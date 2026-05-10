    OnePlus 16 sızdırıldı: Serinin son telefonu olabilir

    OnePlus 16 şirketin şimdiye kadarki en güçlü telefonlarından biri olabilir. Ancak tüm bunlar, OnePlus'ın geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin arttığı bir döneme denk geliyor.

    OnePlus, 2026 yılı için hazırladığı yeni amiral gemisi serisi üzerinde hazırlıklara başladı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus 16, OnePlus'ın bugüne kadarki en güçlü telefonlarından biri olabilir. Serinin geleceği ise halen belirsizliğini koruyor. İşe OnePlus 16'nın beklenen özellikleri...

    OnePlus 16 özellikleri sızdırıldı

    Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus 16, Qualcomm'un henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alacak. Cihazın ayrıca yeni nesil LPDDR6 RAM teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. En dikkat çeken detaylardan biri ise ekran tarafında. Sızıntıya göre OnePlus 16, 240Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelebilir. 

    Bunun yanında cihazda 200MP çözünürlüğünde yeni bir telefoto kamera sensörünün kullanılacağı belirtiliyor. OnePlus'ın kamera performansı konusunda Samsung ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı sık sık eleştiriliyordu. Bu nedenle kamera tarafında büyük bir sıçrama yaşanabilir. OnePlus 16 hakkında ortaya çıkan en dikkat çekici söylentilerden biri de pil kapasitesi.

    İddialara göre cihaz tam 9000mAh büyüklüğünde bir bataryayla gelecek. Karşılaştırmak gerekirse Xiaomi ve Samsung'un amiral gemisi modellerinde 5000-6500mAh seviyesinde kalması bekleniyor. Ancak bu kadar büyük bir pil kapasitesinin cihazın ağırlığı ve kalınlığı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı şimdilik belirsiz.

    OnePlus'ın geleceği belirsiz

    Tüm bu iddialar gündemdeyken OnePlus'ın geleceğiyle ilgili söylentiler de artmaya devam ediyor. Son dönemde Oppo'nun markayı ABD pazarından çekebileceği ve Realme ile birleşme ihtimali olduğu paylaşılmıştı. Bu nedenle bazı yorumcular, OnePlus 16'nın şirketin "son büyük hamlesi" olabileceğini düşünüyor.

    Şimdilik OnePlus cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak iddialar doğru çıkarsa OnePlus 16, donanım tarafında mobil pazardaki en iddialı telefonlardan biri olabilir.

