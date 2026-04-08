Nokia N-Gage dönemi geri geliyor: OnePlus oyun cihazı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Son dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle akıllı telefon pazarında küçülmeye giden ve Asya pazarına yoğunlaşması beklenen OnePlus markası ilginç bir hamleye hazırlanıyor. Firmanın yeni oyun cihazına ait ilk görsel internete sızdırıldı.

OnePlus oyun cihazı geliyor

Çinli sosyal medya ağlarında yapılan paylaşımlara göre OnePlus şansını bu kez taşınabilir konsol pazarında denemeye karar verdi. 8 inçlik bir ekrana sahip olan bu cihazda en üst seviye MediaTek Dimensity yonga setinin kullanılması bekleniyor. Arka kısımda daha iyi tutuş için silikon kaplama ve çift kamera olduğu görülürken tetik tuşları da unutulmamış.

OnePlus kapanıyor mu? Küresel pazardan çıkıyor 1 hf. önce eklendi

Cihazın görüntüsünde akıllı telefon çizgileri taşıdığı da anlaşılıyor. Bazı kullanıcılar SIM kart takarak cihazın telefon olarak da kullanılabileceğini belirtmiş. Bu durumda Nokia N-Gage dönemindekine benzer bir konsept görebiliriz. Bugün piyasada oyun odaklı akıllı telefonlar mevcut ancak bu tarz asıl fonksiyonu oyun olan bir telefon pek göremiyoruz. OnePlus henüz sızıntı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

