OnePlus kapanıyor mu? Küresel pazardan çıkıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında rekabet giderek yoğunlaşırken, bazı markalar için bölgesel stratejiler daha belirleyici hale geliyor. Bu kapsamda pazarda fiyat-performans cihazlarla varlık gösteren OnePlus, küresel pazardan çıkabilir.

OnePlus, ABD ve Avrupa operasyonlarını sonlandırabilir

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok küresel pazarda operasyonlarını durdurmaya hazırlanıyor. Söz konusu iddiaların, şirket içi bir kaynak tarafından doğrulandığını da belirtelim.

Aktarılan detaylara göre şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki faaliyetlerini en erken Nisan 2026 itibarıyla sonlandırabilir. Buna karşın Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarında operasyonların devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca Robin Liu'nun yedi yıllık görev süresinin ardından istifa etmesi, bu süreçle bağlantılı olabilir.

OnePlus cephesinden ise konuya ilişkin net bir açıklama gelmiş değil. Ancak ilk kapanma söylentileri yılın başında ortaya çıkmış ve şirketin özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa operasyonlarının kademeli olarak küçültüldüğü öne sürülmüştü. Şirket, daha önce ortaya çıkan benzer iddialar sonrasında kullanıcılar için satış sonrası destek ve yazılım güncellemelerinin devam edeceğini paylaştı.

OnePlus, dünyanın en ince manyetik telefon soğutucusunu tanıttı 19 sa. önce eklendi

Öte yandan marka, küresel pazarlardan çekileceği iddialarına rağmen Asya tarafında ürün lansmanlarına devam ediyor. Hindistan'da Nord serisine yeni modellerin işaretleri verilirken, Çin'de OnePlus 15T modelinin tanııtıldı.

