OnePlus 15: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelen ısınma sorunu gündemde

Tam Boyutta Gör OnePlus 15, güçlü donanımı ve modern tasarımıyla amiral gemisi akıllı telefon pazarında dikkat çeken modeller arasında yer alırken, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin termal performansı hakkındaki tartışmalar hızla büyüyor. Cihazın günlük kullanımda yüksek performans sunmasına rağmen yoğun yük altındaki davranışları bazı kullanıcıları ve uzmanları endişelendirmeye başladı.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 için planları değişti 23 sa. önce eklendi

Bağımsız test sonuçları ısınma sorununu doğruluyor

Yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Qualcomm’un bugüne dek geliştirdiği en güçlü mobil çipset olarak duyurulmuş durumda. Öte yandan, bu çipin kullanıldığı farklı modellerde yapılan erken stres testleri, yüksek performans gerektiren senaryolarda işlemcinin önemli miktarda ısı ürettiğini gösteriyordu. OnePlus 15’in de dahil edildiği son testler, benzer bir eğilimin sürdüğünü doğruluyor ve bu durum cihazın sürekli performans kapasitesini yeniden tartışmaya açıyor.

Test raporları, OnePlus 15’in standart kullanım sırasında herhangi bir problem yaşamadığını sosyal medya, video izleme veya standart uygulamalar gibi görevlerde ısınma seviyelerinin kabul edilebilir düzeyde kaldığını ortaya koyuyor. Ancak yapılan yoğun stres testleri durumun farklı bir yönünü açığa çıkardı. Grafik birimini uzun süre zorlayan simülasyonlarda cihazın sıcaklığı hızla yükseldi ve testlerin bazı bölümlerinde termal nedenlerle otomatik kapanmalar gerçekleşti. Özellikle 3DMark testlerinde cihazın dış sıcaklığının 52,7°C seviyesine ulaşması, taşınabilir bir cihaz için riskli bir sınır olarak değerlendirildi. Bu sıcaklık seviyesine ulaşıldığında cihaz yalnızca testi sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda gereksiz uygulamalara erişimi geçici olarak kısıtladı.

Tam Boyutta Gör Bu bulgular, OnePlus 15’in termal mimarisiyle ilgili daha geniş bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Aynı işlemciyi kullanan bazı rakip cihazlar testleri sorunsuz tamamlarken, örneğin dahili fanlı yapısıyla soğutmaya odaklanan REDMAGIC 11 Pro’nun testleri başarıyla bitirmesi dikkat çekti. Bu tablo, OnePlus 15’in donanım-soğutma optimizasyonunda henüz istenen seviyeye ulaşmadığını düşündürüyor ve yazılım güncellemeleriyle iyileştirilebilecek alanlara işaret ediyor.

OnePlus cephesi ise konuya temkinli bir yaklaşımla yanıt verdi. Şirket temsilcisi, yapılan stres testlerinin gerçek kullanıcı senaryolarını yansıtmadığını, bu seviyede bir yükün günlük uygulamalarda veya popüler mobil oyunlarda neredeyse hiç karşılaşılmadığını belirtti. Cihazın normal kullanımda termal sınırlar içinde çalıştığını vurgulayan şirket, kapanmaların yalnızca işlemci tam yük altında uzun süre zorlandığında devreye girdiğini ifade etti. Bu açıklama, hafif ve orta düzeyde kullanım alışkanlığına sahip kullanıcılar için ikna edici görünebilir. Ancak ağır oyunlar, emülatörler veya uzun süreli rekabetçi oturumlar için sabit kare hızlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar, OnePlus 15’in mevcut termal sınırlarından etkilenmeye devam edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus 15: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelen ısınma sorunu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: