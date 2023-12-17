Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde OnePlus 12 serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Seriden OnePlus 12 o kadar beğenildiki en çok satan ikinci amiral gemisi bile oldu. Merakla küresel pazarlara da sunulması beklenen seriden güzel haberse sonunda geldi ve şirket serinin küresel lansman tarihini paylaştı.

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İşte OnePlus 12 ve OnePlus 12R'nin beklenen özellikleri:

OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı gibi etkileyici teknik özellikleriyle 23 Ocak'ta OnePlus 12R ile birlikte küresel pazarlarda piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör 50MP ana kamera, 3x yakınlaştırmalı 64MP telefoto ve 48MP ultra geniş lensten oluşan arka kamera kurulumuna sahip olacak OnePlus 12, 1.440 x 3.168 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran ile kutudan çıkacak.

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OnePlus 12 ve OnePlus 12R, 23 Ocak'ta küresel pazarlara geliyor