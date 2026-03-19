OnePlus 15T tanıtım videosu paylaşıldı: İşte kompakt tasarım

Tam Boyutta Gör OnePlus 15T tanıtım videosu resmi olarak paylaşıldı ve cihazın tasarımına dair önemli detaylar netleşmeye başladı. Çin merkezli üretici OnePlus, yaklaşan modelini ilk kez geniş kitlelere gösterirken videoda özellikle üç farklı renk seçeneği ve kompakt yapı öne çıkarılıyor. 24 Mart’ta gerçekleşecek lansman öncesinde cihazın fiziksel özelliklerini büyük ölçüde doğruluyan tanıtım materyallerinde en çok vurgulanan renk ise Matcha Yeşili olarak dikkat çekiyor.

Paylaşılan tanıtım videosu, OnePlus 15T’nin kompakt bir form faktörüne odaklandığını gösteriyor. 6,32 inç ekran boyutuna sahip olan cihaz, günümüzde giderek büyüyen telefonlara kıyasla daha elde tutulabilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Renk seçenekleri tarafında ise OnePlus; Kakao Kahverengi, Matcha Yeşili ve Beyaz Çikolata ile farklı kullanıcı zevklerine hitap etmeye çalıştığı görülüyor.

Tasarımın ötesinde, cihazın teknik özellikleri de dikkat çekici bir denge sunuyor. 194 gram ağırlığındaki telefon, kompakt boyutuna rağmen oldukça yüksek kapasiteli bir batarya ile geliyor. 7500 mAh kapasitesindeki pil, segmentinde alışılmış değerlerin oldukça üzerinde konumlanıyor. Şarj teknolojileri tarafında da cihaz güncel standartların ötesine geçmeyi hedefliyor. 100W kablolu hızlı şarj desteği, kısa sürede yüksek doluluk oranlarına ulaşmayı mümkün kılarken, 50W kablosuz şarj desteği de kablosuz kullanımda performans kaybını minimize etmeyi amaçlıyor.

Performans tarafında cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği doğrulanmış durumda. Bu işlemci, üst segment cihazlarda görmeye alışık olunan yüksek performans ve enerji verimliliği dengesini sunmayı hedefliyor. Son olarak dayanıklılık tarafında ise cihazın dört farklı IP sertifikasıyla gelmesi dikkat çekiyor. IP66, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri, telefonun hem suya hem de toza karşı geniş kapsamlı bir koruma sunduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus 15T tanıtım videosu paylaşıldı: İşte kompakt tasarım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: