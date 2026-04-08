    Nokia N-Gage dönemi geri geliyor: OnePlus oyun cihazı sızdırıldı

    Geleneksel oyun odaklı akıllı telefonların aksine OnePlus asıl görevi taşınabilir konsol olan bir oyun cihazı üzerinde çalışıyor. Cihaz SIM kart ile arama da yapabiliyor.

    Son dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle akıllı telefon pazarında küçülmeye giden ve Asya pazarına yoğunlaşması beklenen OnePlus markası ilginç bir hamleye hazırlanıyor. Firmanın yeni oyun cihazına ait ilk görsel internete sızdırıldı.

    OnePlus oyun cihazı geliyor

    Çinli sosyal medya ağlarında yapılan paylaşımlara göre OnePlus şansını bu kez taşınabilir konsol pazarında denemeye karar verdi. 8 inçlik bir ekrana sahip olan bu cihazda en üst seviye MediaTek Dimensity yonga setinin kullanılması bekleniyor. Arka kısımda daha iyi tutuş için silikon kaplama ve çift kamera olduğu görülürken tetik tuşları da unutulmamış.

    Cihazın görüntüsünde akıllı telefon çizgileri taşıdığı da anlaşılıyor. Bazı kullanıcılar SIM kart takarak cihazın telefon olarak da kullanılabileceğini belirtmiş. Bu durumda Nokia N-Gage dönemindekine benzer bir konsept görebiliriz. Bugün piyasada oyun odaklı akıllı telefonlar mevcut ancak bu tarz asıl fonksiyonu oyun olan bir telefon pek göremiyoruz. OnePlus henüz sızıntı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

    genconline 2 gün önce

    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

