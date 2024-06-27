OnePlus, uygun fiyatlı powerbank tanıttı: 100w hızlı şarj, 12.000 mAh kapasite

Tam Boyutta Gör OnePlus, Ace 3 Pro'nun yanında SUPERVOOC 100W hızlı şarj özellikli powerbank’i tanıttı. Bu powerbank, 12000mAh kapasiteye sahip ve bir adet USB-C, bir adet USB-A portuna sahip. OnePlus, bu powerbankin 6100 mAh bataryalı Ace 3 Pro’yu 17 dakikada %60'a kadar şarj ettiğini iddia ediyor.

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Powerbank, OnePlus cihazların dışında PD/PPS/QC gibi genel şarj protokollerini destekleyerek akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler gibi çok çeşitli elektronik cihazları şarj edebiliyor. Uyumlu bilgisayarlar için 45W hızlı şarjı destekliyor. 45W yüksek hızlı kendi kendine şarj işlevi sayesinde kendisini de 90 dakikada %1'den %100'e kadar şarj edebiliyor.

Mevcut güç seviyesini tek tıkla görmenize olanak tanıyan dinamik bir ışığa sahip. Çift tıklama, akıllı saatler ve kulaklıklar gibi daha ufak bataryalı cihazları güvenli bir şekilde şarj etmek için özel olarak tasarlanmış düşük akım modunu etkinleştiriyor.

OnePlus, yeni 100W hızlı şarjı destekleyen powerbank’i 37 dolara satışa sunacak.

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OnePlus, 100w hızlı şarj özellikli ucuz powerbank tanıttı