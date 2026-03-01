OnePlus 15T kamera örnekleri, 50MP periskopu doğruladı

Wang Meng Studio tarafından yayımlanan görsellerin üzerinde yer alan 85 mm filigran, OnePlus 15T’de 3,5x optik zoomlu 50 megapiksel periskop telefoto kameranın bulunduğunu doğruluyor. Paylaşılan örneklerde detaylı mimari çekimler ve doğal görünümlü portreler dikkat çekiyor. Görseller, nesne ayrımı ve derinlik algısında belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Özellikle katedral ve şehir manzarası fotoğraflarında 85 mm odak uzaklığında güçlü bir dinamik aralık ve yüksek keskinlik gözlemleniyor. Bu durum, sensör çözünürlüğünün yazılım tarafındaki işleme algoritmalarıyla birlikte çalıştığını düşündürüyor.
OnePlus 15T’nin 2026 yılının ilk yarısında Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle çalışan tek küçük ve düz ekranlı akıllı telefon olabileceği yönündeki tahminler de dikkat çekiyor. Kompakt telefon segmentinde üst düzey işlemci ve gelişmiş telefoto kombinasyonu nadir görülen bir yapı sunuyor. Eğer bu konfigürasyon doğrulanırsa, OnePlus 15T performans ve taşınabilirlik dengesini hedefleyen kullanıcılar için önemli bir alternatif haline gelebilir.