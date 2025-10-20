OnePlus'ın 7300 mAh bataryalı telefonu geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 27 Ekim'de Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanan amiral gemisi telefonu OnePlus 15’in özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. En son detaylar, cihazın güç sistemini doğruluyor ve OnePlus akıllı telefonda şimdiye kadar bulunan en büyük pil kapasitesine dikkat çekiyor. OnePlus 15'in Çin dışında çıkacak küresel sürümünde de 7300 mAh batarya olacak.

Telefonun 7300 mAh bataryası, 120w kablolu şarj desteğinin yanı sıra 50w kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca, pilin sağlığını korumak için telefonu prize takarak kullanmanıza olanak tanıyan bypass charging özelliğine sahip olacak.

OnePlus 15 özellikleri nasıl olacak?

OnePlus 15, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek. Telefon ayrıca, özellikle oyun sırasında performansı artırmak için tasarlanmış özel P3 ekran yongasıyla donatılmış. Şimdiye kadar telefonun iki bellek ve depolama seçeneği ortaya çıktı: 12GB RAM 256GB depolama ve 16GB RAM 512GB depolama.

OnePlus 15 modeli, 6.78 inç X3 OLED panele sahip olacak. BOE’nin tedarik ettiği bu ekran, 1.5K çözünürlük, yüksek 165 Hz yenileme hızı sunacak. Biyometrik güvenlik olarak, cihazda ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü yer alacak. Yazılım tarafında, cihaz Android 16 tabanlı OxygenOS 16 sürümüyle kutudan çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: