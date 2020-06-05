OnePlus 8 Pro’nun DXOMARK puanı belli oldu

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Kamera test platformu DXOMARK, OnePlus 8 Pro modelini değerlendirdi. Kamera özellikleriyle iddialı olmayı çabalayan OnePlus 8 Pro, DXOMARK’tan 119 puan aldı ve 10. sıraya yerleşti.

OnePlus 8 Pro, aldığı 119 puan ile Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro ve Galaxy S20 Ultra modellerinin gerisinde kaldı. iPhone 11 Pro Max, Galaxy S20+ modellerinin önünde yer alıyor.

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OnePlus 8 Pro’da arka kamera olarak 48MP çözünürlüğünde OIS destekli f/1.78 ana sensör, 48MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 8MP çözünürlüğünde 3x melez telefoto sensör ve 5MP çözünürlüğünde renk filtre sensörü yer alıyor. Ek olarak lazer odaklama ve ses yakınlaştırma özellikleri mevcut.

Telefonun DXOMARK selfie ve ses testi sonuçları henüz açıklanmadı.

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