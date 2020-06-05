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    OnePlus 8 Pro’nun DXOMARK puanı belli oldu

    Nesnelerin içini gösterme yeteneğiyle ses getiren OnePlus 8 Pro'nun kamera puanı belli oldu. Oneplus 8 Pro, DXOMARK'ta 10. sıraya yerleşti.
    7 sa.
    1,2b
    6
    6
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    OnePlus 8 Pro’nun DXOMARK puanı belli oldu
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    Kamera test platformu DXOMARK, OnePlus 8 Pro modelini değerlendirdi. Kamera özellikleriyle iddialı olmayı çabalayan OnePlus 8 Pro, DXOMARK’tan 119 puan aldı ve 10. sıraya yerleşti.

    OnePlus 8 Pro, aldığı 119 puan ile Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro ve Galaxy S20 Ultra modellerinin gerisinde kaldı. iPhone 11 Pro Max, Galaxy S20+ modellerinin önünde yer alıyor.

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    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    OnePlus 8 Pro’da arka kamera olarak 48MP çözünürlüğünde OIS destekli f/1.78 ana sensör, 48MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 8MP çözünürlüğünde 3x melez telefoto sensör ve 5MP çözünürlüğünde renk filtre sensörü yer alıyor. Ek olarak lazer odaklama ve ses yakınlaştırma özellikleri mevcut.

    Telefonun DXOMARK selfie ve ses testi sonuçları henüz açıklanmadı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 7 sa. en beğenilen
    Android’te oneplus tek mantıklı telefon tek sıkıntısı şuan Türkiye için biraz lüks olmaya başladı. Eğer adam akıllı 5 yıl tüm cihazlara düzenli ve eşzamanlı updateler gelirse iphone’a doğrudan rakip olabilecek tek telefon olabilir. İnanılmaz stabil inanılmaz hızlı gerçekten çok iyi iş çıkarıyor oneplus firması. Tabi tercih meselesi bana göre 5 yıl güncelleme önemli bir detay çünkü bir telefonu 5 yıl boyunca kullanmak istiyorum. Amerikada Avrupada yaşasam 2 yıla bir telefon alır dert etmezdim bu küçük ayrıntıyı. Ama tüm ekosisteme aynı anda güncelleme gelmesi çok iyi düşünülmüş apple tarafında. Zaten sanırım marka değerini artıran şeyler bunlar birazda. Herşey saat gibi işliyor tam zamanında olması gerektiği gibi.
    Android’te oneplus tek mantıklı telefon tek sıkıntısı şuan Türkiye için biraz lüks olmaya başladı. Eğer adam akıllı 5 yıl tüm cihazlara düzenli ve eşzamanlı upd...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    ozmenakif (Akif Özmen) 6 sa. fhrstw
    Ben de aynen katılıyorum. Sadece tepe modeller çıkarıp (oneplus x hariç) iPhone benzeri bir tarzda ilerleme var. Yazılım sade ve çok akıcı. Güncelleme olayı biraz daha iyi olsa Android'de tam iPhone alternatifi olacak. Ağustos 2017'den beri OnePlus 5 kullanıyorum. Android 10 güncellemesi yakında gelecek. Sonra bitecek. Yani 3 yıl destek almış olacak. Android 10 çıkalı 9 ay olmuş o da ayrı konu tabi ama iPhone'a en yakın gibi görünse de iPhone seviyesine gelmek için daha çok ekmek yemeleri lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    osos11 (Alperen ÜNAL) 3 sa. fhrstw
    İlk zamanlarında OnePlus 5 aldım. Kutudan Android 7 ile çıktı. 2017 model bir cihaz. Geçen gün Android 10 güncellemesi geldi. 3 yıl / 3 sürüm bile Android bir cihaz için çok büyük başarı bence. Hâlâ da ilk günkü gibi hızlı ve seri. Sadece bataryanın artık eskisi gibi olmadığı hissediliyor. O da muhtemelen bütün cihazlar için geçerli bir sorun.

    Lakin çok pahalı olmaya başladı. Eski fiyat/performans durumu kayboldu.
    Yanıtla +1
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    blank42 (Mehmet Gün) 3 sa.
    iPhonedan bile sade arayüzü ile insanı çıldırtabilir.Herşey hızlı yazılım güncellemesi ile bitmiyor, diğer tarafta olan özellikleri yıllarca bekliyorsunuz.
    Yazılımı da öyle mükemmel değildir, bazı uygulamalarda sorun yaşarsınız.
    Oneplus 6T/7 Pro Mclaren vs. kullandım, son kullanıcı ve sorunsuzluk istiyorsanız çok bulaşmayın. F/P olarak değerlendirirseniz alabilirsiniz.
    Mesala kamera modunda çektiğiniz foto ile whatsapp yada diğer uygulamalarda çektiğiniz foto arasında S3 vs S7 Edge tarzında bir fark oluşur anlamdıramazsınız, amele gibi fotoğrafı kameradan çeker galeriden seçersiniz.
    Ama o da ne whatsapptan resim yolluyamıyorsunuz, telefon galeriye geçerken kitlenir sorunu araştırırsınız güncelleme ile çözüleceğini umar beklersiniz. inanmayan "oneplus whatsapp image send site:forums.oneplus.com" yazıp forumda onlarca konuyu okuyabilirsiniz çözümüde whatsappın sitesinden apk indirip yükleme. Google play güncellemesi ne zaman gelir belirsiz şekilde yüksek dxomarklı telefondan whatsappdan 4 yıl önceki kamera gibi foto atarsınız

    Kısaca
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    evlbleef 5 sa.
    Bu marka Türkiye’ye geldi mi gelmedi mi şimdi?

    Hepsiburada’da distribütör garantili diye satılıyor.

    Aynı gruptan Oppo’ya soruyorlar bizim bilgimiz yok diyor. Nasıl iş anlamadım.
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    fhrstw 7 sa. en beğenilen
    Android’te oneplus tek mantıklı telefon tek sıkıntısı şuan Türkiye için biraz lüks olmaya başladı. Eğer adam akıllı 5 yıl tüm cihazlara düzenli ve eşzamanlı updateler gelirse iphone’a doğrudan rakip olabilecek tek telefon olabilir. İnanılmaz stabil inanılmaz hızlı gerçekten çok iyi iş çıkarıyor oneplus firması. Tabi tercih meselesi bana göre 5 yıl güncelleme önemli bir detay çünkü bir telefonu 5 yıl boyunca kullanmak istiyorum. Amerikada Avrupada yaşasam 2 yıla bir telefon alır dert etmezdim bu küçük ayrıntıyı. Ama tüm ekosisteme aynı anda güncelleme gelmesi çok iyi düşünülmüş apple tarafında. Zaten sanırım marka değerini artıran şeyler bunlar birazda. Herşey saat gibi işliyor tam zamanında olması gerektiği gibi.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    ozmenakif (Akif Özmen) 6 sa. fhrstw
    Ben de aynen katılıyorum. Sadece tepe modeller çıkarıp (oneplus x hariç) iPhone benzeri bir tarzda ilerleme var. Yazılım sade ve çok akıcı. Güncelleme olayı biraz daha iyi olsa Android'de tam iPhone alternatifi olacak. Ağustos 2017'den beri OnePlus 5 kullanıyorum. Android 10 güncellemesi yakında gelecek. Sonra bitecek. Yani 3 yıl destek almış olacak. Android 10 çıkalı 9 ay olmuş o da ayrı konu tabi ama iPhone'a en yakın gibi görünse de iPhone seviyesine gelmek için daha çok ekmek yemeleri lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    osos11 (Alperen ÜNAL) 3 sa. fhrstw
    İlk zamanlarında OnePlus 5 aldım. Kutudan Android 7 ile çıktı. 2017 model bir cihaz. Geçen gün Android 10 güncellemesi geldi. 3 yıl / 3 sürüm bile Android bir cihaz için çok büyük başarı bence. Hâlâ da ilk günkü gibi hızlı ve seri. Sadece bataryanın artık eskisi gibi olmadığı hissediliyor. O da muhtemelen bütün cihazlar için geçerli bir sorun.

    Lakin çok pahalı olmaya başladı. Eski fiyat/performans durumu kayboldu.
    Yanıtla +1
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