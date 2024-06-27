OnePlus, uygun fiyatlı powerbank tanıttı: 100w hızlı şarj, 12.000 mAh kapasite

Powerbank, OnePlus cihazların dışında PD/PPS/QC gibi genel şarj protokollerini destekleyerek akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler gibi çok çeşitli elektronik cihazları şarj edebiliyor. Uyumlu bilgisayarlar için 45W hızlı şarjı destekliyor. 45W yüksek hızlı kendi kendine şarj işlevi sayesinde kendisini de 90 dakikada %1'den %100'e kadar şarj edebiliyor.
Mevcut güç seviyesini tek tıkla görmenize olanak tanıyan dinamik bir ışığa sahip. Çift tıklama, akıllı saatler ve kulaklıklar gibi daha ufak bataryalı cihazları güvenli bir şekilde şarj etmek için özel olarak tasarlanmış düşük akım modunu etkinleştiriyor.
OnePlus, yeni 100W hızlı şarjı destekleyen powerbank’i 37 dolara satışa sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.