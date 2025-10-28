Uygun fiyatlı güçlü tablet: OnePlus Pad 2 tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus 15 ve OnePlus Ace 6 telefonlarla birlikte OnePlus Pad 2 tablet tanıtıldı. OnePlus, küresel pazarda Snapdragon 8 Elite işlemcili Pad 3'ü zaten piyasaya sürdü. Bu model, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili 2024 Pad 2'nin yerini almıştı. Ancak Çin'de numaralandırma biraz farklı. Yeni OnePlus Pad 2, Çin kültüründe dört rakamının uğursuz sayılması nedeniyle Çin dışındaki ülkelere muhtemelen Pad 4 veya Pad 5 gibi farklı bir isimle gelecek.

OnePlus Pad 2 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus Pad 2, 144Hz dinamik yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık sağlayan 3K çözünürlüklü (3000 × 2120) 12.1 inç ekrana sahip. OnePlus, tabletin belirli mobil oyunlarda 144 FPS’e kadar çıkabildiğini iddia ediyor.

Tabletin kalbinde 3 milyonun üzerinde AnTuTu puanına sahip amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9400+ bulunuyor. Tablet, 46000 mm²'den fazla alanı kaplayan ultra büyük bir buhar soğutma sistemi barındırıyor. 5.99 mm inceliğinde, 579 gram ağırlığında olan tablet, 67w hızlı şarjı destekleyen 10420 mAh bataryadan güç alıyor. OnePlus, sistemin beş yıl boyunca kesintisiz akıcılık için optimize edildiğini iddia ediyor.

OnePlus Pad 2, hem oyuncular hem de öğrenciler için faydalı uygulamalar içeren ColorOS 16 ile geliyor. Yeni Game Camera özelliği, kullanıcıların ultra net hareketli ekran görüntüleri yakalamasına veya 30 saniyeye kadar oyun tekrarı oynatmasına olanak tanıyor. Ayrıca, not tutanlar için el yazısını güzelleştirme ve akıllı içerik çıkarma araçlarıyla online dersler sırasında deneyimi iyileştiriyor. Üç uygulama yan yana açılıp çalışılabiliyor.

OnePlus Pad 2 fiyatı ne kadar?

OnePlus Pad 2, 2799 yuan (393 dolar) başlangıç fiyatıyla satışta. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

8 GB + 256 GB: 2799 yuan (393 dolar)

12 GB + 256 GB: 3099 yuan (435 dolar)

16 GB + 512 GB: 3599 yuan (506 dolar)

