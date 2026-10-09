OnePlus 16 tanıtılmaya başladı: FPS canavarı geliyor!

BOE X4 ekran
185 FPS oyun modu
OnePlus'a göre, 185FPS modu Peacekeeper Elite (PUBG Mobile'ın Çin versiyonu), Delta Force, Dark Zone (Arena Breakout), CrossFire: Mobile, Counter-Strike Online: Future ve Lost Light (Firefly Assault'un uluslararası versiyonu) gibi oyunlarda hemen kullanıma sunulacak. Naruto, Hearthstone, Minecraft, Plants vs. Zombies 2, Carrot Fantasy, Clash of Clans, Hatsune Miku: Colorful Stage, Rhythm Master, Temple Run, Legends of the Three Kingdoms ve Subway Surfers gibi başka oyunlar da sonradan desteklenecek.
Yeni ekran ayrıca hızlı hareket eden içerikleri çok net tutmak için tasarlanmış şirketin özel P4 ekran işlemcisini ve Ultra-Dynamic Clarity teknolojisini entegre ediyor. Güncellenmiş göz koruma özellikleri ve geliştirilmiş dış mekan görünürlüğü de dahil olmak üzere, telefonun dört tarafının da 1.15 mm ölçülerinde simetrik çerçevelere sahip olması bekleniyor. Ekran, bu değişiklikleri renk üretimi, parlaklık ve görüntüleme konforundaki iyileştirmelerle bir araya getiriyor.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16GB RAM, 200MP ana kamera, 9000mAh batarya
Teknik özellik olarak, OnePlus 16, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM, 1TB’a kadar UFS 4.1 depolama alanı ile gelecek. Beklenen diğer özellikler arasında; 9.000 mAh batarya, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj yer alıyor. Önde 50MP kamera, arkada 200MP ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel (3x periskop telefoto) kamera, kamera kurulumunu oluşturacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: