OnePlus 15T kamera örnekleri, 50MP periskopu doğruladı

Tam Boyutta Gör OnePlus 15T kamera örnekleri, cihazın resmi tanıtımından haftalar önce çevrimiçi ortamda paylaşıldı ve modelin 50 megapiksel periskop telefoto kamerayla geleceğini net biçimde ortaya koydu. Mart ayında Çin’de tanıtılması beklenen kompakt amiral gemisi, özellikle görüntüleme tarafındaki tercihlerle gündeme gelmiş durumda. Sızıntılara göre cihaz 3,5x optik zoom sunan 85 mm odak uzaklığına sahip bir periskop lensle donatılacak. Paylaşılan örnek kareler ve teknik bilgiler, OnePlus’ın bu modelde ultra geniş açı yerine telefoto performansına odaklanabileceğini gösteriyor.

İşte OnePlus 15T'nin kamera örnekleri:

Wang Meng Studio tarafından yayımlanan görsellerin üzerinde yer alan 85 mm filigran, OnePlus 15T’de 3,5x optik zoomlu 50 megapiksel periskop telefoto kameranın bulunduğunu doğruluyor. Paylaşılan örneklerde detaylı mimari çekimler ve doğal görünümlü portreler dikkat çekiyor. Görseller, nesne ayrımı ve derinlik algısında belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Özellikle katedral ve şehir manzarası fotoğraflarında 85 mm odak uzaklığında güçlü bir dinamik aralık ve yüksek keskinlik gözlemleniyor. Bu durum, sensör çözünürlüğünün yazılım tarafındaki işleme algoritmalarıyla birlikte çalıştığını düşündürüyor.

Tam Boyutta Gör Portre örneklerinden biri, Oppo’nun ilk kez bu cihazda kullanılacağı belirtilen LUMO görüntüleme sistemiyle uyumlu bir sonuç ortaya koyuyor. LUMO yaklaşımı, özneyi tamamen arka plandan koparmak yerine bağlamı koruyarak daha dengeli bir kompozisyon oluşturmayı hedefliyor. Ten tonlarının dengeli aktarımı ve arka plan bulanıklığının kontrollü seviyesi, yapay zekâ destekli derinlik haritalama algoritmalarının daha rafine çalıştığını gösteriyor. Geleneksel portre modlarında sıklıkla görülen keskin kenar hataları veya aşırı bulanıklaştırma yerine, çevresel portre anlayışına yakın bir sonuç elde edildiği anlaşılıyor.

Tam Boyutta Gör Tipster Digital Chat Station, cihazın 50 megapiksel çözünürlüklü, 85 mm odak uzaklığına ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip bir periskop lensle geleceğini ifade etti. Donanım tarafındaki diğer detaylar arasında ise dar çerçeveler, kablosuz şarj desteği, tam su geçirmezlik ve ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Sızıntılarda batarya kapasitesinin 7 ile başlayan bir değerle ifade edilmesi dikkat çekiyor. Bu da yüksek kapasiteli bir batarya beklentisini güçlendiriyor. Ayrıca 100W kablolu şarj desteği sunulacağı belirtiliyor.

OnePlus 15T’nin 2026 yılının ilk yarısında Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle çalışan tek küçük ve düz ekranlı akıllı telefon olabileceği yönündeki tahminler de dikkat çekiyor. Kompakt telefon segmentinde üst düzey işlemci ve gelişmiş telefoto kombinasyonu nadir görülen bir yapı sunuyor. Eğer bu konfigürasyon doğrulanırsa, OnePlus 15T performans ve taşınabilirlik dengesini hedefleyen kullanıcılar için önemli bir alternatif haline gelebilir.

