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    OnePlus Buds Pro 4, 53 saatlik batarya ömrüyle tanıtıldı

    OnePlus Buds Pro 4, Dynaudio destekli çift sürücülü ses sistemi, 53 saate ulaşan pil ömrü ve yapay zeka özellikleriyle küresel web sitesinde listelendi. İşte detaylar:

    OnePlus Buds Pro 4, 53 saatlik batarya ömrüyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Buds Pro 4, şirketin resmi küresel internet sitesinde sessizce listelenerek yeni nesil kablosuz kulaklık pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Dynaudio iş birliğiyle geliştirilen ses sistemi, gelişmiş aktif gürültü engelleme teknolojisi ve yapay zeka destekli özelliklerle gelen model, önceki nesle kıyasla çeşitli donanım ve yazılım iyileştirmeleri içeriyor. Henüz resmi bir lansman duyurusu yapılmamış olsa da ürün sayfasında tasarım, renk seçenekleri ve teknik özellikler dahil olmak üzere önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

    İşte OnePlus Buds Pro 4'ün açıklanan özellikleri:

    Kulaklığın ses performansının temelinde 11 mm kompozit woofer ve 6 mm planar tweeter içeren çift sürücülü akustik yapı bulunuyor. Her iki sürücünün bağımsız DAC birimleri tarafından beslenmesi, ses sinyalinin ayrı kanallar üzerinden işlenmesini sağlıyor. Dynaudio ile yürütülen iş birliği kapsamında geliştirilen bu sistemin, önceki nesil OnePlus Buds Pro 3'e kıyasla yüzde 50 daha güçlü bas çıkışı sunduğu belirtiliyor. 

    OnePlus Buds Pro 4, yüksek çözünürlüklü kablosuz ses aktarımı için LHDC 5.0 kodeğini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde 1 Mbps'ye kadar veri aktarım hızıyla 24 bit/192 kHz ses iletimi mümkün hale geliyor. Söz konusu değerler, standart Bluetooth ses aktarımında kullanılan daha düşük bit hızlarının ötesinde bir aktarım kapasitesine işaret ediyor. Ancak bu çözümden yararlanmak için hem kaynak cihazın hem de kullanılan ses içeriğinin ilgili kodek ve kalite standartlarıyla uyumlu olması gerekiyor.

    Uzamsal ses deneyimi de yeni modelin ses özellikleri arasında yer alıyor. Baş takibi desteği, kullanıcının baş hareketlerine göre ses alanının konumunu ayarlayarak daha çevreleyici bir dinleme deneyimi oluşturmayı amaçlıyor. Kişiselleştirilmiş Golden Sound ayarı ise ses profilinin kullanıcının işitme özelliklerine göre düzenlenmesine yardımcı oluyor. Böylece kulaklık yalnızca yüksek çözünürlüklü ses aktarımına değil, kişisel dinleme tercihlerine göre şekillendirilebilen bir ses deneyimine de odaklanıyor.

    OnePlus Buds Pro 4, 53 saatlik batarya ömrüyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aktif gürültü engelleme tarafında OnePlus, Buds Pro 4'ün önceki Buds Pro 3 modeline kıyasla iki kat daha fazla gürültü azaltma sağladığını iddia ediyor. Uyarlanabilir ANC sistemi, çevredeki ses seviyesini ve kullanım koşullarını değerlendirerek gürültü engelleme düzeyini otomatik biçimde ayarlıyor. Görüşmelerde ise üç mikrofonlu yapı ve kemik iletimli VPU sensörü birlikte çalışarak kullanıcının sesinin çevresel gürültüden ayrılmasına yardımcı oluyor. Bu donanımın özellikle kalabalık alanlarda ve dış mekânda yapılan telefon görüşmelerinde ses aktarımını iyileştirmesi hedefleniyor.

    Pil performansı, yeni kulaklığın dikkat çeken diğer teknik özelliklerinden biri. Şarj kutusuyla birlikte ve ANC kapalıyken toplam dinleme süresi 53 saate kadar çıkıyor. AAC kodeği kullanılarak ANC etkinleştirildiğinde bu süre 26 saate geriliyor. Kulaklıklar tek başına, gürültü engelleme devre dışıyken 13 saate kadar oynatma süresi sunabiliyor. Ayrıca 10 dakikalık şarjla 14 saate kadar dinleme süresi elde edilebildiği belirtiliyor. Şarj kutusunun kablosuz şarj desteğine sahip olması da günlük kullanımda kablo ihtiyacını azaltan bir seçenek sunuyor.

    Yapay zeka özellikleri, OnePlus Buds Pro 4'ün yalnızca müzik dinleme ve telefon görüşmelerine odaklanmadığını gösteriyor. Kulaklıkta yapay zeka destekli canlı çeviri, Dolby destekli net ses kaydı ve Google Gemini sesli erişimi bulunuyor. Çift cihaz bağlantısı sayesinde kulaklık aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor. Boyun sağlığı izleme özelliği ise ürünün geleneksel ses aksesuarlarının dışına çıkan işlevler sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Uyumlu OnePlus telefonlarla birlikte oyun gecikmesinin 39 milisaniyeye kadar düşürülebildiği de açıklanan özellikler arasında.

    Dayanıklılık tarafında kulaklıklar IP55 sertifikasına sahip. Bu derece, toza karşı korumanın yanı sıra farklı yönlerden gelen su püskürmelerine karşı dayanıklılık sağlıyor. Ancak şarj kutusunun suya dayanıklı olmadığı özellikle belirtiliyor. Son olarak Titanyum Gölge ve Kutup Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle listelenen kulaklıkların tasarımı ve teknik özellikleri büyük ölçüde ortaya çıkmış olsa da resmi lansman tarihi, satış fiyatı ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı.

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