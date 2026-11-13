OneOdio Black Friday indirimleri başladı: Bedava kulaklık, özel indirimler ve indirim kodu

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Oynat Ses teknolojileri markası OneOdio, merakla beklenen Black Friday kampanyasını başlattı. Etkinlik kapsamında sunulan hediye çarkı ile 190 dolar değerindeki kablosuz kulaklığı ücretsiz kazanma şansı veriliyor. 19 Kasım'da başlayacak ana indirimlerde 50 dolar üzerindeki sepetlerde anında yüzde 20 indirim uygulanırken, Aralık ayı boyunca DonanımHaber okurlarına özel ekstra indirim kodu da kullanılabilecek. Detaylı bilgi ve alışveriş için OneOdio web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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İçerik üreticiler, müzik prodüktörleri, DJ’ler ve oyuncular için profesyonel ses ekipmanları geliştiren OneOdio, yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği Black Friday kampanyalarını duyurdu. Kullanıcılar büyük indirimlerin yanı sıra 190 dolar değerindeki kulaklığı ücretsiz olarak kazanma fırsatı elde ediyor. Üstelik DonanımHaber okurlarına özel yüzde 15 indirim kodumuz bulunuyor.

OneOdio Black Friday & Erken Erişim Kampanyaları

Yılın en büyük indirimlerine hazır olun. Black Friday’de tüm kategorilerde geçerli özel indirimlerin yanı sıra bu büyük indirim dönemi öncesinde “Çevir-Kazan” hediye çarkı etkinliği düzenleniyor. 19 Kasım'da ise Black Friday indirimleri başlıyor.

Çevir, Kazan: Hediye Kulaklık Kazanma Şansı

OneOdio'nun Black Friday indirimleri öncesi 9-18 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlediği Spin-to-Win (Çevir-Kazan) etkinliği, ile kullanıcılar 189,90 dolar değerinde Studio Max 2 kablosuz kulaklık veya indirim kodu kazanıyor. Herhangi bir satın alma işlemi yapmadan etkinlik sayfasını ziyaret ederek çarkı bir kez çevirebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Etkinlik kapsamında yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişen indirim kuponları, belirli tutarlarda indirim sağlayan kuponlar ve sınırlı sayıda Studio Max 2 kablosuz kulaklık ödülü bulunuyor. Ödüller rastgele dağıtılıyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler 9-18 Kasım tarihlerinde OneOdio Spin-to-Win kampanya sayfasını ziyaret edebilir.

OneOdio Black Friday indirimleri 19 Kasım'da başlıyor

OneOdio'nun ana Black Friday kampanyası 19-30 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kampanya süresince OneOdio web sitesi üzerinden her 50 dolar ve üzeri sepetinize anında tüm ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Tam Boyutta Gör İndirim, kampanya koşullarını karşılayan ürünlerin sayfalarına otomatik olarak yansıtılacak. Böylece kullanıcıların ayrıca bir indirim kodu girmesine gerek kalmayacak.

Kampanyadaki ürünleri incelemek için OneOdio Black Friday sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

DH'ye özel yüzde 15 indirim kodu

OneOdio, Black Friday kampanyası sona erdikten sonra DonanımHaber okuyucularına özel bir indirim kodu fırsatı sunacak.

$50 dolar ve üzeri siparişlerde 15% indirim kodu: DHABER15

1-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli

Kampanyadan yararlanmak için OneOdio'nun resmi internet sitesini Aralık ayında ziyaret ederek DHABER15 kodunu kullanabilirsiniz.

Alışveriş için siteyi ziyaret edin: OneOdio.com

OneOdio'nun Black Friday döneminde öne çıkan kulaklık modelleri

OneOdio, kampanya döneminde farklı kullanım senaryolarına hitap eden kablosuz DJ kulaklıklarından aktif gürültü engelleme özellikli modellere kadar çeşitli ürünler sunuyor. İşte öne çıkan üç model:

OneOdio Studio Max 2

OneOdio'nun üst segment kablosuz DJ kulaklığı Studio Max 2, özellikle DJ'ler, müzik prodüktörleri ve içerik üreticileri düşünülerek geliştirilmiş. Grammy adayı DJ ve prodüktör KSHMR ile birlikte ses ayarı yapılan model, düşük gecikme süresi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

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RapidWill+ Ultra-Low Latency 3.0 : Uyumlu M2 vericisiyle birlikte kullanıldığında 9 ms'ye kadar düşük gecikme sunarak DJ miksleri ve rekabetçi oyunlarda kablolu bağlantıya yakın tepki süresi sağlıyor.

: Uyumlu M2 vericisiyle birlikte kullanıldığında 9 ms'ye kadar düşük gecikme sunarak DJ miksleri ve rekabetçi oyunlarda kablolu bağlantıya yakın tepki süresi sağlıyor. KSHMR imzalı 45 mm sürücüler : KSHMR ile birlikte özel olarak ayarlanan 45 mm dinamik sürücülerle geliyor.

: KSHMR ile birlikte özel olarak ayarlanan 45 mm dinamik sürücülerle geliyor. Hi-Res Audio ve LDAC desteği : Çift Hi-Res Audio sertifikasına sahip model, yüksek çözünürlüklü kablosuz ses için LDAC codec'ini destekliyor.

: Çift Hi-Res Audio sertifikasına sahip model, yüksek çözünürlüklü kablosuz ses için LDAC codec'ini destekliyor. 120 saate kadar pil ömrü : Hızlı şarj desteğiyle birlikte uzun süreli müzik dinleme imkânı sunuyor.

: Hızlı şarj desteğiyle birlikte uzun süreli müzik dinleme imkânı sunuyor. Çok yönlü bağlantı seçenekleri : Birden fazla bağlantı modunu destekleyen kulaklıkta, OneOdio uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilir EQ ayarları yapılabiliyor. Ürünle birlikte sert korumalı taşıma çantası da sunuluyor.

: Birden fazla bağlantı modunu destekleyen kulaklıkta, OneOdio uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilir EQ ayarları yapılabiliyor. Ürünle birlikte sert korumalı taşıma çantası da sunuluyor. DJ ve stüdyo kullanımına uygun tasarım: 90 derece dönebilen kulaklık başlıkları, tek kulakla dinleme ve monitörleme kullanımını kolaylaştırıyor.

OneOdio Fusion A70 Gen 2

Kablosuz ve kablolu kullanım seçeneklerini bir arada sunan OneOdio Fusion A70 Gen 2, profesyonel ses monitörleme ihtiyaçlarıyla günlük kullanım arasında denge kurmayı hedefliyor.

Hi-Res Audio desteği : Hem kablolu hem de kablosuz kullanımda Hi-Res Audio sertifikasına sahip model, LDAC yüksek çözünürlüklü ses codec'ini destekliyor.

: Hem kablolu hem de kablosuz kullanımda Hi-Res Audio sertifikasına sahip model, LDAC yüksek çözünürlüklü ses codec'ini destekliyor. 40 mm dinamik sürücüler : Farklı müzik türleri ve multimedya içeriklerinde zengin ve detaylı ses deneyimi sunuyor.

: Farklı müzik türleri ve multimedya içeriklerinde zengin ve detaylı ses deneyimi sunuyor. 72 saate kadar pil ömrü : Tek şarjla 72 saate kadar kablosuz müzik dinleme imkânı sağlıyor.

: Tek şarjla 72 saate kadar kablosuz müzik dinleme imkânı sağlıyor. Bluetooth 6.0 ve çoklu bağlantı : Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklıkta, uygulama üzerinden kişiselleştirilebilir EQ ayarları yapılabiliyor.

: Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklıkta, uygulama üzerinden kişiselleştirilebilir EQ ayarları yapılabiliyor. Tek kulakla monitörleme : 90 derece dönebilen kulaklık başlıkları, tek kulakla dinleme ve ses monitörleme kullanımında esneklik sağlıyor.

: 90 derece dönebilen kulaklık başlıkları, tek kulakla dinleme ve ses monitörleme kullanımında esneklik sağlıyor. Çok yönlü kullanım: Katlanabilir tasarımıyla kolay taşınabilen model, 3,5 mm ve 6,35 mm ses kabloları ile taşıma kesesiyle birlikte geliyor. Stüdyo, DJ performansları ve günlük kullanım için tasarlanan kulaklık; siyah, siyah-kırmızı ve gümüş-kahverengi renk seçenekleriyle sunuluyor.

OneOdio Focus A10

Günlük kullanım, seyahat ve çalışma ortamları için tasarlanan OneOdio Focus A10, hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle öne çıkıyor.

Hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) : 35 dB'ye kadar gürültü azaltma sağlayarak özellikle orta ve düşük frekanslı ortam seslerini bastırmaya yardımcı oluyor. Şeffaflık modu ise kulaklığı çıkarmadan çevredeki sesleri duymayı mümkün kılıyor.

: 35 dB'ye kadar gürültü azaltma sağlayarak özellikle orta ve düşük frekanslı ortam seslerini bastırmaya yardımcı oluyor. Şeffaflık modu ise kulaklığı çıkarmadan çevredeki sesleri duymayı mümkün kılıyor. Hi-Res Audio desteği : Çift hazneli akustik tasarımı sayesinde güçlü baslar ve net vokaller sunuyor.

: Çift hazneli akustik tasarımı sayesinde güçlü baslar ve net vokaller sunuyor. 50 saate kadar pil ömrü : ANC kapalıyken 50 saate kadar kullanım süresi sunan model, hızlı şarj desteğine de sahip.

: ANC kapalıyken 50 saate kadar kullanım süresi sunan model, hızlı şarj desteğine de sahip. Çoklu bağlantı ve net görüşmeler : Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık, CVC 8.0 gürültü azaltma teknolojisiyle telefon görüşmelerinde daha net ses iletimi sağlıyor.

: Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık, CVC 8.0 gürültü azaltma teknolojisiyle telefon görüşmelerinde daha net ses iletimi sağlıyor. Konforlu tasarım: Hafif yapısı ve kulak çevresini saran yastıklarıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sunmayı hedefliyor. Kablolu dinleme için 3,5 mm ses kablosuyla birlikte geliyor. Siyah ve gri-altın renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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OneOdio Black Friday indirimleri başladı (2026)

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