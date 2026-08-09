One UI 9 Watch güncellemesi alacak Samsung akıllı saatler açıklandı

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Tam Boyutta Gör Samsung, Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch arayüzünü Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte kullanıma sunmaya başladı. Şirketin önümüzdeki haftalarda ise eski Galaxy Watch modelleri için de güncellemeyi yayınlaması bekleniyor. Peki hangi modeller yeni sürüme kavuşacak? İşte liste.

Galaxy Watch'lara One UI 9 Watch geliyor

Samsung One UI 9 Watch güncellemesini alacak Galaxy Watch modelleri belli oldu. Samsung'un mevcut güncelleme politikası doğrultusunda One UI 9 Watch, son dört nesildeki belirli Galaxy Watch modellerine sunulacak. Güncellemeyi alması beklenen modeller arasında, Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 5 yer alıyor.

Galaxy Watch 8

Galaxy Watch 8 Classic

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

One UI 9 Watch neler sunuyor?

One UI 9 Watch'ın öne çıkan taraflarından biri Galaxy AI entegrasyonu olacak. Yeni arayüz, kullanıcının aktivite ve sağlık verilerini analiz ederek daha kişiselleştirilmiş bilgiler sunacak. Vitals Dashboard, uyku verilerini kullanıcının kişisel geçmişiyle karşılaştırarak normalden farklı değişimleri göstermeyi amaçlarken, Heart Rate Health Score kalp sağlığına ilişkin daha anlaşılır bir değerlendirme sunacak.

Yeni Daily Cardio Load özelliği de Galaxy AI kullanarak son aktiviteleri ve tahmini toparlanma süresini analiz edecek. Böylece kullanıcının antrenman yoğunluğunu artırması veya dinlenmesi gereken dönemler hakkında bilgi vermesi planlanıyor. Fitness Index ise fiziksel kapasite ve performans verilerini değerlendirerek gelişimi takip etmeye yardımcı olacak.

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One UI 9 Watch ile Gemini'ye erişim de kolaylaşıyor. Kullanıcılar bileğini ağzına kaldırıp konuşarak Gemini'yi etkinleştirebilecek. Wear OS widget'ları da güncellenerek bilgilerin daha hızlı görüntülenmesi sağlanacak. Samsung ayrıca uygulamaların açılış hızını ve arka planda çalışan antrenman takibini optimize ediyor.

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One UI 9 Watch güncellemesi alacak Samsung akıllı saatler

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