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    OnePlus 12 ve OnePlus 12R, 23 Ocak'ta küresel pazarlara geliyor

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12 serisinden OnePlus 12 ve OnePlus 12R, 23 Ocak'ta küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. İşte detaylar:   
    OnePlus 12 ve OnePlus 12R, 23 Ocak'ta küresel pazarlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde OnePlus 12 serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Seriden OnePlus 12 o kadar beğenildiki en çok satan ikinci amiral gemisi bile oldu. Merakla küresel pazarlara da sunulması beklenen seriden güzel haberse sonunda geldi ve şirket serinin küresel lansman tarihini paylaştı.

    İşte OnePlus 12 ve OnePlus 12R'nin beklenen özellikleri:

    OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı gibi etkileyici teknik özellikleriyle 23 Ocak'ta OnePlus 12R ile birlikte küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. 

    OnePlus 12 ve OnePlus 12R, 23 Ocak'ta küresel pazarlara geliyor Tam Boyutta Gör
    50MP ana kamera, 3x yakınlaştırmalı 64MP telefoto ve 48MP ultra geniş lensten oluşan arka kamera kurulumuna sahip olacak OnePlus 12, 1.440 x 3.168 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran ile kutudan çıkacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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