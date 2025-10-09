Giriş
    OnePlus'dan Apple EarPods'a alternatif: 11 dolara satışa çıktı!

    OnePlus, tasarım olarak Apple EarPods'a benzeyen kablolu kulaklığını sessiz sedasız piyasaya sürdü: OnePlus Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C. Peki, uygun fiyatlı kulaklık neler sunuyor?

    OnePlus Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın en yeni kulak içi kulaklığı, Apple'ın EarPods modeline benzeyen klasik yarım kulak içi tasarıma sahip. Kulaklık, sesi desteklemek için dijital sinyal arayüzü kullanıyor ve daha yüksek bit hızıyla gelişmiş ses kalitesi sağlıyor. OnePlus’ın akustik ekibi tarafından ayarlanan büyük 14.2 mm dinamik sürücülere sahip. Akıllı telefonlarda 3.5 mm ses jakları nadir olduğundan, kulaklık Type-C kablolu bağlantı özelliğine sahip.

    OnePlus, kullanıcıların yüksek kalitede aramalar yapmasına olanak tanıyan kararlı bağlantı sunuyor. Kablo, müzik kontrolleri ve aramaları yanıtlayıp sonlandırmak için özel bir düğme sunan çok işlevli bir dahili kumanda içeriyor. Kulaklık, yarı kulak içi tasarıma sahip olduğundan silikon kulaklık ucu ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    OnePlus, kablonun cilt dostu malzemelerden üretildiğini söylüyor. Çinli marka, yeni kablolu Type-C kulaklığını yalnızca beyaz renk seçeneğiyle sunuyor. OnePlus Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C olarak piyasaya sürülen kulaklığın fiyatı ise; 999 INR (11 dolar).

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

