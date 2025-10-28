Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı güçlü tablet: OnePlus Pad 2 tanıtıldı

    OnePlus, üst seviye akıllı telefonlarıyla birlikte uygun fiyata mükemmel özellikler sunan tabletini tanıttı. OnePlus Pad 2, Dimensity 9400+ işlemci, 3K 144Hz ekran, 10.400 mAh bataryayla geliyor.

    OnePlus Pad 2 tablet Tam Boyutta Gör
    OnePlus 15 ve OnePlus Ace 6 telefonlarla birlikte OnePlus Pad 2 tablet tanıtıldı. OnePlus, küresel pazarda Snapdragon 8 Elite işlemcili Pad 3'ü zaten piyasaya sürdü. Bu model, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili 2024 Pad 2'nin yerini almıştı. Ancak Çin'de numaralandırma biraz farklı. Yeni OnePlus Pad 2, Çin kültüründe dört rakamının uğursuz sayılması nedeniyle Çin dışındaki ülkelere muhtemelen Pad 4 veya Pad 5 gibi farklı bir isimle gelecek.

    OnePlus Pad 2 özellikleri ile neler sunuyor?

    OnePlus Pad 2 Android tablet özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus Pad 2, 144Hz dinamik yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık sağlayan 3K çözünürlüklü (3000 × 2120) 12.1 inç ekrana sahip. OnePlus, tabletin belirli mobil oyunlarda 144 FPS’e kadar çıkabildiğini iddia ediyor.

    Tabletin kalbinde 3 milyonun üzerinde AnTuTu puanına sahip amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9400+ bulunuyor. Tablet, 46000 mm²'den fazla alanı kaplayan ultra büyük bir buhar soğutma sistemi barındırıyor. 5.99 mm inceliğinde, 579 gram ağırlığında olan tablet, 67w hızlı şarjı destekleyen 10420 mAh bataryadan güç alıyor. OnePlus, sistemin beş yıl boyunca kesintisiz akıcılık için optimize edildiğini iddia ediyor.

    OnePlus Pad 2, hem oyuncular hem de öğrenciler için faydalı uygulamalar içeren ColorOS 16 ile geliyor. Yeni Game Camera özelliği, kullanıcıların ultra net hareketli ekran görüntüleri yakalamasına veya 30 saniyeye kadar oyun tekrarı oynatmasına olanak tanıyor. Ayrıca, not tutanlar için el yazısını güzelleştirme ve akıllı içerik çıkarma araçlarıyla online dersler sırasında deneyimi iyileştiriyor. Üç uygulama yan yana açılıp çalışılabiliyor.

    OnePlus Pad 2 fiyatı ne kadar?

    OnePlus Pad 2, 2799 yuan (393 dolar) başlangıç fiyatıyla satışta. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8 GB + 256 GB: 2799 yuan (393 dolar)
    • 12 GB + 256 GB: 3099 yuan (435 dolar)
    • 16 GB + 512 GB: 3599 yuan (506 dolar)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw klima sıcak ayarlama sub5 ne demek diploma e devlete ne zaman düşer windows 8.1 türkçe dil paketi indir olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum