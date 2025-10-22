Giriş
    OnePlus 15, küresel pazara daha uygun fiyatla çıkış yapacak

    OnePlus, yeni amiral gemisi akıllı telefonunu yakında tanıtacak. Resmî tanıtım öncesinde OnePlus 15 modelinin fiyatı sızdırıldı. Telefon, Çin dışında OnePlus 13'ten daha ucuza satılacak.

    OnePlus 15 fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 15 modelinin tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kaldı. Şirket, yeni amiral gemisiyle ilgili ayrıntıları paylaşmaya devam ediyor. Resmî olarak, OnePlus 15'in fiyatı şimdilik bir sır olarak kalıyor. Ancak Çin'deki fiyatlandırma bilgileri sızdırıldı.

    OnePlus 15 fiyatı ne kadar olacak?

    OnePlus 15’in OnePlus 13'ten daha düşük başlangıç ​​fiyatıyla geleceği söyleniyordu. Bu durum küresel olarak da geçerli olabilir. Tanınmış bir kaynak, OnePlus 15’in küresel satışa fiyatı hakkında bilgi verdi. Telefonun İngiltere’de 949 sterline satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyatlandırmanın 16GB RAM 512GB depolam alanı sunan model için geçerli olduğu belirtiliyor.

    OnePlus 13 şu anda İngiltere’de 749 sterlin başlangıç fiyatına sahip. Cihaz, yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Son Geekbench testine göre, OnePlus 15 Çin dışında 12GB ve 16 GB RAM seçeneğiyle sunulacak.

    OnePlus 15 özellikleri nasıl olacak?

    OnePlus 15 beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Resmî açıklamaya göre, OnePlus 15, markanın tarihindeki en iyi fotoğraf performansını sunacak. OnePlus 15, 85 mm portre odak uzaklığına eşdeğer 3.5x periskop telefoto lens içeren 50MP üçlü kamera sistemine sahip. Pro XDR, tam odak aralıklı yüksek çözünürlüklü çıkış, 4K 120 fps Dolby Vision kayıt ve ultra net canlı fotoğraflar ile gelişmiş görüntü işleme kurulumunu destekliyor. Raporlara göre, OnePlus 15 modeli OIS destekli 50 megapiksel Sony LYT-700 ana kamera, 50 megapiksel OmniVision OV50D ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel Samsung JN5 periskop telefoto kameraya sahip olacak.

    OnePlus 15, 1.5K çözünürlük, 165 Hz uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan 6.78 inç BOE X3 ekranla geliyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini taşıyan telefon, gelişmiş ısı dağılımı için çift kılcal katmanlara sahip yeniden tasarlanmış Glacier soğutma sistemini kullanıyor. Cihaza güç veren devasa 7300 mAh batarya, 120 W hızlı şarj ve 50 W kablosuz şarjı destekliyor.

