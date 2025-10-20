Giriş
    OnePlus'ın 7300 mAh bataryalı telefonu geliyor

    OnePlus 15'ın bir özelliği daha resmî olarak onaylandı. Telefon, 7300 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olacak. Bu, bir OnePlus telefonda şimdiye kadar gördüğümüz en büyük batarya kapasitesi.

    OnePlus 15 batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 27 Ekim'de Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanan amiral gemisi telefonu OnePlus 15’in özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. En son detaylar, cihazın güç sistemini doğruluyor ve OnePlus akıllı telefonda şimdiye kadar bulunan en büyük pil kapasitesine dikkat çekiyor. OnePlus 15'in Çin dışında çıkacak küresel sürümünde de 7300 mAh batarya olacak.

    Telefonun 7300 mAh bataryası, 120w kablolu şarj desteğinin yanı sıra 50w kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca, pilin sağlığını korumak için telefonu prize takarak kullanmanıza olanak tanıyan bypass charging özelliğine sahip olacak.

    OnePlus 15 özellikleri nasıl olacak?

    OnePlus 15, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek. Telefon ayrıca, özellikle oyun sırasında performansı artırmak için tasarlanmış özel P3 ekran yongasıyla donatılmış. Şimdiye kadar telefonun iki bellek ve depolama seçeneği ortaya çıktı: 12GB RAM 256GB depolama ve 16GB RAM 512GB depolama.

    OnePlus 15 modeli, 6.78 inç X3 OLED panele sahip olacak. BOE’nin tedarik ettiği bu ekran, 1.5K çözünürlük, yüksek 165 Hz yenileme hızı sunacak. Biyometrik güvenlik olarak, cihazda ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü yer alacak. Yazılım tarafında, cihaz Android 16 tabanlı OxygenOS 16 sürümüyle kutudan çıkacak.

    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    seramik kaplama zararları arabanın ön tekerin geride olması bim erkek parfüm oturduğum binanın projesi türk telekom altyapı çalışması ne kadar sürer

