OnePlus 16 tanıtılmaya başladı: FPS canavarı geliyor!

Tam Boyutta Gör OnePlus, önümüzdeki hafta Çin'de gerçekleşecek olan OnePlus 16 tanıtımı öncesinde önemli bir ekran özelliğini açıkladı. Şirket, daha akıcı görseller ve geliştirilmiş görüntü kalitesine odaklanan yeni nesil ekran geliştirmek için BOE ile birlikte çalıştıklarını söylüyor.

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BOE X4 ekran

Tam Boyutta Gör Dördüncü nesil Oriental Screen, OnePlus ve BOE’nin birlikte geliştirdiği özel X4 lüminesans malzeme kullanıyor. Şirketler, renk doğruluğunu ve görüntü tutarlılığını iyileştirmek için her alt pikselin üç tur kalibrasyondan geçtiği ekran üretim sürecini de geliştirdi. Bir diğer önemli özellik ise, gece görüşünü daha rahat hale getirmek için tasarlanmış, 1 nit'e kadar donanım seviyesinde parlaklık kontrolü.

185 FPS oyun modu

Tam Boyutta Gör Yenileme hızı performansı da bir diğer önemli odak noktası. Panel, günlük aktiviteler için sistem genelinde 165Hz yenileme hızını desteklerken, uyumlu oyunlar 185Hz'e kadar çıkacak. OnePlus, ekranı 165Hz'de çalıştırmanın, önceki neslin 120Hz moduna kıyasla benzer güç tüketimi sağladığını iddia ediyor. Bu, enerji tüketiminde orantılı artış olmadan daha akıcı kaydırma ve oyun deneyimi sunmaya yardımcı olabilir.

OnePlus'a göre, 185FPS modu Peacekeeper Elite (PUBG Mobile'ın Çin versiyonu), Delta Force, Dark Zone (Arena Breakout), CrossFire: Mobile, Counter-Strike Online: Future ve Lost Light (Firefly Assault'un uluslararası versiyonu) gibi oyunlarda hemen kullanıma sunulacak. Naruto, Hearthstone, Minecraft, Plants vs. Zombies 2, Carrot Fantasy, Clash of Clans, Hatsune Miku: Colorful Stage, Rhythm Master, Temple Run, Legends of the Three Kingdoms ve Subway Surfers gibi başka oyunlar da sonradan desteklenecek.

Yeni ekran ayrıca hızlı hareket eden içerikleri çok net tutmak için tasarlanmış şirketin özel P4 ekran işlemcisini ve Ultra-Dynamic Clarity teknolojisini entegre ediyor. Güncellenmiş göz koruma özellikleri ve geliştirilmiş dış mekan görünürlüğü de dahil olmak üzere, telefonun dört tarafının da 1.15 mm ölçülerinde simetrik çerçevelere sahip olması bekleniyor. Ekran, bu değişiklikleri renk üretimi, parlaklık ve görüntüleme konforundaki iyileştirmelerle bir araya getiriyor.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16GB RAM, 200MP ana kamera, 9000mAh batarya

Teknik özellik olarak, OnePlus 16, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM, 1TB’a kadar UFS 4.1 depolama alanı ile gelecek. Beklenen diğer özellikler arasında; 9.000 mAh batarya, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj yer alıyor. Önde 50MP kamera, arkada 200MP ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel (3x periskop telefoto) kamera, kamera kurulumunu oluşturacak.

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