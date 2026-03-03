Giriş
    OnePlus 15T'nin ultra ince çerçeveli ekranı sergilendi: iPhone 17 Pro ile kıyaslandı

    OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15T'yi bu ay içerisinde tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde şirketin yöneticisi, cihazın ultra ince çerçeveli ekranını gösteren bir görsel paylaştı. 

    OnePlus 15T'nin ultra ince çerçeveli ekranı sergilendi Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni kompakt amiral gemisi modeli OnePlus 15T'yi bu ayın ilerleyen günlerinde Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde şirket, cihazın bazı önemli özelliklerini doğruladı ve telefonu geliştirilmiş periskop telefoto kameraya sahip kompakt bir amiral gemisi olarak tanımladı. Şimdi ise şirket yöneticilerinden biri ekran hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    OnePlus 15T rekor incelikte çerçevelere sahip olacak

    Li Jie, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da OnePlus 15T’nin ekranını gösteren bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde, OnePlus 15T ile iPhone 17 Pro'nun çerçeve kalınlıkları karşılaştırılıyor. Li Jie'ye göre 15T, kompakt telefonlar içerisinde en ince çerçevelere sahip cihaz olacak. Yönetici, yeni bir çip seviyesinde paketleme süreci ve OnePlus’ın geliştirdiği bazı özel ekran teknolojileri sayesinde bu inceliğe ulaştıklarını belirtiyor.

    OnePlus 15T beklenen özellikler

    Raporlara göre OnePlus 15T, 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızına sahip 6,32 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. Ayrıca, ekran altında ultrasonik parmak izi okuyucu barındıracak. Selfie'ler için ise 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip olabilir.

    Arka kamera kurulumunda ya 200 megapiksel Samsung HP5 ya da 50 megapiksel Sony IMX906 ana kameranın yer alabileceği belirtiliyor. Periskop telefoto kameranın ise 50 megapiksel Samsung JN5 sensörünü kullanması bekleniyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması beklenen cihazda, 7.500 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alacağı iddia ediliyor. Ayrıca cihazın bir Plus Key içermesi ve IP68/69 dereceli toz ve su geçirmez bir kasaya sahip olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/03/03/oneplus-15ts-first-real-life-image-reveals-ultra-thin-bezels-on-all-four-sides/ https://weibo.com/7582893032/QulAKA2M8
