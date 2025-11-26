OnePlus, çıtayı yükseltiyor: 9000 mAh bataryalı telefon geliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3’ün yerini alan Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyi bu yılın başlarında tanıttı. TSMC'nin 4nm üretim süreci üzerine inşa edilen bu yonga seti, hem Hindistan hem de küresel pazarlarda oyun odaklı birçok akıllı telefona güç verdi. Şimdi ise Çin'den gelen yeni bir sızıntı, Snapdragon 8s Gen 4 ile çalışan başka bir telefonun yolda olduğunu gösteriyor.

OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: "24 saati aşan ilk telefon" 1 hf. önce eklendi

Kasım 2025'in başlarında Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili OnePlus telefon geleceği ortaya çıkmıştı. şimdi Digital Chat Station, söylentilere konu olan cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaştı.

OnePlus Ace 6 Turbo, 9000 mAh bataryayla geliyor

DCS, son raporunda Snapdragon 8s Gen 4 ile çalışan OnePlus telefonunun donanım düzeyinde çip geliştirmeleriyle geleceğini belirtiyor. Bu optimizasyonlar, gelecek telefonun aynı işlemciyi taşıyan akıllı telefonlardan daha iyi performans göstermesini sağlayabilir. Telefonun 6.78 inç ekrana sahip olacağı da paylaşılıyor. Düz ekran olacak ve 165 Hz yenileme hızına sahip olma ihtimali var ancak 144 Hz'lik bir panel ile de gelebilir. Rapordaki en ilginç nokta, telefonun Çin'deki OnePlus 15R'den daha büyük bir bataryaya sahip olacağının belirtilmesi.

OnePlus Ace 6T, 8000 mAh'den daha büyük bir bataryaya sahip. Digital Chat Station, Ace 6 Turbo'nun "9K" seviyesinde bir bataryaya sahip olacağını yani pil kapasitenin yaklaşık 9000 mAh olacağını ima ediyor.

Bu özelliklerle OnePlus'ın yakında çıkması beklenen Turbo markalı rakip telefonlarla rekabete hazırlandığı bildiriliyor. Redmi Turbo 5 bunlardan biri ve son haberlere göre, Xiaomi'nin bu orta sınıf telefonu 9000 mAh'den daha büyük bir bataryayla gelebilir.

Henüz tahminde bulunmak için erken olsa da, OnePlus Ace 6 Turbo, küresel pazarda Nord 6 adıyla piyasaya sürülebilir. Cihazın Çin'de Şubat ortasında başlayacak olan 2026 Bahar Festivali'nde tanıtılması bekleniyor. Daha fazla detayın yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: