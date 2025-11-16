OnePlus 15: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelen ısınma sorunu gündemde

Bağımsız test sonuçları ısınma sorununu doğruluyor
Yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Qualcomm’un bugüne dek geliştirdiği en güçlü mobil çipset olarak duyurulmuş durumda. Öte yandan, bu çipin kullanıldığı farklı modellerde yapılan erken stres testleri, yüksek performans gerektiren senaryolarda işlemcinin önemli miktarda ısı ürettiğini gösteriyordu. OnePlus 15’in de dahil edildiği son testler, benzer bir eğilimin sürdüğünü doğruluyor ve bu durum cihazın sürekli performans kapasitesini yeniden tartışmaya açıyor.
Test raporları, OnePlus 15’in standart kullanım sırasında herhangi bir problem yaşamadığını sosyal medya, video izleme veya standart uygulamalar gibi görevlerde ısınma seviyelerinin kabul edilebilir düzeyde kaldığını ortaya koyuyor. Ancak yapılan yoğun stres testleri durumun farklı bir yönünü açığa çıkardı. Grafik birimini uzun süre zorlayan simülasyonlarda cihazın sıcaklığı hızla yükseldi ve testlerin bazı bölümlerinde termal nedenlerle otomatik kapanmalar gerçekleşti. Özellikle 3DMark testlerinde cihazın dış sıcaklığının 52,7°C seviyesine ulaşması, taşınabilir bir cihaz için riskli bir sınır olarak değerlendirildi. Bu sıcaklık seviyesine ulaşıldığında cihaz yalnızca testi sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda gereksiz uygulamalara erişimi geçici olarak kısıtladı.
OnePlus cephesi ise konuya temkinli bir yaklaşımla yanıt verdi. Şirket temsilcisi, yapılan stres testlerinin gerçek kullanıcı senaryolarını yansıtmadığını, bu seviyede bir yükün günlük uygulamalarda veya popüler mobil oyunlarda neredeyse hiç karşılaşılmadığını belirtti. Cihazın normal kullanımda termal sınırlar içinde çalıştığını vurgulayan şirket, kapanmaların yalnızca işlemci tam yük altında uzun süre zorlandığında devreye girdiğini ifade etti. Bu açıklama, hafif ve orta düzeyde kullanım alışkanlığına sahip kullanıcılar için ikna edici görünebilir. Ancak ağır oyunlar, emülatörler veya uzun süreli rekabetçi oturumlar için sabit kare hızlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar, OnePlus 15'in mevcut termal sınırlarından etkilenmeye devam edebilir.