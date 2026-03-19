    OnePlus Nord Buds 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus'ın yeni kulaklığı Nord Buds 4 Pro; 55 dB ANC, Bluetooth 6.0 ve yapay zeka destekli özelliklerle tanıtıldı. İşte yeni nesil kulaklığın özellikleri ve fiyatı:

    OnePlus Nord Buds 4 Pro, Hindistan’da resmi olarak tanıtılarak şirketin uygun fiyatlı kablosuz kulaklık segmentindeki varlığını güçlendirdi. Yeni model, yapay zeka destekli işlevleriyle de dikkat çekiyor. 23 Mart itibarıyla satışa sunulacak olan cihaz, hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalarda kullanıcılarla buluşacak.

    İşte OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:

    OnePlus Nord Buds 4 Pro’nun en dikkat çekici yönlerinden biri, 5000 Hz’e kadar bant genişliği sunan ve 55 dB seviyesine ulaşabilen aktif gürültü engelleme teknolojisi oluyor. Bu değer, günlük kullanımda özellikle toplu taşıma, kalabalık ofis ortamları veya şehir içi gürültü gibi senaryolarda önemli bir fark yaratabilecek seviyede. Önceki nesil kulaklıklarda genellikle daha dar frekans aralıklarında çalışan ANC sistemleri bulunurken, bu modelde daha geniş bir spektrumda gürültü filtreleme yapılabiliyor. Bu da kullanıcı deneyimini yalnızca sessizlik açısından değil, aynı zamanda ses kalitesinin korunması bakımından da etkiliyor.

    Cihazın ses performansı tarafında 12 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüler yer alıyor. Bu sürücüler, özellikle bas ve tiz dengesi açısından daha stabil bir ses profili sunmayı hedefliyor. LHDC 5.0 Hi-Res kodek desteği sayesinde yüksek çözünürlüklü ses aktarımı mümkün hale gelirken Bluetooth 6.0 standardı, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı avantajı sağlıyor. Bu gelişme, özellikle video izleme veya mobil oyun oynama gibi senaryolarda senkronizasyon sorunlarının azaltılmasına katkı sağlayabilir.

    Kulaklıkların yapay zeka tarafındaki yetenekleri de dikkat çekici bir genişleme gösteriyor. Her bir kulaklıkta bulunan üçer mikrofon, toplamda altı mikrofonlu bir sistem oluşturarak çevresel sesleri analiz ediyor ve gürültü engelleme performansını optimize ediyor. Bu yapı, klasik çift mikrofonlu sistemlere kıyasla daha hassas bir ses ayrıştırma sunuyor. Ayrıca şeffaflık modu sayesinde kullanıcılar dış ortam seslerini kontrollü şekilde duyabiliyor, bu da özellikle şehir içi kullanımda güvenliği artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

    Tasarım tarafında ise OnePlus, önceki modellerde kullanılan çakıl taşı formundaki şarj kutusunu terk ederek daha kompakt ve dikey bir oval tasarıma geçiş yapmış durumda. Şirket, bu yeni tasarımın kutu boyutunu yüzde 10’dan fazla küçülttüğünü belirtiyor. Her bir kulaklığın 4,4 gram ağırlığında olması, uzun süreli kullanımlarda konfor açısından avantaj sağlıyor. IP55 sertifikası ise toz, ter ve su sıçramalarına karşı koruma sunarak spor ve dış mekan kullanımını destekliyor.

    Kullanıcı etkileşimi tarafında dokunmatik kontroller korunurken, ses seviyesi ayarlamak için kaydırma hareketlerinin eklenmiş olması dikkat çekiyor. Bunun yanında sesli asistan entegrasyonu, alarm kurma, hatırlatıcı oluşturma ve hava durumu sorgulama gibi günlük işlevleri doğrudan kulaklık üzerinden yönetmeyi mümkün kılıyor.

    Yapay zeka destekli özelliklerin bir diğer önemli ayağını ise gerçek zamanlı çeviri oluşturuyor. Özellikle OxygenOS 15.0.1 veya daha yeni sürümlerle çalışan belirli OnePlus cihazlarıyla eşleştiğinde, HeyMelody uygulaması üzerinden çok dilli çeviri yapılabiliyor. İngilizce, Hintçe, İspanyolca ve Fransızca desteği sunan bu sistem, ilerleyen güncellemelerle ses kaydı ve çeviri kombinasyonunu da destekleyecek şekilde genişletilecek.

    Pil performansı tarafında ise modelin iddialı bir tablo sunduğu görülüyor. Aktif gürültü engelleme kapalıyken kulaklıklar tek başına 13 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte bu süre 54 saate kadar çıkabiliyor. ANC açık ve LHDC kodek aktif olduğunda ise bu süreler sırasıyla 7 saat ve toplamda 26 saat seviyesine geriliyor. Hızlı şarj desteğiyle yalnızca 10 dakikalık şarjın 13 saate kadar kullanım sağlaması, günlük kullanımda kesintisiz deneyim açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

    62 mAh kapasiteli kulaklık pilleri ve 530 mAh kapasiteli şarj kutusu, bu uzun kullanım sürelerinin temelini oluşturuyor. OnePlus Nord Buds 4 Pro’nun fiyatı 3.999 rupi (yaklaşık 42,88 dolar) olarak açıklanırken, lansmana özel olarak 3.799 rupi seviyesinden satışa sunulacağı belirtiliyor. Bu fiyatlandırma, özellikle gelişmiş ANC ve yapay zeka özelliklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

