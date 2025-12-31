OnePlus 16, ekran ve kamerasıyla büyüleyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, telefonlarında yenileme hızlarını kademeli olarak yükseltiyor. OnePlus 15 serisi, 165Hz ekranla gelmişti. Şirket şimdi 200Hz ve üzeri ultra yüksek yenileme hızlarını test ediyor. OnePlus 16 modelinin 200Hz üzerinde bir panele sahip olacağı söyleniyor.

200Hz+ yenileme hızı, 200MP kamera, 7000+ mAh batarya

OnePlus, daha önce OnePlus 15'te 165Hz performansını daha akıcı hale getirmek için çözünürlüğü 2K'dan 1.5K'ya düşürmüştü. Özellikle güç tüketimi göz önüne alındığında, markanın 240Hz'e kadar yüksek yenileme hızlarını desteklerken en az 1.5K çözünürlüğü koruyup koruyamayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Bu kadar yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı desteklemek için önceki nesildeki gibi yüksek batarya (7000+ mAh) kullanılacaktır.

Kamera cephesinde, OnePlus'ın 2026 telefonları için 200 megapiksel sensörler kullanacağı söyleniyor. OnePlus 16, muhtemelen 200 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Raporlar ayrıca, çift 50 megapiksel kameranın yanı sıra 200 megapiksel ana kameraya sahip olması beklenen Oppo Find N6'nın görüntüleme stratejisini yansıtabilecek üçlü kamera kurulumuna da işaret ediyor.

Performans açısından, OnePlus 16'nın gelecek yıl Eylül ayında tanıtılacak yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

OnePlus 16'nın markanın alışılagelmiş amiral gemisi lansman döngüsünü takip ederek Ekim 2026’da Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Marka, şu anda Ocak 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşan OnePlus Turbo 6 serisine odaklanmış durumda.

