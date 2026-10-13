185FPS oyun moduyla OnePlus 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tasarım ve ekran
İşlemci, Mimari, Soğutma
Cihazda birincil işlemciyi destekleyen, gecikmeyi azaltmak için G3 ağ çipi, hareket netliği için P4 süper ekran çipi ve T3 dokunmatik çipten oluşan tescilli e-spor üçlü çip kurulumu mevcut. Isı yönetimi, termal jel verimliliğini %50 artıran bölgesel hızlandırma düzeni içeren Glacier Cooling System ile gerçekleştiriliyor. Cihaz aynı zamanda shooter oyunlarında hassas nişan alma ve geri tepme kontrolü için kalibre edilmiş yüksek hassasiyetli jiroskopa sahip.
Oyun modu
185Hz ekran, başlangıçta PUBG Mobile, Delta Force, Valorant: Energy Operation, Dark Zone, CrossFire: Mobile, Naruto ve Firefly Assault gibi birçok yüksek kare hızlı oyunu native olarak destekleyecek. Ek olarak akıllı telefon, Honor of Kings'te ultra yüksek grafiklerle 165 FPS+’i destekliyor. Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunlar için genişletilmiş destek planlanıyor.
Batarya ve Şarj
Ek donanım özellikleri arasında; ultrasonik parmak izi sensörü, simetrik çift stereo hoparlör, X ekseni doğrusal titreşim motoru, üç bantlı GPS, n79 hücresel frekans desteği ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K'yı kapsayan dayanıklılık derecesi bulunuyor.
Kamera kurulumu
Yazılım tarafında OnePlus 16, ColorOS 17 ile geliyor. İşletim sistemi, güncellenmiş akıcı kullanıcı arayüzü tasarımı, Apple ekosistemi ile çapraz bağlantı ve otomatik sınıf notu organizasyonu, formül çevirisi ve akademik problem çözme yardımı dahil olmak üzere genişletilmiş yapay zeka araçlarını getiriyor.
OnePlus 16 fiyatı ne kadar?
OnePlus 16, Çin'de 13 Ekimde 5.999 yuan (896 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama için geçerli. Daha yüksek bellek ve depolama için fiyatlar şu şekilde:
- 12GB + 512GB: 6.799 yuan (1.016 dolar)
- 16GB + 512GB: 7.499 yuan (1.120 dolar)
- 16GB + 1TB: 8.499 yuan (1.270 dolar)
OnePlus 16 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1.5K (2772×1272), 165Hz (185Hz oyun modu), 2000 nit, LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1
- Yazılım: ColorOS 17
- Arka kamera: 200MP 1/1.4” f/1.6 (birincil) + 50MP 116° f/2.0 (ultra geniş açılı) + 50MP 1/1.95” f/2.6 (3x periskop telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB-C ses, Stereo hoparlörler
- Toz ve suya dayanıklılık: IP66/68/69/69K
- Bağlanabilirlik: 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C USB 3.2 Gen 1
- Batarya: 9000mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 161.42 x 76.67 x 8.45 mm, 217g