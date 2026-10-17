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    OnePlus Ace 7 Pro'nun çift renkli tasarımı ortaya çıktı

    OnePlus Ace 7 Pro'nun iki tonlu tasarımını gösteren sızıntı, telefonun kamera düzenini ve beklenen özelliklerini ortaya koyuyor. Modelin oyun odaklı donanımı da dikkat çekiyor.

    OnePlus Ace 7 Pro'nun çift renkli tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Ace 7 Pro'nun tasarımını gösterdiği öne sürülen ilk görüntüler, cihazın Çin'deki beklenen tanıtımından önce ortaya çıktı. Görsellerde telefonun iki farklı renk ve yüzey seçeneğiyle hazırlandığı görülüyor. Sızıntı, OnePlus'ın yeni performans odaklı telefon serisinde arka panel tasarımını ve kamera yerleşimini nasıl şekillendirdiğine ilişkin ilk ipuçlarını sunuyor.

    OnePlus Ace 7 Pro iki tonlu arka panel tasarımıyla geliyor

    Sızdırılan görselde yan yana gösterilen iki cihazdan ilki, gümüş renginden alt bölüme doğru sıcak bakır turuncusuna geçiş yapan bir yüzeye sahip. Diğer modelde ise açık mavi renk ve buzlu, fırçalanmış yüzeyi andıran bir doku öne çıkıyor. Her iki telefonun arka panelinde büyük harflerle yazılmış Ace ibaresi ve aşağı doğru uzanan OnePlus logosu bulunuyor.

    Kamera donanımına ilişkin iddialar da Pro modelinin konumlandırması hakkında fikir veriyor. OnePlus Ace 7 Pro'nun 200 megapiksel ana kamera ve 3,5 kat optik yakınlaştırma sağlayan 50 megapiksel periskop telefoto sensörle sunulabileceği öne sürülüyor. İşlemci tarafındaki iddialar ise serideki iki model arasında performans odaklı bir ayrım bulunabileceğine işaret ediyor. Son raporlara göre Ace 7 Pro'nun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle çalışması beklenirken standart Ace 7 modelinde aynı işlemcinin V Serisi olarak anılan bir sürümünün kullanılabileceği belirtiliyor. Bu donanımların gerçek performans farkı, işlemci yapılandırması, soğutma sistemi ve üreticinin yazılım optimizasyonları gibi unsurlara bağlı olacak.

    Seride öne çıkan bir diğer iddia, çift hava akışlı soğutma sistemine sahip dahili fan kullanılması. Böyle bir çözüm, özellikle uzun oyun seanslarında işlemcinin sıcaklığını kontrol altında tutmayı ve performansın zaman içinde düşmesini sınırlamayı hedefleyebilir. Ekran ve pil kapasitesine ilişkin sızıntılar da serinin oyun odaklı konumlandırmasını destekliyor. Her iki modelde 185 Hz yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç OLED ekran bulunması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda 16 GB'a kadar RAM, 1 TB depolama alanı ve 16 megapiksel ön kamera sunulabileceği belirtiliyor.

    Yazılım ve enerji tarafında ise Android 17 tabanlı ColorOS 17 ile 9000 mAh kapasiteli batarya iddiaları öne çıkıyor. Şarj gücünün 100W veya 120W olabileceği aktarılıyor ancak iki seçenekten hangisinin kullanılacağı netleşmiş değil. Bu kapasitedeki bir pil, yüksek yenileme hızlı ekran ve güçlü işlemcinin enerji gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir tercih olabilir. OnePlus'ın Çin mağazasında ön siparişler açılmışken cihazların nihai özellikleri, satış takvimi ve fiyatlandırması konusunda ise şirketin resmi açıklaması bekleniyor.

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