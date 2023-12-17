OnePlus 12 ve OnePlus 12R, 23 Ocak'ta küresel pazarlara geliyor

İşte OnePlus 12 ve OnePlus 12R'nin beklenen özellikleri:
OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı gibi etkileyici teknik özellikleriyle 23 Ocak'ta OnePlus 12R ile birlikte küresel pazarlarda piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.