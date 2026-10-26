OnePlus Ace 7 serisi 165Hz ekranla geliyor: Oyunlarda 185Hz!

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro ekran özellikleri
OnePlus’a göre panel, ultra yüksek yenileme hızları için özel olarak tasarlanmış yeni LTPO teknolojisiyle destekleniyor. Ekran ayrıca, OnePlus ve BOE tarafından özelleştirilen ve netlik ile şeffaflığı artırdığı belirtilen X4 ışık yayan malzeme kullanıyor. OnePlus'ın Super Display Chip P4 olarak adlandırdığı çipi, yüksek kare hızlı içerikleri işlerken, Bright Eyes Protection adı verilen özellik ise uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.
OnePlus Ace 7 serisinin düz çerçeve, yuvarlak köşe ve ipeksi cam kaplama ile geleceği de açıklandı. Geliştirilmiş kamera adası, hava girişleriyle birlikte kamera sensörlerini barındırıyor ve telefonlarda özelleştirilebilir LED bulunuyor.
OnePlus, telefonların işlemcileri, pil kapasiteleri, şarj hızları veya kamera donanımını henüz paylaşmadı. Her iki telefonun da Snapdragon 8 Elite Gen 5 serisi işlemciyi kullanması bekleniyor. Ayrıca 9.000 mAh ile 10.000 mAh arasında bataryayla birlikte aktif fan soğutma sistemi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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