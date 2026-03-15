OnePlus Nord 6 performansıyla dikkat çekecek: İşte yeni sızıntılar

Yeni ortaya çıkan sızıntılar, OnePlus’ın üst orta segmentte konumlandırdığı Nord serisinin bir sonraki modeli olan OnePlus Nord 6 hakkında önemli teknik ayrıntılar sunuyor. Nisan başlarında tanıtılabileceğine işaret eden sızıntıya göre OnePlus Nord 6, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ve oldukça büyük bir batarya kapasitesiyle dikkat çekebilir.

İşte OnePlus Nord 6'nın beklenen özellikleri:

Sızıntının en dikkat çekici teknik ayrıntısı, cihazın Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alabileceği iddiası. Eğer bu bilgi doğruysa, bu işlemci OnePlus Nord 5’e kıyasla önemli bir performans artışı anlamına geliyor. Daha önce Geekbench veri tabanında görülen bir test kaydı da aynı işlemciyi işaret ediyor. İlk performans verileri, çok çekirdekli CPU performansında yaklaşık yüzde 26 seviyesinde bir artış olabileceğini gösteriyor.

Ekran tarafında ise sızıntılar oldukça iddialı özelliklere işaret ediyor. OnePlus Nord 6’nın 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED panel kullanacağı ve ekranın 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ancak cihazın asıl dikkat çeken tarafı yenileme hızında ortaya çıkıyor. Sızıntıya göre ekranın 165Hz’e kadar yenileme hızını destekleyebileceği de ifade ediliyor.

Oyun deneyimine yönelik bir diğer teknik detay ise G1 e-spor Wi-Fi çipi olarak adlandırılan bağlantı bileşeni. Sızıntıya göre OnePlus’ın geliştirdiği bu özel çip, özellikle oyun sırasında ağ bağlantısının daha kararlı kalmasını hedefliyor. Ayrıca kamera tarafında ise cihazın 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana sensör kullanabileceği belirtiliyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alması bekleniyor.

Son olarak donanım tarafındaki bir diğer önemli nokta ise cihazın bazı özelliklerinin Çin’de piyasaya sürülen OnePlus Turbo 6 modeliyle benzerlik gösterebileceği yönündeki iddialar. Bu iddialar doğru çıkarsa cihaz, batarya kapasitesi ile de çok konuşulabilir. Çin pazarında satışa sunulan Turbo 6 modelinde 9000 mAh kapasiteli Glacier Batarya yer alıyor ve bu batarya 80W kablolu hızlı şarj desteğiyle geliyor. Nord 6’nın küresel versiyonunda aynı kapasitenin korunup korunmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Bazı raporlar, farklı ülkelerdeki düzenleyici standartlar nedeniyle batarya kapasitesinin daha düşük olabileceğini öne sürüyor. Eğer 9000 mAh gibi bir değer korunursa bu kapasite, günümüzdeki akıllı telefonların büyük bölümünden belirgin şekilde daha yüksek olacak ve uzun kullanım süreleri sunabilecek bir potansiyele sahip olacak.

