ancak Samsung’un ilerleyen dönemde Telegram gibi diğer popüler uygulamaları da listeye eklemesi bekleniyor.

