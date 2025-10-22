OnePlus 15, küresel pazara daha uygun fiyatla çıkış yapacak

OnePlus 15 fiyatı ne kadar olacak?
OnePlus 15’in OnePlus 13'ten daha düşük başlangıç fiyatıyla geleceği söyleniyordu. Bu durum küresel olarak da geçerli olabilir. Tanınmış bir kaynak, OnePlus 15’in küresel satışa fiyatı hakkında bilgi verdi. Telefonun İngiltere’de 949 sterline satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyatlandırmanın 16GB RAM 512GB depolam alanı sunan model için geçerli olduğu belirtiliyor.
OnePlus 13 şu anda İngiltere’de 749 sterlin başlangıç fiyatına sahip. Cihaz, yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Son Geekbench testine göre, OnePlus 15 Çin dışında 12GB ve 16 GB RAM seçeneğiyle sunulacak.
OnePlus 15 özellikleri nasıl olacak?
OnePlus 15, 1.5K çözünürlük, 165 Hz uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan 6.78 inç BOE X3 ekranla geliyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini taşıyan telefon, gelişmiş ısı dağılımı için çift kılcal katmanlara sahip yeniden tasarlanmış Glacier soğutma sistemini kullanıyor. Cihaza güç veren devasa 7300 mAh batarya, 120 W hızlı şarj ve 50 W kablosuz şarjı destekliyor.
