    OnePlus 15, pil testinde iPhone 17 Pro Max ile karşılaştrıldı

    Yeni pil testinde OnePlus 15, iPhone 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Pro Max ile karşı karşıya geldi. 13 saatlik testte OnePlus, şaşırtıcı sonuçlara imza attı. En uzun ömürlü amiral gemisi oldu.

    OnePlus 15, pil testinde iPhone 17 Pro Max ile karşılaştrıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 15, kapsamlı pil testinde iPhone 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Pro Max ile karşılaştırıldı. Amiral gemisi telefonlar, gerçekleştirilen testte PUBG Mobile, YouTube, Instagram ve 4K 60fps video kaydı gibi gerçek kullanım senaryolarında 13 saat boyunca sınandı.

    13 saatlik dayanıklılık testinin kazananı: OnePlus 15

    Test sonuçlara geçmeden önce, OnePlus 15'in 7.300 mAh, Xiaomi 17 Pro Max 7.500mAh, iPhone 17 Pro Max'in ise 4.832mAh pil kapasitesine sahip olduğunu hatırlatalım. Üç cihaz da yüzde 100 dolu şarjla başladı. Sonuçlara göre Xiaomi 17 Pro Max 12 saat 50 dakika, iPhone 17 Pro Max 13 saat 2 dakika, OnePlus 15 ise 13 saat 40 dakika dayanabildi.

    Aradaki fark az görünse de OnePlus, rakiplerinden yaklaşık 40 dakika daha uzun pil ömrü sunarak testin kazananı oldu. Ancak Apple tarafında 4.832 mAh kapasiteli pilin oldukça verimli kullanıldığını da söyleyelim.  iPhone 17 Pro Max'in yazılım verimliliği ve A19 Pro çipi, kapasite farkına rağmen güçlü bir performans sergiledi.

    • Xiaomi 17 Pro Max: 12h 50m, 8.8 mm, 233 g, 7500 mAh
    • iPhone 17 Pro Max: 13h 02m, 8 mm, 219 g, 4.832 mAh
    • OnePlus 15: 13h 40m, 8.1 mm, 215 g, 7300 mAh

    OnePlus, ColorOS yazılım optimizasyonlarıyla da bu farkı destekliyor. Şirketin performans odaklı güç yönetimi stratejisi, test sonuçlarına doğrudan yansımış görünüyor.

    Fiziksel detaylarda da tablo benzer, OnePlus 15, 8.1 mm kalınlık ve 215 gram ağırlığıyla iPhone 17 Pro Max’ten (8.8 mm, 233 g) daha kompakt bir yapıya sahip. Xiaomi 17 Pro Max ise 8 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığında. Ayrıca iPhone’un hem daha yavaş şarj olması hem de ısı dağıtım sisteminin rakiplerine göre zayıf kalması, Apple kullanıcıları dışında kalanlar için OnePlus 15'i daha dengeli bir tercih haline getiriyor.

