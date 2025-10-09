OnePlus'dan Apple EarPods'a alternatif: 11 dolara satışa çıktı!

OnePlus, kullanıcıların yüksek kalitede aramalar yapmasına olanak tanıyan kararlı bağlantı sunuyor. Kablo, müzik kontrolleri ve aramaları yanıtlayıp sonlandırmak için özel bir düğme sunan çok işlevli bir dahili kumanda içeriyor. Kulaklık, yarı kulak içi tasarıma sahip olduğundan silikon kulaklık ucu ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
OnePlus, kablonun cilt dostu malzemelerden üretildiğini söylüyor. Çinli marka, yeni kablolu Type-C kulaklığını yalnızca beyaz renk seçeneğiyle sunuyor. OnePlus Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C olarak piyasaya sürülen kulaklığın fiyatı ise; 999 INR (11 dolar).
