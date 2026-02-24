Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 16 neredeyse çerçevesiz ekranıyla şaşırtacak

    OnePlus 16'nın kamera özelliklerinin ardından ekranına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Çinli sızıntı kaynağı, OnePlus 16 modelinde ekran çerçevesinin çok zor fark edileceğini iddia ediyor.

    oneplus 16 ekran çerçevesi 1mm altı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi telefonu OnePlus 16 olacak gibi görünüyor. Cihazın özellikle de periskop telefoto kamerasının çok geliştirildiği yönündeki sızıntının ardından ekran çerçevelerine atıfta bulunan bir paylaşım ortaya çıktı. OnePlus 16’nın 1mm’nin altında ekran çerçevesine sahip olacağı iddia ediliyor.

    Ekran çerçevesi 1mm'nin altında olacak

    Kasım 2025'te küresel olarak piyasaya sürülen OnePlus 15, 6.78 inç BOE X3 panele sahip. Ekranın öne çıkan özelliklerinden biri, yenileme hızı. OnePlus 13'te 120Hz ekran bulunurken, OnePlus 15’te 165Hz yenileme hızı sağlayan daha akıcı ekran bulunuyor. Yeni sızıntı, OnePlus 16'nın ekranının önemli bir özelliğini ortaya koyuyor. Paylaşımda, OnePlus 16'nın çerçevelerinin 1 mm'nin altında olacağı belirtiliyor. Kıyaslama açısından, OnePlus 15'in ekran çerçeveleri 1.15 mm.

    OnePlus 16 özellikleri nasıl olacak?

    Sızıntı, ekran hakkında ek ayrıntılar ortaya koymuyor. Ancak, önceki sızıntılar OnePlus 16'nın 240Hz'e kadar yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında 9000 mAh batarya, Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci yer alıyor. OnePlus 16'nın omuz düğmeleri ve dahili soğutma fanı içermeyeceği söylentiler arasında. Arka kamera kurulumunun 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 1/1.56 inç sensörlü 200 MP periskop telefoto lens içermesi bekleniyor.

    OnePlus 16, 2026’nın dördüncü çeyreğinde çıkış yapabilir. Ancak, öncesinde şirketin yeni kompakt amiral gemisi telefonu OnePlus 15s’i tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp eski sürüm indir telekinezi eğitimi amatör şiirler pioneer mvh 150ub kestanenin yanında ne gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum