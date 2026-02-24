OnePlus 16 neredeyse çerçevesiz ekranıyla şaşırtacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi telefonu OnePlus 16 olacak gibi görünüyor. Cihazın özellikle de periskop telefoto kamerasının çok geliştirildiği yönündeki sızıntının ardından ekran çerçevelerine atıfta bulunan bir paylaşım ortaya çıktı. OnePlus 16’nın 1mm’nin altında ekran çerçevesine sahip olacağı iddia ediliyor.

Ekran çerçevesi 1mm'nin altında olacak

Kasım 2025'te küresel olarak piyasaya sürülen OnePlus 15, 6.78 inç BOE X3 panele sahip. Ekranın öne çıkan özelliklerinden biri, yenileme hızı. OnePlus 13'te 120Hz ekran bulunurken, OnePlus 15’te 165Hz yenileme hızı sağlayan daha akıcı ekran bulunuyor. Yeni sızıntı, OnePlus 16'nın ekranının önemli bir özelliğini ortaya koyuyor. Paylaşımda, OnePlus 16'nın çerçevelerinin 1 mm'nin altında olacağı belirtiliyor. Kıyaslama açısından, OnePlus 15'in ekran çerçeveleri 1.15 mm.

OnePlus 16 özellikleri nasıl olacak?

Sızıntı, ekran hakkında ek ayrıntılar ortaya koymuyor. Ancak, önceki sızıntılar OnePlus 16'nın 240Hz'e kadar yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında 9000 mAh batarya, Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci yer alıyor. OnePlus 16'nın omuz düğmeleri ve dahili soğutma fanı içermeyeceği söylentiler arasında. Arka kamera kurulumunun 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 1/1.56 inç sensörlü 200 MP periskop telefoto lens içermesi bekleniyor.

OnePlus 16, 2026’nın dördüncü çeyreğinde çıkış yapabilir. Ancak, öncesinde şirketin yeni kompakt amiral gemisi telefonu OnePlus 15s’i tanıtması bekleniyor.

