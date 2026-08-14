Samsung açıkladı: One UI 9 Watch güncellemesi almayacak akıllı saatler

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9 Watch güncellemesini eski Galaxy Watch modellerine sunmaya hazırlanırken, bazı modeller için yazılım desteği sona erdi. Galaxy Watch 4 serisi, Samsung’un güncelleme politikası kapsamında One UI 9 Watch güncellemesini alamayacak.

One UI 9 Watch almayacak Samsung saatler

Samsung, One UI 9 Watch’ın kararlı sürümünü Temmuz ayında yeni Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleriyle birlikte kullanıma sundu. Şirketin mevcut Galaxy Watch modellerine yönelik güncelleme hazırlıkları ise devam ediyor. Beta sürecinin tamamlanmasının ardından One UI 9 Watch’ın desteklenen eski modellere kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Ancak Samsung’un güncelleme politikası nedeniyle Galaxy Watch 4 serisinin tamamı yeni sürümün dışında kalacak. Güncelleme alamayacak modeller şöyle:

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 4 Golf Edition

Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition

Hatırlamak gerekirse Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, 2021 yılında One UI Watch 3 ve Wear OS 3 işletim sistemiyle piyasaya çıktı. Samsung, bu modeller için dört büyük işletim sistemi güncellemesi sözü vermişti. Saatler, One UI 8 Watch ile birlikte söz konusu dört büyük güncelleme desteğini tamamladı.

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Bu nedenle Galaxy Watch 4 serisi, One UI 9 Watch ve sonraki büyük işletim sistemi güncellemelerini alamayacak. Özel sürümler olan Galaxy Watch 4 Golf Edition ve Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition da aynı destek politikasına dahil olduğu için yeni güncellemeden yararlanamayacak. Samsung’un Galaxy Watch 4 serisi için sunduğu güvenlik güncellemesi desteği de Ağustos 2026 itibarıyla sona erdi.

One UI 9 Watch ne zaman çıkıyor?

Samsung’un güncel politikasında Galaxy Watch modelleri genel olarak dört büyük işletim sistemi güncellemesi alıyor. Yeni Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri ise beş büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi desteğiyle daha uzun bir destek süresi sunuyor. One UI 9 Watch güncellemesinin desteklenen eski Galaxy Watch modellerine ne zaman ulaşacağı ise beta programının tamamlanmasının ardından netleşecek.

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One UI 9 Watch güncellemesi almayacak Samsung akıllı saatler!

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