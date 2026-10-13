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    185FPS oyun moduyla OnePlus 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

    OnePlus, yeni amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 16'yı resmen tanıttı. Cihaz, mobil oyunlara yönelik önemli donanım geliştirmeleri, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve pil kapasitesiyle geliyor.

    OnePlus 16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 16, Çin'de resmi olarak piyasaya sürüldü ve neredeyse her alanda önemli geliştirmeler sunuyor. Yeni 2nm Snapdragon işlemci, ultra hızlı 185Hz ekran, daha iyi ana kamera ve her şeyi tamamlayan devasa batarya mevcut.

    Tasarım ve ekran

    OnePlus 16 ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus 16, 1.15 mm ölçülerinde dört tarafı simetrik gelen çerçevelere sahip. Telefon, özel X4 luminescent malzeme kullanan dördüncü nesil Oriental Screen ile geliyor. Panel, yeniden tasarlanan LTPO ile desteklenen, 165 Hz’de çalışan ancak oyun modunda 185 Hz'e kadar çıkan yenileme hızı sunuyor. Parlaklık, 1 nit'e kadar iniyor ve çok güneşli günde görünürlüğü artırmak için güneş ışığı modu ve üçlü kalibre edilmiş renk ayarı mevcut.

    İşlemci, Mimari, Soğutma

    OnePlus 16 işlemci ve soğutma özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus 16, Qualcomm'un 2nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle geliyor. Resmi performans ölçümlerine göre işlemci, CPU’da %13 artış, GPU işlem gücünde %44 artış, genel enerji verimliliğinde %10 iyileşme sunuyor.

    Cihazda birincil işlemciyi destekleyen, gecikmeyi azaltmak için G3 ağ çipi, hareket netliği için P4 süper ekran çipi ve T3 dokunmatik çipten oluşan tescilli e-spor üçlü çip kurulumu mevcut. Isı yönetimi, termal jel verimliliğini %50 artıran bölgesel hızlandırma düzeni içeren Glacier Cooling System ile gerçekleştiriliyor. Cihaz aynı zamanda shooter oyunlarında hassas nişan alma ve geri tepme kontrolü için kalibre edilmiş yüksek hassasiyetli jiroskopa sahip.

    Oyun modu

    185Hz ekran, başlangıçta PUBG Mobile, Delta Force, Valorant: Energy Operation, Dark Zone, CrossFire: Mobile, Naruto ve Firefly Assault gibi birçok yüksek kare hızlı oyunu native olarak destekleyecek. Ek olarak akıllı telefon, Honor of Kings'te ultra yüksek grafiklerle 165 FPS+’i destekliyor. Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunlar için genişletilmiş destek planlanıyor.

    Batarya ve Şarj

    OnePlus 16 batarya kaç mah, şarj hızı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 16, bugüne kadar bir OnePlus cihazında kullanılan en büyük hücre kapasitesi olan 9.000 mAh Glacier bataryasını barındırıyor. Pil, 100W SuperVOOC kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 27W ters kablolu şarjı destekliyor. Daha düşük şarj seviyelerinde performans kararlılığı için bypass şarjı ve OPPO'nun Energy Concentration çipi mevcut.

    Ek donanım özellikleri arasında; ultrasonik parmak izi sensörü, simetrik çift stereo hoparlör, X ekseni doğrusal titreşim motoru, üç bantlı GPS, n79 hücresel frekans desteği ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K'yı kapsayan dayanıklılık derecesi bulunuyor.

    Kamera kurulumu

    OnePlus 16 kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus 16, 200MP sensör (1/1,4″ optik format) ana kameraya sahip. Birincil kameraya 50MP periskop lens (1/1,95″ format, 3x optik yakınlaştırma), 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde de 50MP kamera mevcut.

    Yazılım tarafında OnePlus 16, ColorOS 17 ile geliyor. İşletim sistemi, güncellenmiş akıcı kullanıcı arayüzü tasarımı, Apple ekosistemi ile çapraz bağlantı ve otomatik sınıf notu organizasyonu, formül çevirisi ve akademik problem çözme yardımı dahil olmak üzere genişletilmiş yapay zeka araçlarını getiriyor.

    OnePlus 16 fiyatı ne kadar?

    OnePlus 16, Çin'de 13 Ekimde 5.999 yuan (896 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama için geçerli. Daha yüksek bellek ve depolama için fiyatlar şu şekilde:

    • 12GB + 512GB: 6.799 yuan (1.016 dolar)
    • 16GB + 512GB: 7.499 yuan (1.120 dolar)
    • 16GB + 1TB: 8.499 yuan (1.270 dolar)

    OnePlus 16 özellikleri

    OnePlus 16 teknik özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1.5K (2772×1272), 165Hz (185Hz oyun modu), 2000 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1
    • Yazılım: ColorOS 17
    • Arka kamera: 200MP 1/1.4” f/1.6 (birincil) + 50MP 116° f/2.0 (ultra geniş açılı) + 50MP 1/1.95” f/2.6 (3x periskop telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB-C ses, Stereo hoparlörler
    • Toz ve suya dayanıklılık: IP66/68/69/69K
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C USB 3.2 Gen 1
    • Batarya: 9000mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 161.42 x 76.67 x 8.45 mm, 217g
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