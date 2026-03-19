OnePlus 15T tanıtım videosu paylaşıldı: İşte kompakt tasarım

OnePlus 15T'nin paylaşılan videosu, tasarım ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi
Paylaşılan tanıtım videosu, OnePlus 15T’nin kompakt bir form faktörüne odaklandığını gösteriyor. 6,32 inç ekran boyutuna sahip olan cihaz, günümüzde giderek büyüyen telefonlara kıyasla daha elde tutulabilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Renk seçenekleri tarafında ise OnePlus; Kakao Kahverengi, Matcha Yeşili ve Beyaz Çikolata ile farklı kullanıcı zevklerine hitap etmeye çalıştığı görülüyor.
Performans tarafında cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği doğrulanmış durumda. Bu işlemci, üst segment cihazlarda görmeye alışık olunan yüksek performans ve enerji verimliliği dengesini sunmayı hedefliyor. Son olarak dayanıklılık tarafında ise cihazın dört farklı IP sertifikasıyla gelmesi dikkat çekiyor. IP66, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri, telefonun hem suya hem de toza karşı geniş kapsamlı bir koruma sunduğunu gösteriyor.
