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Bir zamanlar “amiral gemisi katili” olarak tanınan OnePlus, 2025'te tanıtılan OnePlus 15'in ardından Avrupa ve Kuzey Amerika'da faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Şirket, bu bölgelerde yeni telefon piyasaya sürmeyeceğini de doğruladı.

Şirketin 2021'den bu yana kademeli olarak entegre olduğu Oppo, bundan sonra bölgedeki tüm operasyonları kendi markası altında yürütecek. OnePlus ise Çin'de ve Hindistan’da faaliyet göstermeye devam edecek. Hindistan operasyonlarının değişmeden süreceği söylense de Bloomberg'e göre şirket 2027 yılında da buradan çıkabilir.

OxygenOS yerine ColorOS’a geçilecek

OnePlus sözcüsü, kararın tek taraflı alınmadığını, Oppo ile birlikte kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda uzun değerlendirmeler sonucunda şekillendirildiğini belirtti. Şirket, mevcut kullanıcıların yazılım güncellemeleri, garanti ve satış sonrası destek haklarının korunacağını vurguladı. Destek süresi devam eden cihazlar güncelleme almaya devam edecek ancak OxygenOS, Oppo'nun ColorOS arayüzüyle değiştirilecek.

Kararın arka planında ise akıllı telefon pazarındaki zorlu koşullar yer alıyor. Bellek maliyetlerindeki artış, tedarik zinciri baskıları ve küresel akıllı telefon sevkiyatlarındaki düşüş, üreticiler üzerinde önemli baskı oluşturuyor. Analistler ayrıca OnePlus'ın zamanla "uygun fiyatlı amiral gemisi" kimliğini kaybettiğini, Oppo ile yakınlaşması ve artan fiyatlar nedeniyle rekabetçi pazarda farklılaşmakta zorlandığını değerlendiriyor.

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Oppo, ABD'de kendi markasıyla telefon satma planı olmadığını da açıkladı. Böylece OnePlus'ın çekilmesiyle Oppo Grubu'nun ABD akıllı telefon pazarındaki varlığı da sona ermiş olacak. Buna karşın şirket, Avrupa'yı stratejik bir pazar olarak görmeye devam ediyor.

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OnePlus, ABD ve Avrupa pazarından çekiliyor: Yerini Oppo alacak

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