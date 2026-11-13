Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OneOdio Black Friday indirimleri başladı: Bedava kulaklık, özel indirimler ve indirim kodu

    OneOdio, Black Friday kampanyasını duyurdu. Ücretsiz kulaklık kazanma fırsatı,  yüzde 20'ye varan indirim ve DH'ye özel indirim kodu sizleri bekliyor.                

    İçerik üreticiler, müzik prodüktörleri, DJ’ler ve oyuncular için profesyonel ses ekipmanları geliştiren OneOdio, yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği Black Friday kampanyalarını duyurdu. Kullanıcılar büyük indirimlerin yanı sıra 190 dolar değerindeki kulaklığı ücretsiz olarak kazanma fırsatı elde ediyor. Üstelik DonanımHaber okurlarına özel yüzde 15 indirim kodumuz bulunuyor.

    OneOdio Black Friday & Erken Erişim Kampanyaları

    Yılın en büyük indirimlerine hazır olun. Black Friday’de tüm kategorilerde geçerli özel indirimlerin yanı sıra bu büyük indirim dönemi öncesinde “Çevir-Kazan” hediye çarkı etkinliği düzenleniyor. 19 Kasım'da ise Black Friday indirimleri başlıyor.

    Çevir, Kazan: Hediye Kulaklık Kazanma Şansı

    OneOdio'nun Black Friday indirimleri öncesi 9-18 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlediği Spin-to-Win (Çevir-Kazan) etkinliği, ile kullanıcılar 189,90 dolar değerinde Studio Max 2 kablosuz kulaklık veya indirim kodu kazanıyor. Herhangi bir satın alma işlemi yapmadan etkinlik sayfasını ziyaret ederek çarkı bir kez çevirebilirsiniz.

    OneOdio Black Friday indirimleri başladı (2026) Tam Boyutta Gör
    Etkinlik kapsamında yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişen indirim kuponları, belirli tutarlarda indirim sağlayan kuponlar ve sınırlı sayıda Studio Max 2 kablosuz kulaklık ödülü bulunuyor. Ödüller rastgele dağıtılıyor.

    Etkinliğe katılmak isteyenler 9-18 Kasım tarihlerinde OneOdio Spin-to-Win kampanya sayfasını ziyaret edebilir.

    OneOdio Black Friday indirimleri 19 Kasım'da başlıyor

    OneOdio'nun ana Black Friday kampanyası 19-30 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kampanya süresince OneOdio web sitesi üzerinden her 50 dolar ve üzeri sepetinize anında tüm ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

    OneOdio Black Friday indirimleri başladı (2026) Tam Boyutta Gör
    İndirim, kampanya koşullarını karşılayan ürünlerin sayfalarına otomatik olarak yansıtılacak. Böylece kullanıcıların ayrıca bir indirim kodu girmesine gerek kalmayacak.

    Kampanyadaki ürünleri incelemek için OneOdio Black Friday sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    DH'ye özel yüzde 15 indirim kodu

    OneOdio, Black Friday kampanyası sona erdikten sonra DonanımHaber okuyucularına özel bir indirim kodu fırsatı sunacak.

    $50 dolar ve üzeri siparişlerde 15% indirim kodu: DHABER15
    1-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli

    Kampanyadan yararlanmak için OneOdio'nun resmi internet sitesini Aralık ayında ziyaret ederek DHABER15 kodunu kullanabilirsiniz.

    Alışveriş için siteyi ziyaret edin: OneOdio.com

    OneOdio'nun Black Friday döneminde öne çıkan kulaklık modelleri

    OneOdio, kampanya döneminde farklı kullanım senaryolarına hitap eden kablosuz DJ kulaklıklarından aktif gürültü engelleme özellikli modellere kadar çeşitli ürünler sunuyor. İşte öne çıkan üç model:

    OneOdio Studio Max 2

    OneOdio'nun üst segment kablosuz DJ kulaklığı Studio Max 2, özellikle DJ'ler, müzik prodüktörleri ve içerik üreticileri düşünülerek geliştirilmiş. Grammy adayı DJ ve prodüktör KSHMR ile birlikte ses ayarı yapılan model, düşük gecikme süresi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    OneOdio Black Friday indirimleri başladı (2026) Tam Boyutta Gör

    • RapidWill+ Ultra-Low Latency 3.0: Uyumlu M2 vericisiyle birlikte kullanıldığında 9 ms'ye kadar düşük gecikme sunarak DJ miksleri ve rekabetçi oyunlarda kablolu bağlantıya yakın tepki süresi sağlıyor.
    • KSHMR imzalı 45 mm sürücüler: KSHMR ile birlikte özel olarak ayarlanan 45 mm dinamik sürücülerle geliyor.
    • Hi-Res Audio ve LDAC desteği: Çift Hi-Res Audio sertifikasına sahip model, yüksek çözünürlüklü kablosuz ses için LDAC codec'ini destekliyor.
    • 120 saate kadar pil ömrü: Hızlı şarj desteğiyle birlikte uzun süreli müzik dinleme imkânı sunuyor.
    • Çok yönlü bağlantı seçenekleri: Birden fazla bağlantı modunu destekleyen kulaklıkta, OneOdio uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilir EQ ayarları yapılabiliyor. Ürünle birlikte sert korumalı taşıma çantası da sunuluyor.
    • DJ ve stüdyo kullanımına uygun tasarım: 90 derece dönebilen kulaklık başlıkları, tek kulakla dinleme ve monitörleme kullanımını kolaylaştırıyor.

    OneOdio Fusion A70 Gen 2

    Kablosuz ve kablolu kullanım seçeneklerini bir arada sunan OneOdio Fusion A70 Gen 2, profesyonel ses monitörleme ihtiyaçlarıyla günlük kullanım arasında denge kurmayı hedefliyor.

    • Hi-Res Audio desteği: Hem kablolu hem de kablosuz kullanımda Hi-Res Audio sertifikasına sahip model, LDAC yüksek çözünürlüklü ses codec'ini destekliyor.
    • 40 mm dinamik sürücüler: Farklı müzik türleri ve multimedya içeriklerinde zengin ve detaylı ses deneyimi sunuyor.
    • 72 saate kadar pil ömrü: Tek şarjla 72 saate kadar kablosuz müzik dinleme imkânı sağlıyor.
    • Bluetooth 6.0 ve çoklu bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklıkta, uygulama üzerinden kişiselleştirilebilir EQ ayarları yapılabiliyor.
    • Tek kulakla monitörleme: 90 derece dönebilen kulaklık başlıkları, tek kulakla dinleme ve ses monitörleme kullanımında esneklik sağlıyor.
    • Çok yönlü kullanım: Katlanabilir tasarımıyla kolay taşınabilen model, 3,5 mm ve 6,35 mm ses kabloları ile taşıma kesesiyle birlikte geliyor. Stüdyo, DJ performansları ve günlük kullanım için tasarlanan kulaklık; siyah, siyah-kırmızı ve gümüş-kahverengi renk seçenekleriyle sunuluyor.

    OneOdio Focus A10

    Günlük kullanım, seyahat ve çalışma ortamları için tasarlanan OneOdio Focus A10, hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle öne çıkıyor.

    • Hibrit aktif gürültü engelleme (ANC): 35 dB'ye kadar gürültü azaltma sağlayarak özellikle orta ve düşük frekanslı ortam seslerini bastırmaya yardımcı oluyor. Şeffaflık modu ise kulaklığı çıkarmadan çevredeki sesleri duymayı mümkün kılıyor.
    • Hi-Res Audio desteği: Çift hazneli akustik tasarımı sayesinde güçlü baslar ve net vokaller sunuyor.
    • 50 saate kadar pil ömrü: ANC kapalıyken 50 saate kadar kullanım süresi sunan model, hızlı şarj desteğine de sahip.
    • Çoklu bağlantı ve net görüşmeler: Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık, CVC 8.0 gürültü azaltma teknolojisiyle telefon görüşmelerinde daha net ses iletimi sağlıyor.
    • Konforlu tasarım: Hafif yapısı ve kulak çevresini saran yastıklarıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sunmayı hedefliyor. Kablolu dinleme için 3,5 mm ses kablosuyla birlikte geliyor. Siyah ve gri-altın renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault symbol 1.2 2 zamanlı cross ege fitness boy peaq tv yorumları qumpara promosyon kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum