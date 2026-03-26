    OnePlus, dünyanın en ince manyetik akıllı telefon soğutucusunu tanıttı

    OnePlus, "dünyanın en ince manyetik telefon soğutucusu" olarak tanıttığı Magnetic Ice Cooling Clip adlı yeni aksesuarını duyurdu.                               

    OnePlus, dünyanın en ince manyetik telefon soğutucusunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, OnePlus 15T lansmanında “dünyanın en ince manyetik telefon soğutucusu” olarak tanıttığı Magnetic Ice Cooling Clip adlı yeni aksesuarını duyurdu. Ürün 179 yuan (yaklaşık 26 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve hafif, kompakt yapısıyla etkili bir soğutma çözümü sunmayı hedefliyor.

    OnePlus Magnetic Ice Cooling Clip özellikleri

    Manyetik Ice Cooling Clip, en ince noktasında sadece 9,8 mm kalınlığa sahip ve 68 gram ağırlığında. Boyutları 87,6 x 62 x 9,8 mm olarak açıklanırken, en kalın kısmında kalınlık 11,9 mm’ye çıkıyor.

    Cihazın içinde gelişmiş bir soğutma sistemi bulunuyor. Termoelektrik soğutma modülü, kavisli progresif hava kanalı ve düşük gürültülü basınçlı santrifüj fan birlikte çalışarak ısıyı etkili şekilde dağıtıyor. Bu tasarım sayesinde soğuk hava üst kısımdan içeri girerken, sıcak hava yanlardan dışarı atılıyor ve kullanım sırasında elde rahatsızlık oluşması engelleniyor.

    OnePlus, dünyanın en ince manyetik telefon soğutucusunu tanıttı
    Ürün, iki farklı çalışma modu sunuyor. Sessiz mod; video izleme veya fotoğraf çekimi gibi durumlarda düşük sesle çalışırken, performans modu özellikle oyun ve yoğun kullanım senaryolarında maksimum soğutma sağlıyor. Gürültü seviyesi performans modunda 36 dB, sessiz modda ise 22 dB seviyesinde.

    Manyetik olarak telefona tutunan cihaz, hem Android hem de iPhone modelleriyle uyumlu. 10N’e kadar manyetik tutuş gücü sunan ürün, ColorOS üzerinden Bluetooth bağlantısıyla gelişmiş ayarlara da izin veriyor. Soğutucu, maksimum 5V/3A güç girişiyle USB Type-C bağlantısı üzerinden çalışıyor. Gövdesinde dayanıklı PC malzeme ve alüminyum alaşım kullanılan cihazda ayrıca durum göstergesi için LED ışıklar da bulunuyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

