OnePlus Ace 7 serisi 165Hz ekranla geliyor: Oyunlarda 185Hz!

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Tam Boyutta Gör OnePlus, Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun arayüz genelinde 165Hz yenileme hızıyla çalışacağını, uyumlu oyunlarda ise bu hızın 185Hz'e ulaşacağını açıkladı.

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OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro ekran özellikleri

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da OnePlus'ın BOE ile birlikte geliştirdiği ve OnePlus 16 modelinde de yer verdiği dördüncü nesil "Oriental Screen" teknolojisini kullanıyor. 165Hz yenileme hızı, sistem menülerinde gezinmekten ekranı kaydırmaya kadar günlük kullanımda geçerli olacak. OnePlus Çin Başkanı Li Jie, bu panelin sektörde bu yıl sunulan tek 185Hz LTPO ultra yüksek çözünürlüklü amiral gemisi ekranı olduğunu belirtti.

OnePlus’a göre panel, ultra yüksek yenileme hızları için özel olarak tasarlanmış yeni LTPO teknolojisiyle destekleniyor. Ekran ayrıca, OnePlus ve BOE tarafından özelleştirilen ve netlik ile şeffaflığı artırdığı belirtilen X4 ışık yayan malzeme kullanıyor. OnePlus'ın Super Display Chip P4 olarak adlandırdığı çipi, yüksek kare hızlı içerikleri işlerken, Bright Eyes Protection adı verilen özellik ise uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

OnePlus Ace 7 serisinin düz çerçeve, yuvarlak köşe ve ipeksi cam kaplama ile geleceği de açıklandı. Geliştirilmiş kamera adası, hava girişleriyle birlikte kamera sensörlerini barındırıyor ve telefonlarda özelleştirilebilir LED bulunuyor.

OnePlus, telefonların işlemcileri, pil kapasiteleri, şarj hızları veya kamera donanımını henüz paylaşmadı. Her iki telefonun da Snapdragon 8 Elite Gen 5 serisi işlemciyi kullanması bekleniyor. Ayrıca 9.000 mAh ile 10.000 mAh arasında bataryayla birlikte aktif fan soğutma sistemi bekleniyor.

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OnePlus Ace 7 Pro 165Hz ekranla geliyor: Oyunlarda 185Hz!

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