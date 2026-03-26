Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus kapanıyor mu? Küresel pazardan çıkıyor

    OnePlus'ın ABD ve Avrupa pazarlarından çekileceği iddia ediliyor. Yeni raporlara göre şirket, Nisan 2026 itibarıyla bu bölgelerdeki operasyonlarını sonlandırabilir.

    OnePlus kapanıyor mu? Küresel pazardan çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında rekabet giderek yoğunlaşırken, bazı markalar için bölgesel stratejiler daha belirleyici hale geliyor. Bu kapsamda pazarda fiyat-performans cihazlarla varlık gösteren OnePlus, küresel pazardan çıkabilir.

    OnePlus, ABD ve Avrupa operasyonlarını sonlandırabilir

    Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok küresel pazarda operasyonlarını durdurmaya hazırlanıyor. Söz konusu iddiaların, şirket içi bir kaynak tarafından doğrulandığını da belirtelim.

    Aktarılan detaylara göre şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki faaliyetlerini en erken Nisan 2026 itibarıyla sonlandırabilir. Buna karşın Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarında operasyonların devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca Robin Liu'nun yedi yıllık görev süresinin ardından istifa etmesi, bu süreçle bağlantılı olabilir.

    OnePlus cephesinden ise konuya ilişkin net bir açıklama gelmiş değil. Ancak ilk kapanma söylentileri yılın başında ortaya çıkmış ve şirketin özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa operasyonlarının kademeli olarak küçültüldüğü öne sürülmüştü. Şirket, daha önce ortaya çıkan benzer iddialar sonrasında kullanıcılar için satış sonrası destek ve yazılım güncellemelerinin devam edeceğini paylaştı.

    Öte yandan marka, küresel pazarlardan çekileceği iddialarına rağmen Asya tarafında ürün lansmanlarına devam ediyor. Hindistan'da Nord serisine yeni modellerin işaretleri verilirken, Çin'de OnePlus 15T modelinin tanııtıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    işler indirim kodu kuzenimin çocuğu benim neyim olur e98 hatası cam tamir sıvısı yorumları ısbn sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum