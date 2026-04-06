One UI 9 ile yeni güvenlik özelliği geliyor: Açarsanız telefonunuz yavaşlayacak!

Tam Boyutta Gör Basit bellek hataları, veri bozulmasına, yetkisiz erişime ve hatta güvenlik açıklarına yol açabiliyor. Arm'ın v9 işlemcilerinde bu hataları oluştuğu anda yakalayabilen Bellek Etiketleme Uzantısı (MTE) adı verilen bir donanım özelliği bulunuyor. Şimdiye kadar bu özellik Google Pixel telefonlarda etkinleştirilebiliyordu. Bu durum değişmek üzere. Samsung'un Otomatik Engelleyici uygulamasında MTE ayarına rastlandı.

Bellek güvenliği özelliği MTE, Samsung telefonlara geliyor

Bellek Etiketleme Uzantısı, bellek güvenliği hatalarını tespit ederek ve azaltarak güvenliği artırıyor. Örneğin, UAF (serbest bıraktıktan sonra kullanım) bellek bozulma güvenlik açıklarını önleyebiliyor.

Ancak, MTE varsayılan olarak açık değil. Google Pixel telefonlarda gizli Geliştirici Seçenekleri menüsünden açmak gerekiyor. Samsung, bu özelliği Geliştirici Seçenekleri’ne gizlemek yerine Otomatik Engelleyici uygulamasına dahil edecek, bu da sıradan kullanıcıların bulmasını çok daha kolaylaştıracak.

Peki neden böyle? MTE bu kadar kullanışlıysa neden her zaman açık değil? Bu özelliğin telefonun performansını düşürme gibi önemli bir dezavantajı var. Kullanıcıların bir karar vermesi gerekiyor; geliştirilmiş güvenlik ve sistem/uygulama kararlılığı için MTE’yi açmak ya da yavaşlamayı önlemek için kapalı tutmak.

