Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 16, ekran ve kamerasıyla büyüleyecek

    OnePlus, OnePlus 15 ve OnePlus 15R'yi küresel pazarda yeni piyasaya sürdü. OnePlus 16 ile ilgili ilk sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yeni model, ultra yüksek yenileme hızıyla geliyor.

    oneplus 16 ekran ve kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, telefonlarında yenileme hızlarını kademeli olarak yükseltiyor. OnePlus 15 serisi, 165Hz ekranla gelmişti. Şirket şimdi 200Hz ve üzeri ultra yüksek yenileme hızlarını test ediyor. OnePlus 16 modelinin 200Hz üzerinde bir panele sahip olacağı söyleniyor.

    200Hz+ yenileme hızı, 200MP kamera, 7000+ mAh batarya

    OnePlus, daha önce OnePlus 15'te 165Hz performansını daha akıcı hale getirmek için çözünürlüğü 2K'dan 1.5K'ya düşürmüştü. Özellikle güç tüketimi göz önüne alındığında, markanın 240Hz'e kadar yüksek yenileme hızlarını desteklerken en az 1.5K çözünürlüğü koruyup koruyamayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Bu kadar yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı desteklemek için önceki nesildeki gibi yüksek batarya (7000+ mAh) kullanılacaktır.

    Kamera cephesinde, OnePlus'ın 2026 telefonları için 200 megapiksel sensörler kullanacağı söyleniyor. OnePlus 16, muhtemelen 200 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Raporlar ayrıca, çift 50 megapiksel kameranın yanı sıra 200 megapiksel ana kameraya sahip olması beklenen Oppo Find N6'nın görüntüleme stratejisini yansıtabilecek üçlü kamera kurulumuna da işaret ediyor.

    Performans açısından, OnePlus 16'nın gelecek yıl Eylül ayında tanıtılacak yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

    OnePlus 16'nın markanın alışılagelmiş amiral gemisi lansman döngüsünü takip ederek Ekim 2026’da Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Marka, şu anda Ocak 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşan OnePlus Turbo 6 serisine odaklanmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çiço ne demek döndermek mi döndürmek mi peugeot 407 en çok tutulan modeli h&d ne1611c modem eminevim araç satış

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum